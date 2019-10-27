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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3510) Зеленский (3443) Минобороны (6045) СБУ (13947) СВР (63) должность (83) Национальная гвардия (1276)

 Зеленский уточнил перечень должностей, которые назначаются по согласованию с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, чьи кандидатуры для назначения согласовываются с главой государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №774/2019, опубликованном на сайте президента.

В частности, в обновленный перечень входят такие должности Министерства обороны:

  • первого заместителя и заместителей министра;
  • главного инспектора Минобороны;
  • директоров департаментов Минобороны;
  • директоров департаментов - заместителей начальника Главного управления разведки Минобороны;
  • первого заместителя и заместителей начальников Главного управления разведки Минобороны;
  • первых заместителей, заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ);
  • начальников Главных управлений - заместителей начальника Генштаба ВСУ;
  • начальников Генштаба ВСУ и начальников главных управлений ВСУ;
  • начальника Военной службы правопорядка в ВСУ - начальника Главного управления;
  • начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области - военного коменданта города Киева;
  • командующего Сил логистики ВСУ;
  • заместителей командующих видов ВСУ;
  • командующих войск оперативных командований и командиров воздушных командований;
  • командующего морской пехоты;
  • начальника Национального университета обороны им. Ивана Черняховского;
  • атташе по вопросам обороны;
  • представителей Минобороны при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО Данилов стал главой Национального центра кибербезопасности, - указ президента

В Национальной гвардии, как и прежде, должны быть согласованы президентом кандидатуры начальников управлений Главного управления и начальники территориальных управлений НГУ, а также начальник Национальной академии Нацгвардии.

В Государственной пограничной службе так же глава государства будет согласовывать кандидатуры на должности директоров департаментов администрации Государственной пограничной службы, начальники региональных управлений и ректор Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого.

В Службе безопасности Украины теперь с президентом должны быть согласованы кандидатуры начальников и директоров департаментов Центрального управления СБУ, начальников главных управлений и управлений Центрального управления СБУ (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми главой государства).

Также читайте: Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко

В Службе внешней разведки ранее согласованию с президентом подлежали кандидатуры структурных и территориальных подразделений, теперь - директоров департаментов СВР.

Источник: https://censor.net.ua/n3156160
 
 
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шо????)
тебе шнырь до весны бы протянуть)))
сади на нары друзей, выручиш их
бо иначе их на каштанах перевешают))
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О, уже до весны! Петики, прогресс у вас, однако! Еще несколько лет, и людями станете.
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маклауд?
ты чьих будеш?
бо я не пес смердящий, как ты
в стаи не сбиваюсь
пуп за конкретного жы2 не рву
но и сдавать Украину не позволю, по мере сил своих
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так иди на парашу
там все твои кенты давно нифеля помыли
тебя ждут
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Нифига себе! Петя среди зеков ищет поддержку. Да, плохи его дела...
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а при чем тут петя???
ты точно стадное))
откуда вы беретесь?))
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Писюанист🤡💩🤢🐸,быдло криворогое ************,а не пр…
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Да ладно. Вика или Виктор, идите в кроватку. Неужели Вас некому согреть? Зеленский уточнил перечень должностей, которые назначаются по согласованию с президентом - Цензор.НЕТ 9145
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Лучше бы он утверждал должности .. хотела сказать - дворников, но, боюсь, увязнем в хламе.
Реально пытается нагнуть под свои хотелки и армию, и силовиков. Это для того, чтобы не просто "не стрелять", а стрелять .., но не на передке и по команде?
А зачем еще?
Мда - с...
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Зелемойский только на корпоративах мог знать кое-кого из верхушки и совершенно не знает деловых качеств кого-либо в Украине...
Кто будет назначать, по "согласованию", на самом деле?
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З ким, з ким погоджуються?

з хАхлом-малоросом,з шмарклею,що шастала по обісРашці, знімаючись на гроші рашистів в своєму гівно-кіно та тіпа жартах,паплюжучи Україну та все українське,
з гівнокомадуючим, яке шастало та заглядало в рот рашистським покидькам, коли патріоти гинули, захищаючи від рашистського лайна Неньку?

З ним погоджувати...?
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Ну да. Он же и ваш, петики, президент. Любите и жалуйте.
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морка, вали в Омерику до онуків і не чіпай українського президента.
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Fuck you asshole!

Буду в рідній Україні гостювати, скільки мені заманеться.
Як там казала бородата баба каломойша? Буду вам здеся ванять пять лет!
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