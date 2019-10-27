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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венецианская комиссия (307) закон (2666) украинский язык (722) язык (3471)

 Венецианская комиссия прибыла в Украину для оценки закона о языке. ФОТО

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", - говорится в сообщении МИД.

Венецианская комиссия прибыла в Украину для оценки закона о языке 01

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Напомним, Верховная Рада 25 апреля приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Экс-президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3156168
 
 
 Топ комментарии
 
ой, та це ж макаронніки! їх поводи по рестораціях, грошенят підкинь - вони напишуть, шо попросиш
ми їх "правосуддя" бачили у випадку з Марківом
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продвигать нехер !
в Укриане ТОЛКЬО УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ !
и досвидания. я вообще не понимаю продвигают задвигают ...
принято и забыто/забито.
если кого-то ущемляют пусть везет свое ущемленное туда где ему расщемят.
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он как!.. по хитрому заходят..
сначала получат "нужное" заключение продажной Веницианки, а затем обезобразаят "Закон про мову" и сделают Бамбасский язык вторым государственным..
ЗЫ. кстати, вчера Зеленский с добровольцами на бамбасском языке разговаривал (мурчал)..
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Ну да ... у них и четвертовали и вешали пока отшлифовалась европейская нация,а у нас молодых даже запрещают коррупционера просто расстрелять Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову - Цензор.НЕТ 7487 Коррупционер у нас стырил,а мы его ещё должны содержать в европейских условиях в тюрьме
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Агрессоры с востока навязывают Украине свои законы, а агрессоры с запада свои, чтобы Украина была не украинская и слабая, чтобы можно было выкачивать из нее ресурсы и дальше, а в случае чего, чтобы оттяпать и территорию.
Пусть эта комиссия едет в Венгрию, которая непротив поживиться украинской территорией, тут оккупантам и их прихвостням не место.
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хм, а когда по-быстрому вносили изменения в Конистиуцию, эту комиссию чет не приглашали.
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Хай поїдуть у Крим та прослідкують щоб Українську мову не притискали. Чи на рфію.
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Чия мова - того влада. У Росії влада належить корінному населенню? Якому?
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Якого милого якась комісія має вирішувати чи буде функціонувати на належному рівні в Україні - державна українська мова чині???!!!
Українці мають таке само право на свою рідну мову як і інші народи світу. Це якийсь абсурд і втручання в справи незалежної держави.
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Карта территории Украины де Боплана, 1648.

Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову - Цензор.НЕТ 161
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