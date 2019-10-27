 Суд в Кривом Роге вынес приговор мужчине за футболку с коммунистической символикой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор суда.
Мужчина был признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 436-1 УК Украины.
По материалам дела 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящий с серпа, молота и пятиконечной звезды. Эти элементы подпадают под запрет украинского законодательства, которое предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.
Отдельно суд возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательства: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.
ги
а я с ходу не обратил внимания...
Пособирал бы зубы и пошёл бы читать историю.
Молодежь против но не значит что она не права она просто ищет другой путь как Колумб.
Пошел на запад искать Индию но открыл Америку.
сортиру" в піонерському прикиді скаче та зігує перед зєбілами. І куди лише Дзержинський райсуд дивиться? 😕
«ДЗЕРЖИНСКИЙ (!!!) районный суд ... вынес приговор ... за использование символики КОММУНИСТИЧЕСКОГО (!!!) тоталитарного режима...»
Сначала б себе вынесли, придурки!