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 Политика Украины, За рубежом
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 РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов

Адвокат освобожденных из российского заключения украинских военных моряков Николай Полозов опасается, что Россия объявит его подзащитных в розыск.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", - отметил Полозов.

Адвокат напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", – пояснил адвокат.

Читайте также: Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3156183
 
 
 Топ комментарии
 
Держитесь там и передайте привет своим родственникам....РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 1619РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 5767
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Зато Цемах на свободе. Кто не помнит это главный подозреваемый по сбитому малазийскому Боингу. Спасибо Зе!!!
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Спасибо Монике ЗеБенски ,спешил на полусогнутых ,освободить путлера от суда в Гааге
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про гопника президента отлично изложено в четырех минутах https://www.youtube.com/watch?v=HL5Vvxl_QGY
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Зато Цемах на свободе. Кто не помнит это главный подозреваемый по сбитому малазийскому Боингу. Спасибо Зе!!!
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Брешешь падла,нагло брешешь! Главный подозреваемый ботоксный *****.Он тоже на свободе,что дальша,мразь? РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 4399
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ну что, ЗЕбеньки, будем выдавать моряков России?
да и Сенцова тоже, неблагодарный он ЗЕ! РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 7903
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Сенцов вообще сказал что ему стыдно за зебила. Этот первый на очередь на экстрадицию!!!
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Держитесь там и передайте привет своим родственникам....РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 1619РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 5767
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баба с черными волосами тоже вроде как сходится на 2-х фото
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Везде монтаж
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Тоесть все фото монтаж или половина?
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Да ладно, зеленский хочет и так брататься с мышебратьями. Я думаю, Ваня Баканов и так ему сказал, что это за бабищи и чем они дышат, и они сепарши-лугандонши... Ему лишь бы формальный повод был вернуть Украину в лоно росиси... Опять жесериал сваты сплотит два братских нарида РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 5378
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Та же схема как и у пуйла. Карли-Зе! не далеко уходит от карлика-пуйла!!!
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группа поддержки герлов американского футбола

еще бы станцевали в коротких юбочках ! РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 4073
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Самое страшное что Зеленский и спецслужбы все ето прекрасно знает. Я очень сомневаюсь что всех етих людей СБУ не пробило по базе и не положили на стол Зеленскому результаты.
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Да "Блазню" похер - ему сказали, что люди "проверенные", и надо "сфоткаться" - вот оно и "изобразило" "близость к нароту"... Это ж "паяц", марионетка на ниточках.....
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Зато ***** трибуналу #никомуничегонедолжен и....
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блаЗЄнський допоміг йому (путіну) елеґантно вийти з цієї ситуації. Їжте, хохлобидло.
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Если Рашка запросит выдачи моряков, Зештанмаер выполнит? Вам же нужен мир? Даже не хочу думать что произойдет и будет последующие 100 лет происходить когда Зештанмаер подпишет капитуляцию Украины.
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Убийся глолвою об стіну дебіл ***********.
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Будет новый ГУЛАГ и Голодомор. Что тут думать?! Рашисты с новым остервенением начнут в Украине жесточайшие репрессии - это же самоочевидно! Вон в Дыре комендантский час уже 6-ой год и подвал за подозрения в симпатиях к Украине. Это просто цветочки, по сравнению с тем, что тут начнет творить рашка, если ей удастся оккупировать всю или значительную часть страны.
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А ***** і *********** прихвостней не треба об"являти в розшук за окупацію Криму і Донбасу? РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 2805
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Кацапня это паразит который пытается уничтожить Украину на протяжении последних 300 лет помним газ по 485 баксов при том обязательно покупка 54 миллиардов кубов по формуле бери или плати без права перепродажи вот такие вот ( братушки)
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Кацапня хочет расчленить и уничтожить Украину. Украина мечтает расчленить и уничтожить кацапню.
Нет никаких "братушек", обе стороны будут стремиться уничтожить другую.
Это будет полная ликвидация одной из сторон.
Так что западные демократии запаслись попкорном и ждут чья возьмёт, на словах поддерживая Украину, а на деле покупая в кацапстане нефть и газ, завозя турбины в Крым и играя в футбол на ЧМ мира по хоккею
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А как не запастись попкорном, если президент не исполняет обязанности президента, а играет в президента?
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Согласен вами. Зеля соплежуй.
Но даже при Петре немцы не стеснялись тянуть сп на своей территории, убалтывали остальных, ставили турбины несмотря на все запреты, а макрон и эта...как её, президентша Хорватии, лобызалась с путиным во время футбола и сказала, что он типа хороший.
Так что они там сидели и сидят с попкорном. Слова поддержки лишь для приличия меняя местами в фразах.
Лживая херня это всё. Лицемерие под красивые слова. Всем пох ((
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Над понимать, что санкции пошли паРаше на пользу и "лицемеры" ничего не потеряли, в экономическом плане, введя санкции?

