 Зеленский уточнил перечень должностей, которые назначаются по согласованию с президентом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №774/2019, опубликованном на сайте президента.
В частности, в обновленный перечень входят такие должности Министерства обороны:
- первого заместителя и заместителей министра;
- главного инспектора Минобороны;
- директоров департаментов Минобороны;
- директоров департаментов - заместителей начальника Главного управления разведки Минобороны;
- первого заместителя и заместителей начальников Главного управления разведки Минобороны;
- первых заместителей, заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ);
- начальников Главных управлений - заместителей начальника Генштаба ВСУ;
- начальников Генштаба ВСУ и начальников главных управлений ВСУ;
- начальника Военной службы правопорядка в ВСУ - начальника Главного управления;
- начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области - военного коменданта города Киева;
- командующего Сил логистики ВСУ;
- заместителей командующих видов ВСУ;
- командующих войск оперативных командований и командиров воздушных командований;
- командующего морской пехоты;
- начальника Национального университета обороны им. Ивана Черняховского;
- атташе по вопросам обороны;
- представителей Минобороны при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
В Национальной гвардии, как и прежде, должны быть согласованы президентом кандидатуры начальников управлений Главного управления и начальники территориальных управлений НГУ, а также начальник Национальной академии Нацгвардии.
В Государственной пограничной службе так же глава государства будет согласовывать кандидатуры на должности директоров департаментов администрации Государственной пограничной службы, начальники региональных управлений и ректор Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого.
В Службе безопасности Украины теперь с президентом должны быть согласованы кандидатуры начальников и директоров департаментов Центрального управления СБУ, начальников главных управлений и управлений Центрального управления СБУ (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми главой государства).
В Службе внешней разведки ранее согласованию с президентом подлежали кандидатуры структурных и территориальных подразделений, теперь - директоров департаментов СВР.
тебе шнырь до весны бы протянуть)))
сади на нары друзей, выручиш их
бо иначе их на каштанах перевешают))
ты чьих будеш?
бо я не пес смердящий, как ты
в стаи не сбиваюсь
пуп за конкретного жы2 не рву
но и сдавать Украину не позволю, по мере сил своих
там все твои кенты давно нифеля помыли
тебя ждут
ты точно стадное))
откуда вы беретесь?))
Реально пытается нагнуть под свои хотелки и армию, и силовиков. Это для того, чтобы не просто "не стрелять", а стрелять .., но не на передке и по команде?
А зачем еще?
Мда - с...
Кто будет назначать, по "согласованию", на самом деле?
з хАхлом-малоросом,з шмарклею,що шастала по обісРашці, знімаючись на гроші рашистів в своєму гівно-кіно та тіпа жартах,паплюжучи Україну та все українське,
з гівнокомадуючим, яке шастало та заглядало в рот рашистським покидькам, коли патріоти гинули, захищаючи від рашистського лайна Неньку?
З ним погоджувати...?
Буду в рідній Україні гостювати, скільки мені заманеться.
Як там казала бородата баба каломойша? Буду вам здеся ванять пять лет!