 В Украине планируют создать электронную украинскую библиотеку, чтобы сделать книги доступнее для детей, - Бородянский

Об этом в интервью Радіо Cвобода заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что одна из задач Минкульта - популяризация чтения.

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"Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе - это наличие контента, то есть наличие интересных книг", - сказал Бородянский.

Министр добавил, что правительство рассматривает электронные книги для того, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе. Украинский культурный фонд совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием онлайн-библиотеки.

"Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться до книги. Мы планируем, что несколько наименований будут бесплатные вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30", - отметил Бородянский.

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По его словам, финансирование Института книги не будет сокращено. По данным Бородянского, в Украине пока публикуется около 8000 наименований книг ежегодно, но он считает, что этого недостаточно.

Глава министерства отметил, что книг немало, "но недостаточно". "Их есть где 8000 наименований каждый год. Поэтому мы будем развивать. Что означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержка издательства украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский", - заверил министр.