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Все про:НАБУ (2924) Гладковский (126)

 НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро хочет привлечь экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности за неявку к следователю в июле.

Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец. Соответствующее сообщение размещено на сайте корпорации "Богдан", которой руководит Гладковский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов на основании статьи 139 УПК Украины.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке о сроках и причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - утверждает Волынец.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. ВИДЕО

Речь идет о допросе, который должен был состояться 19 июля. В этот день НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" и спортивном клубе "5 элемент", принадлежащих Гладковскому. А самого экс-замсекретаря СНБО ждали в НАБУ для участия в следственном эксперименте, но он не пришел.

Защитник Гладковского Волынец утверждает, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, как говорят в НАБУ, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.

Заседание по этому новому обвинению состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины, добавил адвокат.

Также на Цензор.НЕТ: САП просит суд установить сумму залога за Гладковского в размере 100 млн грн

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

Смотрите также: Подозрение Пашинскому "было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - Рябошапка. ВИДЕО

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3156184
 
 
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На нары упыря ,вместе со всей пэтиной бандой !!! НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 5179
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немає вже до чого причепитися, то смокчуть приводи, як шлюхи, по наказу бєні!
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НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 9028 Руки прочь от патриота Украины - Свинарчука. Если бы не его запчасти, та хотя пофиг, по мнению зебилов, лучше кормить чужую армию, чем свою!!!
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На нары упыря ,вместе со всей пэтиной бандой !!! НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 5179
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Руки прочь от патриота Украины - Свинарчука. Если бы не его запчасти, та хотя пофиг, по мнению зебилов, лучше кормить чужую армию, чем свою!!!
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На фронт,скотина,в окопы!!! Во славу РАШЕНа и соевой шлюхи! На фронт!!!! НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 8977
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Итак, Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
Сегодня ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.".
Было 250 млн, стало 10 млн.
"Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз.


Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли.
Они придумали новые дела.
А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи.
Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция.
Ну, а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет.
Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.


Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" тоже затухло. Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт﻿
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Гладковский даже по "исследованию" Бигуса не имел к этой контрабанде никакого отношения.
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на фронт их, скотов, в окопы! со всем семейством!
Коломойский и Боголюбов провели через офшорные счета на Кипре $470 миллиардов, в том числе деньги путина, - иск "Приватбанка"


Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
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Скільки там днів залишилося до 1 листопада? Чим відзвітують Зєлі керівники правоохоронних органів про ГІГАНТСЬКУ Б-БУ з корупціонерами? Як зрозуміло, крім планів рішучої реорганізації, успіхів як кіт наплакав? Здувається Зєля з власними обіцянками?
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Слышь, пидлога, а ты не пидлоТа часом ?
Хотя после того как об тебя ноги вытерли у тебя всё сместилось в башке, вижу, кукарекаешь старательно, но тупо. К стати, зачем ты выделяешь текст ? Хочешь показаться значимее чем есть на самом деле ? Так это просто глупо, ты есть место по которому ходят, на которое гадят и об которое вытирают ноги...ты по жизни опущеный ниже плинтуса......
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для тебя дебила помешаного на святом Петре и всех 73% это ширма от отвода про донбасс и новости где опустили твоего Зечленского
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та не верю я чтобы такой светоч мыролюбного свинореформизма был замешан в чам то незаконном.
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Зелька всё прально делает. Сейчас пошвыряем за решётку всю Петину банду. А потом, когда соевого мародёра некому будет защитить, и до него очередь дойдёт.
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А когда барыги и мародеры закончаться, то что, катсапе, будет тогда? Чембудет кичиться зе-власть? а? давай поведай
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Тогда до подобных тебе мразей доберёмся.Ферштейн,падаль пальмомасловая? НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 552
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хватит срать,какртинки лучше шлепай,так вони меньше.
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Твой язык неплохо справляется,тока наждачкой его потри,мой геморрой шершавых не любит.
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О, так ты признал, что у тебя есть такой неприятный недуг, какое же ты убогое тогда, ой ржу не могу. Иди лечи свою, ну ты понял
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Я хренею, у чувака в попе шишка торчит и он эти кичится на цензоре... о времена, о нравы
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)))) сильно ты с гиляки до кого то доберешься...
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так жопе всегда слова не дают, пора тебе уже привыкнуть и перестать обижаться
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А зачем ей чем-то кичиться, если она делает реальные дела там, где Пэця только песдел? Пэця обещал вытащить Сенцова и моряков из плена, но вытащил их Зеленский. Пэця обещал добиться прекращения боевых действий, но прекращаются они благодаря Зеленскому. Он сократил на 10% расходы чиновников всех уровней, начиная с себя и сэкономленные деньги в будущем бюджете пойдут на социалку. Он многое сделал из того, что Педро обещал или не обещал вовсе.
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" и сэкономленные деньги в будущем бюджете пойдут на социалку."