28.11.17 16:18 Московский суд отказал Siemens в аресте четырех турбин в оккупированном Крыму

https://censor.net.ua/news/464345/moskovskiyi_sud_otkazal_siemens_v_areste_chetyreh_turbin_v_okkupirovannom_krymu
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РФ може оголосити в розшук звільнених українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 7512 Ти *********** прихвостень і ворог України.ПНХ за порєбрик худоба.парнокопитна. РФ може оголосити в розшук звільнених українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 9136
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А я-то вспоминаю - кому это на пляже я на шарики наступил и раздавил... Так то был ты!?
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А Сюрькова в розыск объявить? Или Путен не разрешит?
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Тобто Україна по факту НЕ ВИЗНАЄ Рішення Міжнародного Трибуналу, про незаконність дій Россіі, що з застосуванням зброї захопила ці катери ЗСУ?
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Они же сказали, что не признают, чего переспрашивать то. Клали на трибунал они
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Так не про Украину речь, признала или нет.
Речь-о том что рф будет вызывать на допросы.
И здесь вопрос:как на это среагирует Украина.
Чуете? Ясно, что своих не выдаст. И тут же у РФ будет повод объявить моряков в розыск. После чего никуда выехать по работе или на отдых за пределы страны они не смогут.
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Вова, Штангенциркуль у тебя из задницы не вылазит, так что придется морячков возвращать кремлевскому тезке - за базар надо отвечать ! РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8200
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Только почему все забыли о преступлении Верховного главнокомандующего, Президента Украины, котгрый дал приказ этим морякам. И все как то забыли, что имеем дело не с 24 моряками, а с 24 трусами
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Это тот Верховный, по приказу которого корабли до этого неоднократно шли из одного морского порта Украины в другой?
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Кацапня однозначно на признает моряков виновными. Что дельше, преЗЮдент? Отдашь их назад, или будут у нас отсижывать?
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Вот чего-то возникает вот такое предположение...
Сначала в СМИ, в том числе и сюда ЦН, заливается стрёмная инфа...
Далее, и очень быстро, соево-мокшанские троли (под видом патриотов) строчат пасквили на действующего президента Украины...
И скорость такая, что Феррари может позавидовать...
А эта новость прям хитпарад такой ереси может возглавить
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> строчат пасквили на действующего президента Украины... <

...
Від вашого допису запахло тютюном марки "Герцеговина-Флор" (якщо не в курсі, товариш Сталін палив його через люльку).
Це у тоталітарних системах "все хорошо, прекрасная маркиза" та "мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (бо щось інше казати заборонено), а за критику влади та навіть лайк/репост критики якщо відбувся штрафом - вважай, пощастило.
Але в Україні тоталітаризм не пройде. Ми живемо у проблемній, але досить свободній країні, і Конституція гарантує кожному з нас право на вільну критику влади (в тому числі у жорстких формах). Тому - криємо зуями і будемо крити. Це корисна справа, бо владу розсобачувати не можна.
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Вам как ответить?
Просто или доступно?
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А ти здатен "відповісти"? Поки що ми чуємо лише "гавкотню" по "зеленому свистку"........
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Здатен...
Але не буду...
Ви мені не цікаві...
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В цей час ДБР відкриває слідство щодо того начебто перехід наших моряків це провокація агресора, і вгадайте с першого разу кому це розслідування на користь...
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Концептуально - согласен. Но есть действующее решение суда в Италии против нашего нацгвардейца... И оно оч настораживает.
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Схоже, Зєлю розвели як останнього лоха...
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зате зассика файно пропіарився, як "вєлікій асвабадітіль"
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Отпустили, а потом сами будут искать. Раз два три четыре пять моряков иду искать. Кацапия поистине страна умалишённых идиотов
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Ты дебил?
Кацапы отпустили их как ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ!
Создали крючок, с помощью которых можно нагибать Зелю, при необходимости.
Они знают, что Украина их не выдаст. Но над морякам повиснет дамоклов меч невыездных. Потому что их объявят а международный розыск.
Хотя ни один из моряков им и нафиг не нужен.
Нужен ещё один крючок. И таких скоро накопится немало.
Это паутина, в которую кацапы заталкиваюти запутывают в ней зелёного.
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Шмаркля теперь их выдаст рашке чтоб путлер его в нормандском формате принял с штангенциркулем?
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Вот пусть эти толи Богданы,толи Андреи и проявят свою необходимость при президенте и сделает эти иски юридически провальными.Ведь Зеленский так торопился с обменом,что забыл подчистить юридические клоаки.Вот и флаг в руки этому Богдану и мин. юстиции-пусть займуься проблемой юридической очистки...Или всё же в команде Зе только коломойский соглядатай-Богдан и юридические неудачники?
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