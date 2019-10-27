 США ликвидировали в Сирии лидера ИГИЛ аль-Багдади, - СМИ

Об этом сообщили разные западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, неназванный американский военный раскрыл изданию Newsweek подробности операции по ликвидации аль-Багдади. Американцы опирались на разведданные, в том числе наблюдение за местом, где мог скрываться лидер ИГ, в районе населенного пункта Бариша на севере провинции Идлиб. Турецкие союзники по НАТО не были поставлены в известность.
В ходе операции был задействован спецназ армии США "Дельта". Две жены аль-Багдади и сам главарь ИГ подорвали себя с помощью жилетов смертников, в настоящее время проводится опознание террориста по ДНК. После операции ВВС США нанесли авиаудар по дому аль-Багдади, чтобы тот не стал "местом поклонения".
Кроме того президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что "случилось нечто очень важное!", а Белый дом в свою очередь анонсировал "важное заявление" американского лидера, передает CNBC.
Интересно, прикажет ***** в знак траура приспустить над крымльом аквафрешную тряпку, не ???
а оте, шо робить у Сирії кацапня - грьобаний сором, ганьба і злочин!
Мона подумать что террористы только и живут тем шоб взорвать в Кливленде что-то...
Намазничают там у ся и режут бошки верблюдам - че вы к ним суетесь то?
Мрази, напомнить Трампу что было в 1943-м, а? Или он идиот?(а, ну да... )
14 июня 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был убит в результате авиаудара сил западной коалиции, в окрестностях города Эр-Ракка.
3 октября 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был отравлен, вместе с тремя другими высокопоставленными боевиками
10 июня 2017 года сирийские СМИ сообщили, что аль-Багдади погиб в результате авиаудара
его убивают примерно раз в год