 НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат

Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец. Соответствующее сообщение размещено на сайте корпорации "Богдан", которой руководит Гладковский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам адвоката, НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов на основании статьи 139 УПК Украины.
"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке о сроках и причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - утверждает Волынец.
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Речь идет о допросе, который должен был состояться 19 июля. В этот день НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" и спортивном клубе "5 элемент", принадлежащих Гладковскому. А самого экс-замсекретаря СНБО ждали в НАБУ для участия в следственном эксперименте, но он не пришел.
Защитник Гладковского Волынец утверждает, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, как говорят в НАБУ, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.
Заседание по этому новому обвинению состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины, добавил адвокат.
Также на Цензор.НЕТ: САП просит суд установить сумму залога за Гладковского в размере 100 млн грн
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
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10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.
Сегодня ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.".
Было 250 млн, стало 10 млн.
"Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз.
Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли.
Они придумали новые дела.
А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи.
Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция.
Ну, а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет.
Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" тоже затухло. Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт
Коломойский и Боголюбов провели через офшорные счета на Кипре $470 миллиардов, в том числе деньги путина, - иск "Приватбанка"
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
Хотя после того как об тебя ноги вытерли у тебя всё сместилось в башке, вижу, кукарекаешь старательно, но тупо. К стати, зачем ты выделяешь текст ? Хочешь показаться значимее чем есть на самом деле ? Так это просто глупо, ты есть место по которому ходят, на которое гадят и об которое вытирают ноги...ты по жизни опущеный ниже плинтуса......
прямая цитата, даже с лыбой !
могу еще добавить:
Дело в том ,что окружение Зе работают на олигархов,а не на Зе и тем более не на народ
Клыча привлекут наверное за прошлогодний неубранный снег
доказательства растаяли как контрабандно-ворованные запчасти Свинарчуков ?
Надо НАБУ подарить детский "аппарат" для пускания мыльных бульбашок.
Будет чем заняться и народу интересно
Політтехнолог і колишній радник міністра охорони здоровʼя Дмитро Раімов розповів, як під час виборів президента працював зі штабом Володимира Зеленського та «відбивав негатив» від майбутнього президента в соціальних мережах, використовуючи ботоферми. Про це йдеться в матеріаліЯк ботоферми допомагали Зеленському, чому так довго мовчала очільниця МОЗ і на кого орієнтується відомство - інтервʼю колишнього радника міністра Дмитра Раімова theБабел
Ми відбивали негатив від Зеленського в соціальних мережах. У нас для цього є всі необхідні компетенції, команда та свої ботоферми, сітки публічних сторінок, Telegram-канали та групи експертів і блогерів», - розповів Раімов.
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