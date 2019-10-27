 Оккупанты РФ вчера 21 раз нарушили перемирие на востоке: потерь нет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Красногоровки - из СПГ; неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов: пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Хутора Вольный - из подствольных гранатометов; дважды возле Золотого (вне участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку от Золотого-4 (в границах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов; возле Зайцево - из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия; в районе Новгородского - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В штабе сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
особливо багато працюють снайпери.
на колись відносно безпечних територіях тепер величезна загроза для життя.
прикро, що це лише початок.
Українська армія це гарант безпеки на українській території.
Тому виводити потрібно росіску армію та її озброєні формування.
не звезди
где в формуле и срузьких заявлениях есть упоминание о границе и выводе войск россии?
с приднестровья вывели они свои войска?
тот же 32 блокпост должен быть Украинским
но если отводить синхронно обе стороны и с гарантией, что ихтамнеты не займут наши окопы ( и самое главное - под аккорды тишины, чтоб слышно было как лист падает и зубы скрипят)
(да Вы это и сами знаете!)
это все может быть было бы и возможно...но не с брехливой рашей, не с "собирателем земель руцких", не с бизнес-раша партнерами и "уставшей" Украиной и уставшими от Украины
подписав...и сняв санкции - там покоя (и мира) не будет (за 5 лет там все украинское бурьяном поросло, а ненависть и обвинения буйным цветом поперло...)
вчера боялись лупить, а вдруг шальным осколком корону погнет...
(а там же просто на хриплый вереск бить можно было)))))
а если серьезно - как-то не сильно тихо...ну чтоб отводить (оте добровольцы-нелегалы правы)
Конституция Украины:
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.3.
Стаття 102.
Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
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Развод войск по указанию Президента это прекращение действий функций государства по защите територіальної цілісності України, шанування її державних символів на оставленных территориях. Любой гражданин Украины имеет конституционную обязанность на захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
Почему гарант Конституции постоянно сам нарушает и требует от людей нарушать Конституцию Украины? Кто у нас Президент Украины: лох, государственный изменник? Если он не тот ни другой, то кто заставляет Зеленского делать такие вещи и почему Зеленский не самостоятельный. Зачем нам Президент-марионетка?