 РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", - отметил Полозов.
Адвокат напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.
"После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", – пояснил адвокат.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
да и Сенцова тоже, неблагодарный он ЗЕ!
еще бы станцевали в коротких юбочках !
Нет никаких "братушек", обе стороны будут стремиться уничтожить другую.
Это будет полная ликвидация одной из сторон.
Так что западные демократии запаслись попкорном и ждут чья возьмёт, на словах поддерживая Украину, а на деле покупая в кацапстане нефть и газ, завозя турбины в Крым и играя в футбол на ЧМ мира по хоккею
Но даже при Петре немцы не стеснялись тянуть сп на своей территории, убалтывали остальных, ставили турбины несмотря на все запреты, а макрон и эта...как её, президентша Хорватии, лобызалась с путиным во время футбола и сказала, что он типа хороший.
Так что они там сидели и сидят с попкорном. Слова поддержки лишь для приличия меняя местами в фразах.
Лживая херня это всё. Лицемерие под красивые слова. Всем пох ((
28.11.17 16:18 Московский суд отказал Siemens в аресте четырех турбин в оккупированном Крыму
https://censor.net.ua/news/464345/moskovskiyi_sud_otkazal_siemens_v_areste_chetyreh_turbin_v_okkupirovannom_krymu
Речь-о том что рф будет вызывать на допросы.
И здесь вопрос:как на это среагирует Украина.
Чуете? Ясно, что своих не выдаст. И тут же у РФ будет повод объявить моряков в розыск. После чего никуда выехать по работе или на отдых за пределы страны они не смогут.
Сначала в СМИ, в том числе и сюда ЦН, заливается стрёмная инфа...
Далее, и очень быстро, соево-мокшанские троли (под видом патриотов) строчат пасквили на действующего президента Украины...
И скорость такая, что Феррари может позавидовать...
А эта новость прям хитпарад такой ереси может возглавить
...
Від вашого допису запахло тютюном марки "Герцеговина-Флор" (якщо не в курсі, товариш Сталін палив його через люльку).
Це у тоталітарних системах "все хорошо, прекрасная маркиза" та "мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (бо щось інше казати заборонено), а за критику влади та навіть лайк/репост критики якщо відбувся штрафом - вважай, пощастило.
Але в Україні тоталітаризм не пройде. Ми живемо у проблемній, але досить свободній країні, і Конституція гарантує кожному з нас право на вільну критику влади (в тому числі у жорстких формах). Тому - криємо зуями і будемо крити. Це корисна справа, бо владу розсобачувати не можна.
Просто или доступно?
Але не буду...
Ви мені не цікаві...
Кацапы отпустили их как ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ!
Создали крючок, с помощью которых можно нагибать Зелю, при необходимости.
Они знают, что Украина их не выдаст. Но над морякам повиснет дамоклов меч невыездных. Потому что их объявят а международный розыск.
Хотя ни один из моряков им и нафиг не нужен.
Нужен ещё один крючок. И таких скоро накопится немало.
Это паутина, в которую кацапы заталкиваюти запутывают в ней зелёного.