 США ликвидировали в Сирии лидера ИГИЛ аль-Багдади, - СМИ

Об этом сообщили разные западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, неназванный американский военный раскрыл изданию Newsweek подробности операции по ликвидации аль-Багдади. Американцы опирались на разведданные, в том числе наблюдение за местом, где мог скрываться лидер ИГ, в районе населенного пункта Бариша на севере провинции Идлиб. Турецкие союзники по НАТО не были поставлены в известность.

В ходе операции был задействован спецназ армии США "Дельта". Две жены аль-Багдади и сам главарь ИГ подорвали себя с помощью жилетов смертников, в настоящее время проводится опознание террориста по ДНК. После операции ВВС США нанесли авиаудар по дому аль-Багдади, чтобы тот не стал "местом поклонения".

Кроме того президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что "случилось нечто очень важное!", а Белый дом в свою очередь анонсировал "важное заявление" американского лидера, передает CNBC.

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