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 Оккупанты РФ вчера 21 раз нарушили перемирие на востоке: потерь нет

26 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Красногоровки - из СПГ; неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов: пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Хутора Вольный - из подствольных гранатометов; дважды возле Золотого (вне участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку от Золотого-4 (в границах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов; возле Зайцево - из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия; в районе Новгородского - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В штабе сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

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С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Оккупанты РФ вчера 21 раз нарушили перемирие на востоке: потерь нет 01
Оккупанты РФ вчера 21 раз нарушили перемирие на востоке: потерь нет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156165
 
 
 Топ комментарии
 
окупанти шмаляють - а зе війська розводить.
особливо багато працюють снайпери.
на колись відносно безпечних територіях тепер величезна загроза для життя.
прикро, що це лише початок.
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Сеня! Забудь о "мародёре" Порошенко. Уже пол года мародёрит новый президент Коломойский и зиц-президент ЗЕмоник
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утопія.
Українська армія це гарант безпеки на українській території.
Тому виводити потрібно росіску армію та її озброєні формування.
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окупанти шмаляють - а зе війська розводить.
особливо багато працюють снайпери.
на колись відносно безпечних територіях тепер величезна загроза для життя.
прикро, що це лише початок.
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утопія.
Українська армія це гарант безпеки на українській території.
Тому виводити потрібно росіску армію та її озброєні формування.
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что москва готова вывести все войска и передать контроль за границей Украине?
не звезди
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Московия готова вернуть Донбасс Украине/ с 2014 года.На своих условиях.С которыми согласен командированный из Израиля в Украину Коломойский.Но не согласны украинцы.
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что бы действовала Конституция и Законы Украины там должны действовать Украинские Институты Власти.
где в формуле и срузьких заявлениях есть упоминание о границе и выводе войск россии?
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где про это путин сказал, можешь привести ссылку на заявления путина или лаврова.
с приднестровья вывели они свои войска?
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При гарантии, что националисты не устроят там резню и геноцид (что было возможно при Порошенко)./Что власовской тряпкой брезгуешь-одобряю.Что повторяешь слова Путина-нет.
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А развє родітєлі дєтєй Данбасса нє самі вибралі для ніх ету судьбу?
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нет серых зон,есть часть Украинской земли,захваченная сепарами и кацапами,тчк
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Чого початок? Що за недомовки? Кому величезна загроза для життя? 5 років конфлікту, 10000+ вбитими, незлічено скалічених... Може розумніше розвести й припинити це безглуздя? На територіях загроза тому що там військові обох сторін. Якщо вивести військових - загроза має зменшитися, логічно?
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***,ну ти реально в це віриш? Цапам потрібна Україна а не ці огризки. Розведення-лише привід для захоплення інших территорій. Безглуздя сидить в кремлі і ти нічого з цим не зробиш,поки безглуздя не здохне.
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Зі Станиці відвели. Сєпари зайняли звільнені території. Ти відповідаєш що вони так само не зроблять і тут?
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Вы можете определить ваши цели? Моя цель - урегулировать конфликт, остановить гибель людей и наладить там нормальную жизнь. Может это и предательство. А ваша цель? Столетняя война? Настоящая война? Вы понимаете, что это не война? Это локальный военный конфликт в котором участвуют граждане Украины с обеих сторон и каждая сторона поддерживается кем-то. Например одни поддерживаются РФ, а другие США. И отдайте себе отчёт в том, что в РФ вторая по мощи армия в мире. Совок всегда был заточен на войну и всегда вёл войны. Они мастера в этом деле. Украина не сможет победить РФ в войне. А значит нужно договариваться. Ну, или проиграть настоящую войну, понести потери и вернутся в совок, либо распасться, как Югославия. Вы этого желаете Украине?
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Потерь нет потому что членомроялист был в Золотом. А по своих ************* прицельно не стреляют
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Отправить к ним ЗЕню сцаря малороса...пускай так сурьезно прикажет их сложить оружие...они ведь для него СВОИЛЮДИ!!!
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Мне кажется, если отвести вооружённые формирования, например каждое на 20 км, то расстояние между ними будет 40 км и эти обстрелы прекратятся, не? Просто по некому будет стрелять и перемирие нарушить будет нереально. Просто, да?
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так по минским договореностям зона разграничения далеко в тылу оккупантов,
тот же 32 блокпост должен быть Украинским
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Тебе говорят,твои глупые мантры не пройдут,свинорус. Не доходит,что ли? Пшел отсюда.
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Вибори після роззброєння ордловських банд і виходу звідти іхтамнетів.
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действительно - просто.
но если отводить синхронно обе стороны и с гарантией, что ихтамнеты не займут наши окопы ( и самое главное - под аккорды тишины, чтоб слышно было как лист падает и зубы скрипят)
(да Вы это и сами знаете!)
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Так там жеж подписывается под этим Нормандский формат. А в нём участвует *****. Если ***** отдаст приказ - никто там самовольничать не будет. Это не наши непонятно какие и чьи добровольно-националистские парамилитарные формирования, которым за деньги пох на всё и вся.
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Если они соберутся в Нормандском формате, договорятся и подпишут эту формулу Штангеля или другую какую-то - отдаст. Все стороны заинтересованы закончить этот конфликт и снять санкции. Ну, будет там какой-то особый статус. Крым тоже был автономной республикой, со своим парламентом в составе Украины. Никто не парился.
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ну да потому кто Крым,оккупировал? именно потому что не парились
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это все теория!
это все может быть было бы и возможно...но не с брехливой рашей, не с "собирателем земель руцких", не с бизнес-раша партнерами и "уставшей" Украиной и уставшими от Украины
подписав...и сняв санкции - там покоя (и мира) не будет (за 5 лет там все украинское бурьяном поросло, а ненависть и обвинения буйным цветом поперло...)
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неподалеку от Золотого-4 (в границах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия,

вчера боялись лупить, а вдруг шальным осколком корону погнет...
(а там же просто на хриплый вереск бить можно было)))))
а если серьезно - как-то не сильно тихо...ну чтоб отводить (оте добровольцы-нелегалы правы)
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а ще в них є 20 танків, підводний човен, та артилерійська батарея.
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Значит отсчет 7 дней озле Золотого пошел заново. В принципе кацапские террористы неплохо пресекают дебильные хотелки зели по отводу.
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"Как базарить с не лохом Презедентом, гопотой от СН и прихвастнями СН"
Конституция Украины:
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.3.
Стаття 102.
Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
==============
Развод войск по указанию Президента это прекращение действий функций государства по защите територіальної цілісності України, шанування її державних символів на оставленных территориях. Любой гражданин Украины имеет конституционную обязанность на захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Почему гарант Конституции постоянно сам нарушает и требует от людей нарушать Конституцию Украины? Кто у нас Президент Украины: лох, государственный изменник? Если он не тот ни другой, то кто заставляет Зеленского делать такие вещи и почему Зеленский не самостоятельный. Зачем нам Президент-марионетка?
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а почему Зеленский не поехал на 32 блокпост, он по договореностям Украинский?
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там квартал не смотрят,могут клоуна и не узнать
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