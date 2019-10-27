 Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ

Такую мысль высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
Размышляя над вопросом, откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии, Милованов предлагает увеличить налоги на активы - недвижимость и т.д., и оставить НДС.
"Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу.
1. Отменить ЕСВ.
2. Максимально снизить налог на доходы физического лица.
3. Для компенсации, поднять налог на недвижимость.
4. Также для компенсации, поднять налог на землю и другие активы.
5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
6. Не трогать НДС. Улучшить сбор.
7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.
8. Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест.
Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", - написал Милованов, предлагая дискуссию по озвученной идее.
При этом министр подчеркнул, что на практике менять систему налогов очень сложно.
"Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения - важно и полезно", - резюмировал он.
Отвечай внятно соево-мокшанское отродие!!!
Ау!
Кстати, ты ольгинец или здешний из филиала?
Чистокровный ольгинец...
Так и запишем
Ура!!! Поліпшення і перемога наступает
не правильно. каждому порохоскоту надо дать возможность пердуть в лужу.
ой дебил....
Поэтому нововведения не заставят себя долго ждать
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Вот это, я понимаю, исполнительская дисциплина. КолоМойша диагноз поставил - за дебилом Миклованом уже приехали. На снимке как раз запечатлён момент, когда его до исподнего раздели. Ну а шоб не провоцировать приступ и не усугублять течение олигофрении - дали договорить.
Ну не хватает мозгов - делайте как китайцы,тупо скопируйте налоговое законодательство успешных стран,и введите драконовские меры за малейшее нарушение.
Ну не хватает мозгов - делайте как китайцы,тупо скопируйте налоговое законодательство успешных стран,и введите драконовские меры за малейшее нарушение.