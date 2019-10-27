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 Экономика, Общество
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Все про:единый налог (49) налоги (2705) реформы (3432) Милованов Тимофей (44)

 Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ

Налоги должны стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат, а для этого нужно максимально снизить налоги на труд.

Такую мысль высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

Размышляя над вопросом, откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии, Милованов предлагает увеличить налоги на активы - недвижимость и т.д., и оставить НДС.

"Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу.

1. Отменить ЕСВ.
2. Максимально снизить налог на доходы физического лица.
3. Для компенсации, поднять налог на недвижимость.
4. Также для компенсации, поднять налог на землю и другие активы.
5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
6. Не трогать НДС. Улучшить сбор.
7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.
8. Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест.

Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", - написал Милованов, предлагая дискуссию по озвученной идее.

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При этом министр подчеркнул, что на практике менять систему налогов очень сложно.

"Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения - важно и полезно", - резюмировал он.

Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ 01
Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156185
 
 
 Топ комментарии
 
не понял. а че весь пороскот в спаме сидит?
не правильно. каждому порохоскоту надо дать возможность пердуть в лужу.
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Слышь, пидложная тряпка, а что тебя не устраивает в этом предложении???
Отвечай внятно соево-мокшанское отродие!!! Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 6075
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Вот какой необычный получился...велосипед!
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Молодець!!! Тєорєтік!!! Залишилося пристрелити 11 мільйонів пенсіонерів, розпустити армію і чекати, як з моря погоди, допоки багатії нажеруться.
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Это тот Милованов, который признал, что он Дебил и сказал, что Игорь Валерьевич прав и он на него зла не держит? Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 7530
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Слышь, пидложная тряпка, а что тебя не устраивает в этом предложении???
Отвечай внятно соево-мокшанское отродие!!! Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 6075
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В каком именно предложении? Человек публично признал себя дебилом. Его высер в статье, по-этому, я даже не читал. В чем суть вопроса лично ко мне?
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Тема о чём???!!!
Ау!
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Не мешай зебилам мечтать. У учителей зарплаты уже по 4к зелени. Вот теперь снижение налогов подъехало Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 2161
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То есть, ты против зп в 4к и снижение налогов?
Кстати, ты ольгинец или здешний из филиала? Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 5016
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Ой лол, да они все поголовно олигофрены))) бедная Украина...
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Ясно...
Чистокровный ольгинец...
Так и запишем
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и ты свынобот? так уже свыней прошла идет эра посадки свыней тормозишь
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Знаете почему я на вас, на чмошников, не стучу модератору? Потому, что сам не святой. Я его не гневаю, он меня не трогает. Так бы вы, кацапы, из бани бы не вылазили!!!
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Как ты не боришься с этим, но гены дедов-вертухаев дают о себе знать Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 5823
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ну найди на ветке где делают стук стук хоть одно сообщение от меня. Если не найдешь можешь сесть на бутылку Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 9442
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Ему бы бухать перестать и клинзинг какой то сделать
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Теперь и налог на недвижимость (имущественный) поднимут. Следующий - транспортный?
Ура!!! Поліпшення і перемога наступает
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в стрингах и в наручниках.
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Я не міністр фінансів, кацапська ти мерзота.
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І який державний діяч дає інтерв`ю вдома? Ви ,кацапські дебіли ,тут для срача?- так я клав на вас, вашу ****** Росію і на вашого путіна *****. Ідіть на)(уй, кацапські ублюдки.
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Это его официальный рабочий прикид...он пытается под ним умище спрятать
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А не виходить! Сховане так і пре назовні! Особливо через ніс. 😁 Ой, це ж не розум, а соплі!? 🤔
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От дєдушки осталось.На пам'ять.Лендлізовська.

