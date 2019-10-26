EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  205  12
Все про:библиотека (120) книги (479) Министерство культуры (374) Институт книги (4) Бородянский Владимир (21)

 В Украине планируют создать электронную украинскую библиотеку, чтобы сделать книги доступнее для детей, - Бородянский

Украинский культурный фонд, подчиняющийся Министерству культуры, совместно с Министерством цифровой трансформации планируют создать электронную библиотеку.

Об этом в интервью Радіо Cвобода заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что одна из задач Минкульта - популяризация чтения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки

"Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе - это наличие контента, то есть наличие интересных книг", - сказал Бородянский.

Министр добавил, что правительство рассматривает электронные книги для того, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе. Украинский культурный фонд совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием онлайн-библиотеки.

"Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться до книги. Мы планируем, что несколько наименований будут бесплатные вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30", - отметил Бородянский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

По его словам, финансирование Института книги не будет сокращено. По данным Бородянского, в Украине пока публикуется около 8000 наименований книг ежегодно, но он считает, что этого недостаточно.

Глава министерства отметил, что книг немало, "но недостаточно". "Их есть где 8000 наименований каждый год. Поэтому мы будем развивать. Что означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержка издательства украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский", - заверил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3156153
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо обычные тоже не забывать создавать.
Электронные - хорошо.
Только если долго ребёнок будет текст по компьютеру читать, то будут проблемы со зрением.
А от обычных книг - нет.
 показать весь комментарий
 
Есть читалки электронные с обычным текстом, ну типа в темноте не почитаешь - не помню как называется. У меня была - племяннику отдал.
 показать весь комментарий
 
Ну да что-то типа с е-линк чернилами что-ли. Лет 10 назад покупал. Тормозная - жуть, но когда привыкнешь - нормально. Жена на пляже всё читала стоя - народ на тот момент смотрел с любопытством
 показать весь комментарий
 
 
От обычных книг тоже глаза портятся, только бумажные книги трёхмерные, а не двухмерные, и дополнительная подсказка памяти - где в книге найти - в начале, середине, конце, на левой или на правой странице, где на самой странице...
 показать весь комментарий
 
 
Діти сплять і бачать як би почитати книгу.
 показать весь комментарий
 
Від дорослих багато залежить.
Якщо ви дитину заінтригуєте історіями про Шерлока Холмса або піратами "Острова Скарбів", то вона з задоволенням буде читати книжки...
 показать весь комментарий
 
 
Да, нынешняя детвора как раз начнёт украинские книжки читать В Украине планируют создать электронную украинскую библиотеку, чтобы сделать книги доступнее для детей, - Бородянский - Цензор.НЕТ 53они себе найдут занятия поинтересней ..
 показать весь комментарий
 
Прививать любовь к чтению нужно с доступности к книгам ибо цена оных нереальна к реальным заработкам украинцев. МинОбразование, подсуетитесь, разработайте программу бесплатных книг в школьные библиотеки. Настоящая книга не электронная, ребенок потянется к чтению через обычные бумажные книги, которую можно ощутить, обонять запах типографской краски. Плюс педагог, умеющий привить эту любовь. Есть ли это все, сомневаюсь. Даже чтение эл. книг уже достижение.
 показать весь комментарий
 
>Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30", - отметил Бородянский.

Министр культуры, а понимание о чём сам же говорит НОЛЬ. Какие 10, 20, 30...
Два министерства раскручивают проект "Популяризации чтения", чтобы в нём было 10-20 бесплатных книг?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх