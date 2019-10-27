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Все про:Минобороны (6045) обстрел (8357) Гуцуляк (78) операция Объединенных сил (1710)

 Противник с начала суток трижды нарушал режим тишины, - Минобороны

Члены незаконных вооруженных формирований обстреливали защитников Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил.

Об этом рассказал на брифинге в Минобороны официальный представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали после 01.20 ночи наши защитники Новолуганского. Кроме этого, здесь, а также в районе Луганского оккупанты вели огонь по украинским воинам из стрелкового вооружения, а вблизи Майского применили еще и гранатометы различных систем", - сказал он.

Подразделения Объединенных сил дали врагу достойный отпор, применяя стрелковое вооружение.

По имеющейся информации, потерь с начала текущих суток среди наших украинских героев нет.

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"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - добавил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3156178
 
 
 Топ комментарии
 
Так малорос зеленький их на дебатах с Порошенко именно повстанцами и называл. Разве не помните? Посмотрите дебаты - освежите память Противник с начала суток трижды нарушал режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7534
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он не кацап, а так их называют Беня с Зе. Считайте это сарказмом от нашего коллеги.
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Ну и сколько повстанцев ликвидировали? Почему При порошенко такого не было, что противник не нес потерь? Штирлиц, ау, где твои видосы?
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да что вы! По-Бутусову Порошенко сам отбирал боеприпасы у военных. Мне не понятно, как можно военным не понимать стратегию и тактику войны, а вестись на тупость никогда не бывавшего в Армии, а сыгравшего Наполеона и то в извращенной форме.
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Кацап ты, если сепаров повстанцами называешь, может еще ополченцами назовешь.
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Так малорос зеленький их на дебатах с Порошенко именно повстанцами и называл. Разве не помните? Посмотрите дебаты - освежите память
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он не кацап, а так их называют Беня с Зе. Считайте это сарказмом от нашего коллеги.
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Певно Штірліца вигнали чи відсторонили.
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Життя сєпара - безцінне!!!! (Для Зєлі та його каманди.)
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истинное положение вряд ли имеет общее в предоставленном широким массам. Разведение-вот цель, а не победа.
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Дмитро Ярош с Оленой Білозерськой и ещё 57.
14 ч. ·

Я вийшов з «бану»... Мабуть, вчасно.
Колись давно, у далекому 2015-му році я лежав з пораненням у Дніпровській лікарні їм. Мечникова.
Мої побратими-добровольці, з структури, яку сотворив - ДУК ПС - воювали по всій лініі фронту, виконуючи оперативно-тактичні бойові розпорядження командування Антитерористичної операції.

