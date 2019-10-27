 11 бойцов из Украины примут сегодня участие в Марафоне морской пехоты в США

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Дистанцию полного марафона (42 километра) пробегут Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды Марафона морской пехоты США ", - рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.
Впервые в составе сборной Украины есть девушка: Ольга Бенда собирается пробежать 10-километровую дистанцию. Также в забеге участвуют Юрий Козловский, офицер военно-морских сил ВСУ Алексей Бобчанець, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.
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Организацию, тренировки команды и ее участие в марафоне поддержали ветеранские и благотворительные организации. В США украинцев примет благотворительная организация Allied Forces Foundation, команду будут поддерживать организации украинской диаспоры и дипломаты.
Але вийшло навпаки - мілітаристське відео на честь Корпусу Морської Піхоти ))))))
Grendel (dark electro, Нідерланди) - Soilbleed V.3
My corps!
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Our corps!
Marine corps!
Combichrist (TBM/Industrial, Норвегія) - This Is My Rifle "Tonight you pukes will sleep with your rifle. You will give your rifle a girls name. Because this is the only pussy you people are going to get"
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