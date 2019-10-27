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 Политика Украины, За рубежом
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 Готовность к разведению нулевая, - в Кремле отреагировали на общение Зеленского с добровольцами

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вчерашний спор президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, которые прибыли защищать город Золотое Луганской области в случае отступления ВСУ.

Свое заявление он опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в смутное будущее. Получается саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".

Готовность к разведению нулевая, - в Кремле отреагировали на общение Зеленского с добровольцами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156166
 
 
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Не справляется реЗЕдент с возложенной задачей.
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Орде не понять украинской демократии и охлократии националисттов и Пораженкивцив.
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Бойко прав.... (???) ах, бойко прав... а мертвечук...ничего не нашептал?
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мертвечук, за версією )(уйла - самій більший український націоналіст! Готовность к разведению нулевая, - в Кремле отреагировали на общение Зеленского с добровольцами - Цензор.НЕТ 7546
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Зато в раше уговаривать никого не надо - они только разводить и умеют
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абышосьляпнуть.
тебя касается что тут решают внутри ?
на свое посмотри.
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Кацапня как обычно перевела стрелки,а безумный клоун принял в этом посильное участие. Идиот.
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Ти смердюче ********** чмо так будеш казати про свого *****, а не про президента України.
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Що сталось,зелемразота тупорила? Дупа підгоріла?😄
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А ті що іхтамнєт своїх уже відвели? Чи якщо іхтамнєт то вони і відводить не збираються? Тоді і настамнєт. Готовность к разведению нулевая, - в Кремле отреагировали на общение Зеленского с добровольцами - Цензор.НЕТ 8262
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Эрефии все равно, они все давно спи...ли Готовность к разведению нулевая, - в Кремле отреагировали на общение Зеленского с добровольцами - Цензор.НЕТ 8139
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Україна належить цим людям, що її захищають, а не зеленій приблудній дрисні
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Воффка видиш твой пуйло не доволно тобой намекают чтоб ты ускорился решать и распальцовка твоя голимая перед ветеранами АТО не сработала думал похвалят кацапы? как ты быкуеш и хочеш мира -лох есть лох тут уж никуда не денешся будь ты президентом или императором все одно конченый лошара и предатель
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Зе понимает, что если добробатов убрать с фронта, то они придут с оружием на Майдан.
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Пора вже цих продажних "добровольців" ставити на місце...........
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А шо це за чучело, Пушков? Невже зараз кожна кацапська гидота буде висловлювати своє «мнение» і Цензор буде подавати це як новину? Спитайте ще бомжів з Мухосранську 🤔
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счас кобылы из мид рф проснутся - навалят целую кучу "мнения".
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Повна дипломатична інфальтильність ОП. Що заважало офіційно оголосити що всі війська відвели, "нас там нєт". Ато проукраїнські ополченці Донбаса.
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Яке "разведение". 10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
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хтось очікував іншої реакції(не рахуючи щирих протестувальників в Золотому) з Мордору ?
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Зеленский получил выговор, встать на колени перед путиным откладываеться
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