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 Полиция открыла уголовное производство по факту вспышки гепатита в черниговской школе

Черниговская полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в черниговской школе, где 13 человек заболели гепатитом А.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что уголовное производство открыли по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть студентов Дрогобычского педуниверситета, проходивших практику в Одессе, госпитализировали с гепатитом "А", - ГСЧС

Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, в общеобразовательной школе №7 в городе Чернигов зафиксировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3156157
 
 
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