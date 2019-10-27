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Все про:Закарпатье (1669) Ужгород (319) дифтерия (25)

 В Ужгород из соседних областей привезли 8 доз сыворотки против дифтерии

Еще 100 доз сыворотки готова прислать Индия. Сейчас проверяют, зарегистрирован ли индийский препарат в Украине.

Антитоксин доставили в город спецтранспортом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Закарпатский областной центр здоровья. По 3 флакона дали Львовская и Черновицкая области, еще два – Ивано-Франковская.

"Еще 100 флаконов антитоксина приобрела Индия. Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород. Сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на этой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав

В среду, 23 октября для четверых инфицированных использовали всю имеющуюся в области сыворотку против дифтерии - 8 доз. В четверг, 24 октября на специальном заседании комиссии в Минздраве было решено направить в Закарпатье еще 20 доз антидифтерийной сыворотки.

Администрация Ужгородского национального университета также обратилась с помощью предоставить 100 доз вакцины в посольство Индии (заболевшие студенты - граждане этой страны). Ожидают, что вакцина из Индии поступит в Закарпатье на следующей неделе.

Также на Цензор.НЕТ: "Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3156182
 
 
 Топ комментарии
 
Рэформы ульяны супрун. Супрун молодец, аж 8 доз досталось на Ужгород со всей Украины. Вот, что значит побороть мафию.
Улянку на министертво！
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Как раз что доз. Было 8, дали 4-м индусам по две (минимальная доза). Всего в Украине 192 ДОЗЫ
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При Порошенко дифтирии в Украине не было. Спасибо за культ шавермы господину Зе!
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Она всегда возвращается циклически,дифтерия.Прививки должны делаться человеку каждые 8-1о лет.Её приход прогнозировался со 100% уверенностью при начале кори.,то есть при Пораженце.
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Рэформы ульяны супрун. Супрун молодец, аж 8 доз досталось на Ужгород со всей Украины. Вот, что значит побороть мафию.
Улянку на министертво！
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ульянке паламать все четыре капыта и отправит в америку
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да. антирабический иммуноглобулин тоже днем с огнем - вражеский русский мы перестали закупать, а импортный другой не нашли или не потянули . ну да что такое бешенство и дифтерия, если патриот заграничный решил бороться с россией в отдельно взятом ведомстве.
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Как раз что доз. Было 8, дали 4-м индусам по две (минимальная доза). Всего в Украине 192 ДОЗЫ
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открываются чудесные перспективы для популяции
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Ну да. У нас не производят, а заграничные не зарегистрированы,
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удручает одно: добычу препарата сделают чуть ли не личной проблемой лечащего врача и главврача ЛПЗ. куда привезут несчастного. а было бы не плохо,чтобы страждущий сам искал сыворотку. в конце-концов обратился с вопросом "где оно" к супрун или линчевскому
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А вас не удручает що студентів з таких інфекційно небезпечних регіонів як Індія та Африка приймають у наші учбові заклади без належного інфекційного контролю...?
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Супрун завжди закликала до вакцинацій, просто ти у той час дивився 95 квартал...?
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не понятна логика закупок..вакцин завезли дохрена, а сывороток с гулькин нос.. В Ужгород из соседних областей привезли 8 доз сыворотки против дифтерии - Цензор.НЕТ 7161
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Вакцинация от дифтерии каждые 10 лет(взрослые) + новороженные. А сыворотка нужна для экстренных случаев( на всяк пожарный)
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население не охвачено вакцинацией на 100% и вакцинация не даёт гарантий отсутствия тяжёлых форм заболевания..
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Нещеплені діти- це гарно!

Вони назавжди лишаться в пам'яті батьків маленькими.
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