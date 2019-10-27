 "Смелые люди", - Бородянский о выступающих в оккупированном Крыму украинских артистах

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", - сказал министр.

При этом он отметил, что выступления украинских артистов в Крыму – "это рискованно".

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