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Все про:ОБСЕ (3797) обстрел (8357) Донбасс (19753) дроны (3)

 Террористы обстреляли дрон ОБСЕ, - штаб ООС

Члены незаконных вооруженных формирований открыли в районе Петровского в Донецкой области огонь из стрелкового оружия по дрону ОБСЕ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу штаба ООС в Facebook.

"Вчера в районе населенного пункта Петровское со стороны НВФ РФ из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА - был посажен. Дрон повреждений не получил", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что террористы регулярно открывают огонь по БПЛА миссии ОБСЕ. Кроме того, они мешают работе беспилотников при помощи средств радиоэлектронной борьбы. "Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минского договоренностям, и других нарушений", - считают в штабе.

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"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств, успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3156177
 
   
 Топ комментарии
 
Без паники. Скорее зелю прикопают в посадке чем наши воины: ветераны, добровольцы и ВСУ сдадут свои позиции. Мелкий А.У.Е.-гопник вован для них не авторитет!!!
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Им за ненадобностью. Теперь украинскую землю зеля им за так отдаст, после опроса сепаров. Ветераны-атошники не пользуются уважением в этой стране, спасибо вам зебилы, низкий поклон.
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Как говорит недоблатной клоун "повстанцы"
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Мельчают повстанцы. Даже сбить дрон уже не могут Террористы обстреляли дрон ОБСЕ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1824
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Им за ненадобностью. Теперь украинскую землю зеля им за так отдаст, после опроса сепаров. Ветераны-атошники не пользуются уважением в этой стране, спасибо вам зебилы, низкий поклон.
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Без паники. Скорее зелю прикопают в посадке чем наши воины: ветераны, добровольцы и ВСУ сдадут свои позиции. Мелкий А.У.Е.-гопник вован для них не авторитет!!!
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Попробовал бы ты стрелять после такого количества боярышника.
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Тут я пожалуй соглашусь. Ведь после того как Зе! запретил стрелять нашим воинам, то повстанцы совсем уже расслабились. Раньше хоть какое-то подобие дисциплины было. А сейчас они не парятся и тупо бухают боярку и паленку. И шмаляют по нашим, как итог раз в день два у нас двух-сотый. А у повстанцев ни царапины. А при клятом порохе, Штирлиц каждый день выкладывал видосик как вату шкварили!!!!
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Как говорит недоблатной клоун "повстанцы"
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лучше "апалченцы",как говорил обычный клоун пьетро
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Ты видел и слышал, как он это говорил на русском/украинском? Нет конечно, у цапов вроде тебя другие задачи. Хороший цапы это цап-200.
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Троль,это вся страна и видела и слышала.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212896/index.amp
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Ну да вырвать из контекста, что зебилу нужно для перемоги. Есть видео где ваш главзебил называет сепаров террористами а срашку агрессором?

Следует отметить, что президент выступал в Цюрихе на английском языке и, как видно из видео, употреблял слово "rebels" (повстанцы), а также "terrorists" (террористы) по отношению к боевикам на Донбассе.


В частности, он говорит: "Россия, которая экипировала, обучила, снабдила повстанцев (rebels), продолжает вести войну против украинских Вооруженных Сил"



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Краще б вони це сране ОБСЄ обстріляли, все одно від нього ніякого толку.
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Погоди, им еще выборы на ордло признавать законными - при том что Украина не контролирует границу с срашкой и не будет контролировать в ближайшем будущем.
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Так ОБСЕ давно мечтает чтобы побыстрее сдать Украину в крепкие руки и свалить отсюда по домам и записать в своем журнале еще один урегулированный *конфликт* и получить премиальные и миллиарды финансирования на свою организаци.
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Повстанці нажерлись бояри і розважались.
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єто дрон того самого ОБСЕ что будет "мониторить" зе-выборы?)
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рогатим не має спокою, тільки у труні вони його знаходють!!!!
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Все что нужно знать как ОБСЕ контролируют окупированную территорию. При первом обстреле садят дрон, садятся в свои бронированные джипы и драпают. А вы хотите там выборы проводить?
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АПстреляли и хАрАшо, один хрен не увидят... Терористи обстріляли дрон ОБСЄ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7328
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