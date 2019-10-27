 11 бойцов из Украины примут сегодня участие в Марафоне морской пехоты в США

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Дистанцию ​​полного марафона (42 километра) пробегут Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды Марафона морской пехоты США ", - рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

Впервые в составе сборной Украины есть девушка: Ольга Бенда собирается пробежать 10-километровую дистанцию. Также в забеге участвуют Юрий Козловский, офицер военно-морских сил ВСУ Алексей Бобчанець, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.

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Организацию, тренировки команды и ее участие в марафоне поддержали ветеранские и благотворительные организации. В США украинцев примет благотворительная организация Allied Forces Foundation, команду будут поддерживать организации украинской диаспоры и дипломаты.