Окрім нас, добровольців «Правого сектора», на той час, на передовій були Воїни з різних батальйонів: «Донбас», «Дніпро», «Айдар», «Азов» тощо. Мужики, не ображайтеся, що інші частини і підрозділи не згадав. Список великий, а я пишу не про це. Вибачаюсь! Всім - Честь.
Так ось. Якось, минуле керівництво нашої держави дало команду «оточити і роззброїти» 5-ий Окремий батальйон ДУК ПС на чолі з Комбатом Чорним...
На виконання цього антидержавного завдання керівники держави, які підписали, так звані, Мінські домовленості, кинули декілька батальйонів Десантних військ, артилерію та реактивщиків... Українським «Градам», навіть, координати нашої української добровольчої бази дали. (Під російськими «Градами», на той час, ми вже були не раз...)
Врешті, отримавши інформацію про цей штучний інциндент, я, разом з із заступником НГШ, вилетів на базу і ми разом всі проблемні питання вирішили. Українські «Гради» по українських добровольцях тоді не працювали. А тодішній Командувач десантників - генерал Забродський, зателефонувавши мені, сказав однозначно: «Українські десантники в українських добровольців стріляти не будуть». Тому все вийшло по-нашому...
Російський план не пройшов!
Але, при цьому, хочу зазначити декілька деталей...
По-перше, батальйони добровольців, підтримує, і сьогодні, вся Україна. Інакше, ми не змогли б бути фактором на цій Війні. Ми можемо вже зараз підняти десятки тисяч українців на захист Держави протягом найкоротшого часу...
По-друге, мотивація і вишкіл добровольців є найвищого рівня. А, головне, ми не боїмося загинути за Україну. А тим більше, ми не страждаємо від того, що вбиваємо ворогів нашої Держави...
По-третє, ми, Добровольці, виступаємо за національну єдність. Тому не бажаємо вести боротьбу всередині Держави доти, доки існуюча тимчасова влада не перейде меж. Сподіваюсь на здоровий глузд президента, якому «42-ий рік і він - не лох»... Це - цитата із Золотого-4.
Пане Президенте, не треба підігравати Путіну, і «наїжджати» на Добровольців. Тим більше, щось там говорити про Зброю... Не маєте морального права! Бо буде погано всім...
А у всьому іншому, Все буде Україна!
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Порохоботы, вы красавы. Стройся и на фронт.
НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ！
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Нет, мы свое отвоевали уже в 2014-2015. Теперь очередь зебилов (73%) защищать териториальную целостность Украины!!!
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зебіли при Петькі так рвались в атаку на рашистів, грозились до моцкви дійти.
деяких приходилось силоміць за труселя тримати, поки вони з шаблюкою на супостата перли, для безпеки самих же невгамовних...
зараз весь запал кудись зник.
все !, втомились.
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Ага, а порохня так защищала Украину, шо аж сиганула за 100км от войны и сидя на диване, рассказывает украинцам, как защищать Украину. Правда же
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Понял, а с 2016 по 2019 пэтя сам оборонялся, вот это глыба！
Точно, пэтю назад！
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Там был контракт уже на 90%. А в 14-15 это были исключительно добровольцы и мобилизированные!!!
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А кто же добровольцев запретил, прессовал и разогнал?
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Я же написал, что сейчас очередь зебилов идти на фронт. от меня ты чего хочешь услышать? И да я не понял твоего вопроса
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А шо так, устал от патриотизма и войны? О как！
А то, что ты вопроса не понял, так то и понятно, соя же.
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Тоесть мы порохоботы должны идти и вас зебилов уже защищать второй, третий, четвертый раз? Знаешь, что, иди ты, ну ты понял куда Совесть, не подсказывает тебе, что пора бы уже и самому сгонять на фронт. Тем более чего я там забыл если нельзя стрелять? Я вот например не десантник, а артелерист. Я в свое время градами сипаров поливал, да я героического и отважного ничего не делал на передке, приехали отстреляли и уехали, подло но эффективно, но тварей зашкварил нормас Противник с начала суток трижды нарушал режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 276
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Ну, я и говорю, устал ты от войны, шо не понятно?
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Я не устал от войны, но если на фронте есть приказ не убивать, а приказ это приказ, и я как человек, который следует уставу воинской службы, приказ нарушать не могу, то делать мне там нечего. Стоять и ждать когда тебя убьют, это прерогатива зебилов, так, что собирай экстренный чемоданчик и вперед на фронт!!! Противник с начала суток трижды нарушал режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5989
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НУ А ШО?
Grigoriy Grey Невідома людина у складі озброєної групіровки, без будь-якого попередження з'явилася на лінії зіткнення і вимагала від ЗСУ скласти зброю та залишити бойові пости. У ході напруженої бесіди виявилося, що людина називає себе "Володимир" і вважає, що вона є Президентом України. У дискусії невідомий неодноразово наголосив на тому, що він "не лох", хоча цей факт і не був предметом обговорення. По результатам зустрічі ЗСУ не полишили позиції, але були дещо збентежені. У майбутньому військові, які були очевидцями інциденту, сподіваються, що МОЗ посилить контроль над людьми з розладами психіки, щоб не наражати на небезпеку їх та оточуючих.
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якщо "головнокомандувач"- сцикло та ухиленець, то такі самі і в його отченні, вилизані до блиску пропарашинські богдани, арахамії, розумкови...ти віриш, що це зєлєногнійне лайно здатне хоч раз подивитися в очі смерті????Та вони з першого пострілу обсе*уть те, чим пісяють...
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