прямая цитата, даже с лыбой !
могу еще добавить: НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 2357
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Он многое сделал из того, что Педро обещал или не обещал вовсе./Мигранты не знают что Порошенко -это уже наше прошлое.Прошлое страшное, жуткое, кошмарное злочинной влады папередников. Сейчас в радостном настоящем живут 75% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана.Через смотрящего по Украине от мирового еврейского капитала Коломойского.И тогда наступит светлое будущее.Как тлько так сразу.
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Не пошвыряет...зачем себе могилу копать
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Пошвыряет. За него голосовали в том числе и потому, что он обещал пересадить всю эту свинарчуковско-порошенковскую гоп-компанию. Если он этого не сделает, то даже ближайших местных выборах "слуги" ни в одной области не придут к власти, не говоря уже о следующих парламентских или президентских.
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Обещать не значит выполнять...тем более с такой командой квартал 95
Дело в том ,что окружение Зе работают на олигархов,а не на Зе и тем более не на народ
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за его некчемные обещания голосовали только 32% процента остальные голосовали по приколу!
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немає вже до чого причепитися, то смокчуть приводи, як шлюхи, по наказу бєні!
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Чтобы доказать, что есть коррупционные схемы при закупке контрабандных запчастей, надо показать, что есть возможность легальной закупки тех же запчастей иначе - как определить реальную стоимость контрабанды?..
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эти криворукие зебилы ничего без Свинарчуков сделать не могут. ВОТ ПРУФ. ТЫЦ . Из-за них страна в опасносте!!!!
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до речі, ні хрена не знайшли по розлекламованій справі оборонпрому, то причепилися за "факти" по корпорації "Богдан"...Чмошники!!! А де ж оборонка ділася? не накопали, вилупки? А в звинувачують його в цій справі за той період, коли Гладковський навіть не працював на посаді...."Фас" по-коломошиному...
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оно так старается от шмаркли отмыться))))
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Че ты свой нос суешь во все дырки,от этого не поумнеешь
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Ну тебе от свынюки уж точно не отмыться.
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ЗЕботы тут как тут. Как гиены падальщики
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Это уже смешно-грустно!
Клыча привлекут наверное за прошлогодний неубранный снег
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а что так?
доказательства растаяли как контрабандно-ворованные запчасти Свинарчуков ? НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 9045
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Потому,что молодая смена порошенка пришла...она ничем не отличается от старой гвардии воров и казнокрадов
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Видать что нету.

Надо НАБУ подарить детский "аппарат" для пускания мыльных бульбашок.
Будет чем заняться и народу интересно
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Ексрадник міністра охорони здоровʼя розповів, як ботоферми допомагали Зеленському під час виборів

Політтехнолог і колишній радник міністра охорони здоровʼя Дмитро Раімов розповів, як під час виборів президента працював зі штабом Володимира Зеленського та «відбивав негатив» від майбутнього президента в соціальних мережах, використовуючи ботоферми. Про це йдеться в матеріаліНАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 4069Як ботоферми допомагали Зеленському, чому так довго мовчала очільниця МОЗ і на кого орієнтується відомство - інтервʼю колишнього радника міністра Дмитра Раімова theБабел

Ми відбивали негатив від Зеленського в соціальних мережах. У нас для цього є всі необхідні компетенції, команда та свої ботоферми, сітки публічних сторінок, Telegram-канали та групи експертів і блогерів», - розповів Раімов.

ботоферми були залучені після квітня, коли команда Петра Порошенка почала співпрацювати з ізраїльським фахівцем з «чорного» піару, який «розганяв історію про наркотики й аналізи». Раімов додав, що ботів використовували часто, оскільки вони підтримували потрібну думку виборців.

18 вересня проєкт «Слідство.Інфо» опублікував фільм-розслідування «Я - бот». У ньому йдеться, що напередодні парламентських виборів функціонувала «ботоферма», учасники якої писали проплачені коментарі в інтересах Анатолія Гриценка та його партії «Громадянська позиція», Святослава Вакарчука та партії «Голос». Також послугами «ботоферми» користувалися піарники для просування кандидата в нардепи від «Слуги народу» Сергія Сивохо.Учені Оксфордського університету знайшли докази пропаганди, придушення інакомислення та маніпуляцій суспільною думкою в соціальних мережахНАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 4069Дослідження: 70 країн світу поширювали фейки та маніпулювали громадською думкою у Facebook і Twitter компаній у 70 країнах світу
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Соево-мокшанские боты скопом набросились защищать подружку свиновальцмана!!!
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)))))))))) вот как выглядит полное бессилие...
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Нацжон не интересуют казнокрадство и предательство предыдущей власти.Они керуються ленинско- гитлеровским принципом захвата власти в Украине. Чем хуже в Украине,тем легче им захватить власть.Старо ,как мир!.На лбу написано. Остальной шум - дымовая завеса от сжигаемого мусора.Не перестарайтесь,лукавые!
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Гебельсёнок со своими ольгинскими картинками тут как тут, ни сна ни выходных!
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НАБУ лучше пусть расследует условия формулы Штайнмайера по сдаче Украины. Пора готовить импичмент.
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