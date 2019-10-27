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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (21993) артисты (201) Бородянский Владимир (22)

 "Смелые люди", - Бородянский о выступающих в оккупированном Крыму украинских артистах

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал "смелыми" тех украинских артистов, которые едут выступать в оккупированный Россией Крым, не нарушая при этом украинское законодательство относительно правил пересечения админграницы.

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", - сказал министр.

При этом он отметил, что выступления украинских артистов в Крыму – "это рискованно".

Смотрите также: "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3156172
 
 
 Топ комментарии
 
а что значит доносят украинский контекст, это как 95 в Юрмале про Украину проститутку? вот же смелые и патриотичные какие оказываются) если бы они доносили настоящий Контекст. они бы там попадали наверно в тюрьму как минимум.
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нікуди йому не дуло
зекловани були й залишаються кацапізованими манкуртами
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володя,походу не кацап,а таки тоже да...
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дядя с утра поскользнулся и ударился головой "Смелые люди", - Бородянский о выступающих в оккупированном Крыму украинских артистах - Цензор.НЕТ 4789
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То йому Бєня настукав після промови по хор Верьовки.
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в армии это называется

"с утра поскользнулся и ударился головой" "Сміливі люди", - Бородянський про українських артистів, що виступають в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3791
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готовят, еще чуть-чуть, до лета и 95 квартал туда зачастит, нести украинское слово вместе с хором верёвки
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Говорят скоро они будут гордо болтать веревками на своих шеях...
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В голові вата. Вату надути не могло. Вата просто вилізта назовні
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а что значит доносят украинский контекст, это как 95 в Юрмале про Украину проститутку? вот же смелые и патриотичные какие оказываются) если бы они доносили настоящий Контекст. они бы там попадали наверно в тюрьму как минимум.
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Зеботов готовят к признанию Крыма рашинским. Интересно что взамен.
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Так пусть Кривой Рог их и принимает..... Остальные не кривые и не роги....
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нифига вам ***** не отдаст - ни Приднестровье, ни ОРДЛО, ни Крым, ни Абхазию. Один мираж.
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Огласите же этих "смелых людей". А мы "поаплодируем".
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Да, у нас были в Правительстве дебилы. Теперь Правительство дебилов. И уже зашкаливает..... Ну может быть он и Кубанский казачий хор назовет героями, за то что те поют на украинском языке....
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- Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?..

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2804366826294046
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вчера у меня был вопрос:
"Вова, нах..я ты туда, в Золотое, поперся ?"

спасибо Алексею Арестовичу:

"министр МВД завел его на чистую подставу и эта подстава удалась"

сАбаков с полицией, Нацгвардией, Азовом и другими добробатами готовит свою Хунту и главным Хунтяем будет он
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кто такая жЮлька?
я уже забыл об этой персоне
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Ани Лорак, Тасия Повалий это смелые люди, я этого не знал.
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А зеля отважно снимал в оккупированном крыму. "Смелые люди", - Бородянский о выступающих в оккупированном Крыму украинских артистах - Цензор.НЕТ 5260
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***** - до 42-х лет ввести призывной возраст.
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Ганьбище яке...
ГАНЬБИЩЕ.
В нас при владі малороси і подхалімнікі.
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черговий пук в калюжу від зелєбоба
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Доброе утро! Вы только сейчас это поняли?
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а чого ви так? зовсім відрізати та забути?
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то може вони в КРимі українську пісню заспівають, то що в цьому поганого.
Яза інше питав - то що Крим вже відрізати і ментально? і забути?
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Нельзя спорить с Честью, Умом и Совестью нашей эпохи.
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Я бы ему сам повестку вручил - и попробывал мне он тыкать и говорить за лохов.
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А шо военнослужащим денег не платят?
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Звісно, що платять. Ось я пропоную вам піти збагатитись. Не бійтеь. Це, практично, те ж саме, що виступити в віджатому криму. Тільки стріляють
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В якійсь мірі -він правий. Гастролери в Криму ризикують получити люлей і від нашої публіки і провокацій від кацапидла. Переважає спрага до бабла. і невибагливість, недолугість глядачів-крисчан.
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Во-первых! Где вы в Крыму нашу публику видели? Во-вторых на раша тв скабеиха начнет говорить за истинных патриотов Украины,которые приехали выступать в Крым.
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Я не писав,що у Криму наша публіка.Мав на увазі,що під час гастролей в Україні.
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«Прикра карма: Що писав доброволець Денис Ятрань, котрий розгнівав Зеленського у Золотому, під час президентських перегонів
неділя, 27 жовтень 2019, 10:03
Ветеран-доброволець Денис Янтар, з котрим напередодні гаряче і неполіткоректно сперечався президент Зеленський у Золотому, в період передвиборної кампанії агітував за лідера «95 Кварталу» і навіть писав аналітичні прогнози про те, як розподіляться голоси виборців за того чи іншого кандидата, зазначають Патріоти України.
Майбутнім кандидатам Янтар дав свої визначення - у нього Порошенко - мародер, Зеленський - гуморист.

В кінці свого поста доброволець зробив такий висновок: «Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" с поступков Порошенко и его ко».
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Думал, что министр стебется, а он всерьез. Точнее, политика 95 квартала неотличима от стеба.
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Зеля этому дегенерату кокса отсыпал? Или тупо мухоморы?
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Долбодятле одном,не обращайте внимания ))))
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Дивний якийсь міністр, то перед Лєркой-облігацієй вибачається, то чесачів-колаборантів виправдовує... бо єдиний контекст який є в цих виступах це отримані ними від окупантів і колаборантів пуйлотугрики.
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Алло! ФСБ? - Там до вас на Рашку поїхали виступати "смелие люди" з "95 квартала". Так якщо там у вас на Рашці щось бабабхне то не кажіть, що вас не попереджали 😃
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у бородянского рожа "интеллектуала" в психбольнице.
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Проститутки оказывается смелые и патриотичные люди. Знают же что могут заразиться болячками и сдохнуть но смело выполняют свою работу. Ордена и грамоты всем.
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Дуже спірне твердження. Якби в 1942 році Русланова поїхала в Крим "доносить советский контекст", то її вважали б "смелым человеком"?
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Мир катится в пропасть. Представляете во время второй мировой войны артисты ехали на окупированные территории и развлекали фашистов, а партизан подрывающих вражеские поезда и мосты называли террористами и выдавали Гестаппо? Нужно пересмотреть события второй мировой войны. Еще не поздно, не все ветераны умерли, еще многих можно судить за терроризм, и наоборот многих можно реабилитировать и выдать компенсацию за служение в армии и полиции Третьего Рейха.
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на лбу у бородянского не хватает клейма - и вид ыдыйота, и голова пустая... но говорят, шо этот поц министыр культуры-мультуры...
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