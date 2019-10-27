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Все про:ветераны (606) США (15666) марафон (67)

 11 бойцов из Украины примут сегодня участие в Марафоне морской пехоты в США

27 октября в Вашингтоне в 44 раз состоится Марафон морской пехоты США. Украину будут представлять 11 военнослужащих, впервые в составе нашей делегации будет девушка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Дистанцию ​​полного марафона (42 километра) пробегут Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды Марафона морской пехоты США ", - рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

Впервые в составе сборной Украины есть девушка: Ольга Бенда собирается пробежать 10-километровую дистанцию. Также в забеге участвуют Юрий Козловский, офицер военно-морских сил ВСУ Алексей Бобчанець, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские ветераны прилетели в США на Марафон морской пехоты. ВИДЕО

Организацию, тренировки команды и ее участие в марафоне поддержали ветеранские и благотворительные организации. В США украинцев примет благотворительная организация Allied Forces Foundation, команду будут поддерживать организации украинской диаспоры и дипломаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3156181
 
   
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Музика/фан-кліп в тему. Той випадок, коли автор начебто хотів зробити антивоєнний пацифістський кліп...
Але вийшло навпаки - мілітаристське відео на честь Корпусу Морської Піхоти ))))))
Grendel (dark electro, Нідерланди) - Soilbleed V.3

My corps!
Your corps!
Our corps!
Marine corps!


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І оце:

Combichrist (TBM/Industrial, Норвегія) - This Is My Rifle "Tonight you pukes will sleep with your rifle. You will give your rifle a girls name. Because this is the only pussy you people are going to get"

(c) Gunnery Sergeant Hartman, "Full Metal Jacket" movie

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