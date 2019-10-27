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 Политика Украины, Общество
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 "Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

Бывший украинский политзаключенный, а ныне общественный деятель Олег Сенцов сказал, что ему стыдно за президента Украины Владимира Зеленского после его общения с добровольцем "Азова" Денисом Янтарем в Золотом.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо за то, что у нас все еще есть своя страна", - отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".

Стыд за президента и гордость за бойца, - Сенцов о разговоре Зеленского с азовцем Янтарем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156174
 
   
 Топ комментарии
 
Погано, коли громадянам країни соромно за свого президента.
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Пора состовлять раду моральных авторететов. Пан Сенцов перший. Будем знать морально или нет. А законно или нет то пусть наш справидливый суд решает. Увидим какие законы основываются на морали а какие на корупции. А то мы далеко зашли так и страну потерять
можно.
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"Оно" точно не президент,-слуга,лох,моніка чи просто купа зеленого лайна.
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Ждем реакцию западных товарищей, а также самого главного Трампа. Что они на это все скажут ?
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