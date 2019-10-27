 Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук

Об этом он заявил у себя в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Вакарчук напомнил, что в 2014 году добровольцы помогли спасти Украину.
"Во время, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно те, кого мы называем атошниками - люди разных профессий, разного происхождения, русско- и украиноязычные стояли в очередях к военкоматов. Некоторые из них создали добробаты. Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта", - отметил он.
По мнению лидера "Голоса", главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам: "Спасибо!"
"А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты"", - добавил Вакарчук.
Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".
На какой из сторон он будет?
Вот это новость...
Ну в принципе это не такая уж и новость.
Это закономерность...
Если там что-то написано, то это стопроцентно правда
теперь вопрос..ляпнувшего вчера это шмаль уже отпустила или пока нет?
Разве у Украины нет обязательств перед своими гражданами?
Почему президент вместо того что бы слушать граждан Украины слушает сепаров?
Это не президент Украины.
Разве защищать права граждан на территории государства это не обязанность государства?
Почему государство наплевало на права полтора миллиона беженцев которые имеют право жить дома и слушает кремль и их посипак с российским гражданством?
Тут не вже не до рафінованого жиру - тут держава Україна в небезпеці!!!