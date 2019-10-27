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 Происшествия, Общество
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Все про:Кривой Рог (648) приговор (810) суд (22676) декоммунизация (460)

 Суд в Кривом Роге вынес приговор мужчине за футболку с коммунистической символикой

Дзержинский районный суд Кривого Рога вынес приговор местному жителю Олегу А. за использование символики коммунистического тоталитарного режима и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок в один год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор суда.

Мужчина был признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 436-1 УК Украины.

По материалам дела 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящий с серпа, молота и пятиконечной звезды. Эти элементы подпадают под запрет украинского законодательства, которое предусматривает лишение свободы до пяти лет.

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Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

Отдельно суд возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательства: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Источник: https://censor.net.ua/n3156170
 
   
 Топ комментарии
 
Дзержинский суд...название тянет лет на пять
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Вонючие совки должны отвечать. как и попы. впрочем.
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День перемоги взагалі призначили, як свято в 1965, то ж то було не свято. Влада СССР боялася ветеранів і всіляко їх принижувала.
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Я дивлюся - у нас сьогодні адмін - чи-то "перестраховщик", чи то "інтернаціоналіст"... Тре всі конфліктні дискусії, навіть, якщо вони відповідають вимогам форуму...
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напишіть ще раз свій коментар про розповідь афганця.
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Ты б хотя б хоть иногда из телевизора с Роиссей-1 вылазил и учил матчасть. Ордена, как и надгробные памятники и памятники солдатам ВМВ не подпадают под этот закон. Так что не набухай - диды как носили ордена так и могут их носить и дальше. А вот всякая школоло шелупонь не имеет права пропагандировать совдеповскую гадость.
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ты же все знаешь,краснозадый быдлосовок,что ордена и медали можно носить ,а корчишь из себя целтниекс...
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Дзэржинскій суд судить совкодрочера... дебілізм кермує.
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Ой, скільки ще в країні совкодрочерів. 😁
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Ладно, покоління яке жило при совку. Але чомусь є молоде покоління за совок. Правда в порівнянні з паРашею питома вага їх не критична в Україні, але потрібно враховувати, що совок дуже заразний. Як доказ можна привести Донбас і Крим.
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...то дописуй Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 2417 ..Де нищилось все українське. та завозилось *рюськочелюстне * бидло .
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молоде покоління за совок#Та така форма протесту з подачі старих перд@нів...Ті втірають в порожні голови про безкоштовні квартири та ковбасу по 2.20
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для молодежи это просто красивая футболка) им глубоко не интерестно про сов. союз)
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А то что за футболку сажают это не бред? Разбудите меня.
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"Дзержинський районний суд ..."
Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 3393

а я с ходу не обратил внимания...
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"...вирок за футболку з комуністичною символікою..."
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Интересно , лолкиного сыночка уже приговорили? Ну того, сто срашенскую футболку носит!
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Он готовится долг,типа,родине отдавать.
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Лучше бы ему разъяснили простые люди, не отходя от кассы.
Пособирал бы зубы и пошёл бы читать историю.
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Ну що сказати нічьо убивають гвалтують це фігня там майже такі самі вироки дякучі курві савченко а зелені забули за цей закон а може в тюрьму тих що не на мові тут пишуть і крівой рог весь засадити за назву дєбіли ви немає чим нагальним зайнятися
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а за название ,,Дзержинский" кто то уже срок получил?
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Заррещать символику это все равно,что бороться с бабой ягой которая всегда против.
Молодежь против но не значит что она не права она просто ищет другой путь как Колумб.
Пошел на запад искать Индию но открыл Америку.
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Правильно! Теперь осталось закрыть сайт украинской Вики, на которой изображен герб СССР.
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Заходишь в интернет в Украине, все время совок то, совок это....совок совок совок. Это ненормально. Просто какая-то одержимость совком. Это только деды жившие при совке, или молодые тоже такие психованные?
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Вообще это очень подозрительно. Тут без Фрейда не обойтись. Не ровен час скоро Украина станет коммунистической.))
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Та чого вже до того зєбібобіка вчепилися, якщо Сам Вофка ******** по сцені "95
сортиру" в піонерському прикиді скаче та зігує перед зєбілами. І куди лише Дзержинський райсуд дивиться? 😕
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Статью -- в закладки. Буду смотреть . Красивая футболка.
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А мы с СССР воюем? Тогда запрещать нужно символику РФ!!!
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Скоро Зеленський і його кліка приймуть закон, коли мабуть будуть садити за ось такий прапор УПА https://www.youtube.com/watch?v=nO4pOQ2-fAo&t=2s Не вірю що Зеленський хоча б на 1% має проукраїнську позицію
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"Всраться і не жить"©
«ДЗЕРЖИНСКИЙ (!!!) районный суд ... вынес приговор ... за использование символики КОММУНИСТИЧЕСКОГО (!!!) тоталитарного режима...»
Сначала б себе вынесли, придурки!
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