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А ззаду кишенька така що відстібається на попі)))
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Ну хоть что то для ФОПов может сделают, еще бы кассовые аппарты отменили, и штрафы за невыданные чеки.
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А как стаж будут считать для ФОПов без ЕСВ?
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ну те кто был ФОПами в 90-е уже несчитается за стаж. осталось еще чуть чуть поработать над другими годами
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Я что то вообще запутался, разве ЕСВ, это связано с налогом в ПФ.
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А сейчас просто. Нет оплаты ЕСВ - нет стажа.
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Ойёйёёёй, каких дураков во власть привели... а как же отчисления есв на себя самих, на будущее??? Увеличить налог на недвижимость? Как быть пенсионерам, имеющим дачку, двчу, домик, дом? Кроме непомерных расценок нагаз, уголь дрова еще и налоги за уже оплаченное??? Тоже не лох... тоже пассажир... вы не заметили, как Украина из более-менее сбаллансированной и защищенной страны превращается в 95 квартал усилиями 73% его зрителей???
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Дачи и домики в деревне никому не нужны, нужна земля...
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не понял. а че весь пороскот в спаме сидит?
не правильно. каждому порохоскоту надо дать возможность пердуть в лужу.
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"Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу.Источник: https://censor.net.ua/n3156185

ой дебил....
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Нью-Васюки очень увлекательны и очаровывают жаждой реформ...
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На откатах НДС сидит куча решал из ВР. Этот тоже уже подсел?
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НДС давно платится автоматически в электронном режиме, ты из растова пишешь?
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дурний піп (цей міністр) - дурна його молитва. Все треба робити по-іншому.
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Каждый карась себя рыбой ставит
Поэтому нововведения не заставят себя долго ждать
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Пойдем, я познакомлю тебя с мудаками, - предложил одному мальчику добрый волшебник.
- У меня хватает знакомых мудаков, - ответил мальчик кисло.
- Нет, ты таких не знаешь, это редкие мудаки, - воодушевился волшебник.
- Зачем мне с ними знакомиться? - насторожился мальчик.
- Однажды они определят твою судьбу, - ответил волшебник понизив голос.
- А почему это какие-то мудаки будут определять мою судьбу! - возмутился мальчик.
- А кто? - удивился волшебникП.С. как это точно..
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мудаки - это секта 23% свидетелей пороха?
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Какое " создание рабочих мест"? Кто здесь вообще работает?
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Интересно, интересно.... Это выходит, хитрое мудло ФОП ничего в пенсионный фонд платить не будет, а пенсию будет получать за счет налогов на чужую недвижимость?
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Нужно делать прогрессивную систему налогообложения - чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. А НДС на ряд товаров нужно вообще отменить, это самый коррупционный налог.
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НДС надо совсем отменить, суть налога на добавленную стоимость чтобы сдерживать перепроизводство которого у нас непредвидется ближайшее время
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"Сказав - як гімном заліпив"©
Вот это, я понимаю, исполнительская дисциплина. КолоМойша диагноз поставил - за дебилом Миклованом уже приехали. На снимке как раз запечатлён момент, когда его до исподнего раздели. Ну а шоб не провоцировать приступ и не усугублять течение олигофрении - дали договорить.
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Ну и когда уже кончаться ъти бесконечные эксперименты по изобретению даже не велосипеда - ₽ колеса!
Ну не хватает мозгов - делайте как китайцы,тупо скопируйте налоговое законодательство успешных стран,и введите драконовские меры за малейшее нарушение.
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А я про що?! Ставлять фотку якогось бухаріка в піжамі і пишуть, що ось це міністр фінансів і він в 2019 році в центрі Європи вигадав якусь геніальну формулу оподаткування! І на тих, хто це явство критикує напускають інтернет тролів із країни агресора! ППЦ! Пора Галичині вимагати автономію!
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Особенно приятно будет пенсионерам Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 2524 , НДФЛ и ЕСВ они и так не платят так как уже отработали своё, а вот высокий налог на недвижимость для них - это самое "необходимое". Проще им сразу сдохнуть Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 2524
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Остановите придурка!!! Умоляю.Налог на землю? Налог на богатство должен быть! По рыночным ценам!!!У моей 90 летней тёщи в сели 6га пая и 1 га огорода.Одна.6 детей -все пенсионеры! Приезжают дочки по очереди из Беларуси,Орды,Украины,чтобы постоянно дежурить у постели.Ни к кому не хочет уезжать из своей мазанки доживать.И пока она в здравом уме её слово для детей- закон!А этот прыщ напомаженный зачислил её в олигархи!!
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Ну и когда уже кончаться ъти бесконечные эксперименты по изобретению даже не велосипеда - ₽ колеса!
Ну не хватает мозгов - делайте как китайцы,тупо скопируйте налоговое законодательство успешных стран,и введите драконовские меры за малейшее нарушение.
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Я за одну годину, не вилазячи з ліжка нагуглю таку оподаткову рехформу. Для кого весь цей цирк?!
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