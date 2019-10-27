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 Политика Украины
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Все про:Данилов (9) Зеленский (3443) СНБО (3292) указ (366) кибербезопасность (364)

 Секретарь СНБО Данилов стал главой Национального центра кибербезопасности, - указ президента

Алексей Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.

Соответствующий указ №771/2019 президент Владимир Зеленский подписал 25 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О ​​Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславовича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 3 октября Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3156156
 
 
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Свершилось наконец-то !!!!!!!!!!!!

А нахрена это ?
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а може тебе сразу много денег выслать ?
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Не обращай внимание, это кацапсина на заработках
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- Компьютер умеешь включать?
- Умею...
- Будешь главой национального центра кибербезопасности!
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Так это же вонючий сепар с Луганска
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Вообще-то лицо у Данилова интеллектом не блещет.
А он знает ЧЕЙ КРЫМ?
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А оно ему надо? И так все срослось
Печально это все.
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Просто питаю надежду, что журналисты его поймают и спросят . А мы все услышим, что думает глава СНБО
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О люди карьеру лупят---только был секретурём---бац, уже глава другой конторы! Завидно конечно. Возьмите и меня пенса хоть дворником---пенсухи на харчи не хватает =3329 страна выдаёт, а жинке 1612 и тоже при полном стаже!
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Та да, безпека і оборона України - в "надійних" зе-руках ...
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