EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1311  42
Материалы по теме:
Все про:Вакарчук (265) Зеленский (3443) добровольцы (648)

 Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выразил благодарность украинским добровольцами осудил пренебрежительное обращение с ними.

Об этом он заявил у себя в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Вакарчук напомнил, что в 2014 году добровольцы помогли спасти Украину.

"Во время, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно те, кого мы называем атошниками - люди разных профессий, разного происхождения, русско- и украиноязычные стояли в очередях к военкоматов. Некоторые из них создали добробаты. Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта", - отметил он.

По мнению лидера "Голоса", главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам: "Спасибо!"

"А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты"", - добавил Вакарчук.

Читайте также: "Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".

Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156188
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Важкий шлях в еміграцію. Зєля вже зробив перші кроки. Буде хайфовським лєгітімним.
 показать весь комментарий
 
 
А нафиг он в случай чего Бене? В Квартале он уже не нужен. а знает много.... а вот шоб голова Рады мог на всех законных порулить страной....Бене ну очень выгоден украинский "Кенеди"
 показать весь комментарий
 
Беня там уже гнездышко сплел. Да и рускоговорящечелюстных шекелей получающий пенсию там хватает. Аншлах переулку 9к на земле обитованной будет обеспечен Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6309
 показать весь комментарий
 
А Зєля виявляється не лох!!! Зєля зрадник і дебіл.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
свыню на царство ото будет воевать пока диабет не прикончит а потом наступит мир
 показать весь комментарий
 
 
Почему вы такие дегенераты,кацапы? Это такая ирония природы?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хвост задрыпанной свыни сявка вакарчук подал голос свыня скомандовала- сявка голос
 показать весь комментарий
 
 
Козломордое говно вовавоин пришло и воняет на украинском сайте!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
СВЫНЮ НА ЦАРСТВО ОНА БУДЕТ ВОЕВАТЬ ДОЛГО ПОКА ДИАБЕТ НЕ ПРИКОНЧИТ- ГОД ТОЧНО
 показать весь комментарий
 
 
У тебя в казламордии уже сидит свинья на царсвовании и звать ее так же как и тебя - *****!
 показать весь комментарий
 
 
иди лапти просуши, мокша. Завоняло кислой капустой...
 показать весь комментарий
 
 
От тебя такую каринку, которую постит Саша Паламарчук, Парабелум и Павло ШОвте я не ожидал. Это как плевок зедебилам в лицо
 показать весь комментарий
 
 
Этому денег даёт только По'
На какой из сторон он будет?
 показать весь комментарий
 
привело уже...армия поделилась уже в симпатиях.
 показать весь комментарий
 
 
​В социальных сетях заявляют, что засветившиеся на видео с Владимиром Зеленским под видом местных жительниц являются гражданами России.

Вот это новость...
Ну в принципе это не такая уж и новость.
Это закономерность...
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас соцсети, это как газета "Правда" при СССР Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3740
Если там что-то написано, то это стопроцентно правда
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Які добровольці? Это бездельники которые не хотят работать, такі ж як і запорізькі козаки. Їм пофіг за кого воювать, шо за татар, шо за французів Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7245
 показать весь комментарий
 
 
да!! бездельники и мародеры! и расшатывают пианино с открытой крышкой перед Зеленским
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский дал команду выбить добровольцев из Золотого...



теперь вопрос..ляпнувшего вчера это шмаль уже отпустила или пока нет? Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3161
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А к чему приведет пренебрежение к обязательствам, взятым на себя государством, даже если государство представлял барыга?
 показать весь комментарий
 
 
Обязательствам?
Разве у Украины нет обязательств перед своими гражданами?
Почему президент вместо того что бы слушать граждан Украины слушает сепаров?
Это не президент Украины.
 показать весь комментарий
 
 
И По и Зе оба высказали пренебрежение к тем кто спас Украину, а не помог спасти! И вообще ни с кем нельзя пренебрежительно разговаривать...Лучше уклониться от беседы, чем нахамить...Коломойскому бы так отвечал...
 показать весь комментарий
 
 
И какое пренебрежение высказал Порошенко? Что добробаты только остановили паРашу, но не смогли бы удержать?
 показать весь комментарий
 
 
и уверен,резидент не остановится. У него мноого еще талантливых квнщиков и квартальщиков. Остановит его народ. Или КАМАЗ.
 показать весь комментарий
 
Украина защищается от агрессора вопреки её руководству. Такого история еще не знала.
 показать весь комментарий
 
 
Почему же? Вы плохо знаете историю! Один предатель Грушевский чего стоит!
 показать весь комментарий
 
 
Как показала практика,добробаты ничего не значат. Когда за них берется власть. Достаточно купить яроша или убить Лисовика - и это стадо баранов. Никто не умаляет их заслуг,но факт есть факт.Тот же Белецкий - не поймешь на кого он работает. Зная кто такой авакав. И если он патриот,то зачем имеет с ним дело ? Кстати заплрожцы погарели именно на своих вожаках.Продажных и жадных.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вооруженную АРМЕЙСКИМ оружием неизвестную личность, находящуюся в чужом доме, в чужом городе с мирным населением на переднем крае войны с оккупантами и их шестерками нужно не уговаривать как Зеленский, а немедленно арестовать. В Европе и США этого провокатора расстреляли бы немедленно на месте даже не пытаясь говорить. Зеленский поступает крайне толерантно, но шобла провокаторов раздувает из этого вселенский скандал. И как то все "забыли" что подобное Запад уже начал признавать как терроризм в Украине, и оно Украине надо?
 показать весь комментарий
 
 
Можно узнать - Где в Европе или США враг стоит на территории их государства и стреляет?
 показать весь комментарий
 
А как в США и Европе относятся к обязательствам государства перед своими гражданами?
Разве защищать права граждан на территории государства это не обязанность государства?
Почему государство наплевало на права полтора миллиона беженцев которые имеют право жить дома и слушает кремль и их посипак с российским гражданством?
 показать весь комментарий
 
всі, в тому числі наш любий Вакарчук, всі хочуть бути такими собі рафіновано чистими.
Тут не вже не до рафінованого жиру - тут держава Україна в небезпеці!!!
 показать весь комментарий
 
 
Поймите, очень тяжело Президенту, когда текст заранее не написан и не отрепетирован.
 показать весь комментарий
 
 
а где он был, когда добровольцев пэппо беспредельно морщил..? ох уж эти.................
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх