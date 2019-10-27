 "Смелые люди", - Бородянский о выступающих в оккупированном Крыму украинских артистах

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", - сказал министр.
При этом он отметил, что выступления украинских артистов в Крыму – "это рискованно".
зекловани були й залишаються кацапізованими манкуртами
"с утра поскользнулся и ударился головой"
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2804366826294046
"Вова, нах..я ты туда, в Золотое, поперся ?"
спасибо Алексею Арестовичу:
"министр МВД завел его на чистую подставу и эта подстава удалась"
сАбаков с полицией, Нацгвардией, Азовом и другими добробатами готовит свою Хунту и главным Хунтяем будет он
я уже забыл об этой персоне
шо, разве новость?
ГАНЬБИЩЕ.
В нас при владі малороси і подхалімнікі.
Яза інше питав - то що Крим вже відрізати і ментально? і забути?
неділя, 27 жовтень 2019, 10:03
Ветеран-доброволець Денис Янтар, з котрим напередодні гаряче і неполіткоректно сперечався президент Зеленський у Золотому, в період передвиборної кампанії агітував за лідера «95 Кварталу» і навіть писав аналітичні прогнози про те, як розподіляться голоси виборців за того чи іншого кандидата, зазначають Патріоти України.
Майбутнім кандидатам Янтар дав свої визначення - у нього Порошенко - мародер, Зеленський - гуморист.
В кінці свого поста доброволець зробив такий висновок: «Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" с поступков Порошенко и его ко».