 Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ

Такую мысль высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

Размышляя над вопросом, откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии, Милованов предлагает увеличить налоги на активы - недвижимость и т.д., и оставить НДС.

"Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу.

1. Отменить ЕСВ.

2. Максимально снизить налог на доходы физического лица.

3. Для компенсации, поднять налог на недвижимость.

4. Также для компенсации, поднять налог на землю и другие активы.

5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

6. Не трогать НДС. Улучшить сбор.

7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

8. Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест.

Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", - написал Милованов, предлагая дискуссию по озвученной идее.

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При этом министр подчеркнул, что на практике менять систему налогов очень сложно.

"Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения - важно и полезно", - резюмировал он.



