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Все про:ликвидация (443) Сирия (2821) США (15666) Исламское государство (544)

 США ликвидировали в Сирии лидера ИГИЛ аль-Багдади, - СМИ

Спецназ американской армии провел в сирийской провинции Идлиб успешную операцию по ликвидации лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщили разные западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, неназванный американский военный раскрыл изданию Newsweek подробности операции по ликвидации аль-Багдади. Американцы опирались на разведданные, в том числе наблюдение за местом, где мог скрываться лидер ИГ, в районе населенного пункта Бариша на севере провинции Идлиб. Турецкие союзники по НАТО не были поставлены в известность.

В ходе операции был задействован спецназ армии США "Дельта". Две жены аль-Багдади и сам главарь ИГ подорвали себя с помощью жилетов смертников, в настоящее время проводится опознание террориста по ДНК. После операции ВВС США нанесли авиаудар по дому аль-Багдади, чтобы тот не стал "местом поклонения".

Кроме того президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что "случилось нечто очень важное!", а Белый дом в свою очередь анонсировал "важное заявление" американского лидера, передает CNBC.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156171
 
   
 Топ комментарии
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Который раз. У него наверно девять жизней.
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Вони б ліквідували фюрера Лаптьорейху Путіна...
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Рыжий актив ***** такой жалкий. Скорее бы его посадили уже...
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КАЦАПЫ ЭТИХ БАГДАДИ ИМЕЮТ ВАГОН.Лечат причину а не следствие!!!
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- а я такой Трампу: вилкой в глаз, или в жопу раз? я ж не лох какой-та
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Кацапам уже сообщили ???
Интересно, прикажет ***** в знак траура приспустить над крымльом аквафрешную тряпку, не ??? США ликвидировали в Сирии лидера ИГИЛ аль-Багдади, - СМИ - Цензор.НЕТ 4183
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Так бы у нас сепаров ликвидировали...
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Хорошо работают.Что то в лугадонии лидеры-3.14деры к кобздону не спешат...СБУ все чертей ищет...
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кацапи, оце - боротьба із тероризмом
а оте, шо робить у Сирії кацапня - грьобаний сором, ганьба і злочин!
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Интересно, а в Украине они ничего не планируют?
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Лучше бы вы ***** ликвидировали а не простых мусульман которые пытаются выжить зажатые армиями окупантов.
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Трамповцы как раз и создали прецедент для Путина(если им мона, то я шо, лох из подворотни?)
Мона подумать что террористы только и живут тем шоб взорвать в Кливленде что-то...
Намазничают там у ся и режут бошки верблюдам - че вы к ним суетесь то?
Мрази, напомнить Трампу что было в 1943-м, а? Или он идиот?(а, ну да... США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ аль-Багдаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5251 )
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кому как. Пропагандисту, пять лет перепечатывающему сайты РФ и ДНР-кормилица.
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Бахдад=Бактрия=Бахдиар(Севастополя старое наз.)-Судьбы Муж или БахОдАта-Смотрящий Огонь Отец пер с одэри(азэри)-это отнятый нерусским Кремлем у ИндоПэриджана хребет АгаБах-Господин Смотрящий(Габах-Передний полуостр.индийский-Атропатена=АтроБахия( у ист.Брутта 18в.)-отсюда Бакы(Баку).Сейчас остался в Дагестанском Од(Аз)эрбэйджане.превратили реку ГаБах в Бахты, а потом Ахты -фальсификаторы.Почти все бакинские селения оттуда(Сапунчи,Губа,ОмурДжан,Гала и т.д.) Как он может этот человек носить имя Бахдади,если Бахдадия не там.КОГДА НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ ВЕРНЕТ ЗАХВАЧЕННЫЕ СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ ИНДО-ПЭРИДЖАНА=ГрекоАнара(Рим Др.)=Од(Аз)эрбэйджана??? Из-за них шла война 1918-38гг.Вместо этого Кремль нерусский переселил массу арабохаев из Ливии,Египта,Ирака,Иордании и др.арабистана в Ставрополь, Кубань,Карабах и др.части Кавказа. Справедливость и демократия?
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Ты постоянно несешь какой-то бред, который даже прочитать невозможно! Ты наркоман?
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Что например? Ты клон российский? или варжапетян?
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Если настоящий БахОдАта(Смотрящий огонь отец пер с одэри=азэри)=Бахдад не там, а на Кавказе то значит спам??? Если я не хочу чтоб меня обманывали как дурака,то я спам???? Как правильно...
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Почему Украина за 6 лет не признала днр и лнр террористическими организациями и не начала так же ликвидировать террористов?
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Потому, что у них кроме автоматов Калашникова, есть артиллерия, танки, РЭБ, ПВО. В прочем некоторых все же ликвидировали, возможно самоликвидировались (Гиви-Моторылы, Захарченко, Беднов, Мозговой и т.д.)
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Потому что сразу рашка полезет защищать "братьев". Ты как маленький.
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А сейчас Рашка не полезла в Украину? Для Рашки повод не нужен она сама его найдет. Как говорил *****, медведю не нужно ничье разрешение куда ему ходить
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Лохматое Чмо щас вылезет и скажет, что это он Аль-Багдади ликвидировал.
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Нацжоны открыли второй фронт в помочь путлеру.
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А того ли Аль-Багдади "ликвидировали"?! За последние 5 лет не меньше пяти Аль-Багдади "ликвидировали".
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Аналогично со случаем с отравлением Скрипаля, все страны НАТО выгнали американских дипломатов и наложили санкции на США за бессудное убийство на территории суверенной державы.
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Вот сейчас сталр за американцев обидно... скрипаля ж вроде индусы в ГангУ притопили???
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Молодці тіпа виходять і потом бац і зайшли нашим далеко як і москалям одня уйня
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А почему вой что это "не первая ликвидация Багдади"? Кто и когда говорил,что его грохнули?
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Этот вой из мокшанских болот, несогласная мордва,что их подельника амеры завалили ,пытаются таким образом посеять сомнения в ликвидации,дешевки падлючие....
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Когда США лидера террорестической групировки ФСБ ликвидируют?
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Кацапы через день командные пункты и главарей уничтожают. Загнивающий запад
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18 марта 2015 года Абу Бакр получил тяжёлое ранение в результате удара сил прозападной коалиции по конвою из трёх автомобилей на границе Ирака и Сирии; в сообщениях говорилось также, что он умер в больнице сирийского города Эр-Ракка.
14 июня 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был убит в результате авиаудара сил западной коалиции, в окрестностях города Эр-Ракка.
3 октября 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был отравлен, вместе с тремя другими высокопоставленными боевиками
10 июня 2017 года сирийские СМИ сообщили, что аль-Багдади погиб в результате авиаудара
его убивают примерно раз в год США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ аль-Багдаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3401
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