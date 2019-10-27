 Готовность к разведению нулевая, - в Кремле отреагировали на общение Зеленского с добровольцами

Свое заявление он опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в смутное будущее. Получается саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".