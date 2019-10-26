 Зеленский утвердил Положение о прохождении службы в военном резерве ГПСУ

Об этом говорится в указе №775/2019, опубликованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Утвердить Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Государственной пограничной службы Украины (прилагается)", - говорится в документе.
Документом определяется порядок отбора, условия принятия граждан Украины на службу в военном резерве ГПСУ и прохождения ими службы в военном резерве.
Среди прочего, Положение предусматривает, что службу в военном резерве ГПСУ проходят граждане, годные к военной службе по состоянию здоровья, не достигшие предельного возраста пребывания в военном резерве и способные с учетом места жительства (пребывания), профессиональных и моральных качеств к прохождению службы в военном резерве.
Также предусмотрено, что численность резервистов - то есть граждан, выполняющих воинский долг путем прохождения службы в военном резерве, - определяется Администрацией ГПСУ с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Госпогранслужбы.
"Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период военнослужащие, уволенные с военной службы в Администрации Госпогранслужбы, ее разведывательном органе, региональных управлениях, отрядах морской охраны, пограничных отрядах, отдельных контрольно-пропускных пунктах, авиационных частях, учреждениях образования, научно-исследовательском учреждении, органах обеспечения, подразделениях специального назначения Госпогранслужбы и соответствуют требованиям, установленным пунктом 141 настоящего Положения - в обязательном порядке", - говорится в документе.
Уточняется, что предельным возрастом пребывания в военном резерве является предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе второго разряда.
Администрация ГПСУ ежегодно до 1 ноября должна подать в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины информацию о численности резервистов, запланированную для комплектования органов Госпогранслужбы.
Предусмотрено, что с гражданином, в отношении которого принято решение о принятии на службу в военном резерве, заключается соответствующий договор.
Mr.Zorg
@BauldganBabukan
·2 ч
Зеленский начал компанию по обнулению доверия украинцев к военным. Зная, что наибольшее доверие в обществе имеют военные, понимая что люди не ставят разницы между ВСУ и добровольцами. Это видео не случайность. Вкидывается меседж о страшных националистах не дающих окончить войну.
Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».
Россия затаилась. Россия ждет.
Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна - жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад.
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.
Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. - Бабченко, март 2019
Довідку недержавного зразка
Уточняется, что предельным возрастом пребывания в военном резерве является предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе второго разряда.Источник: https://censor.net.ua/n3156150
Що це таке?
и все его 'указы' будут отменены.
Украина открывает в Иерусалиме... офис инноваций. Почему три точки? Потому что это не консульство, но как бы в то же время консульство. Такое особое консульство по инновациям. Почему это умно? Потому что Израилю это очень понравится. Израиль ведь все представительства иностранных государств заманывает в Иерусалим, чтобы закрепить статус столицы. Но в то же время это будет и не совсем представительство, а офис по инновациям. А уж инновациями Израиль богат. Бери и сотрудничай Короче, и нашим, и вашим. И это правильно.
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Соколовой.
"Сначала вы называли мою страну "шлюхой" в своих шутках! Затем вы согласовали подписания соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать! Теперь вы хамите тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет эту войны! Доколе мне будет стыдно за вас, Владимир Александрович, а?" - задается вопросами журналистка
Это вы "пришли" его. Не он пришел... себя и благодарите
Вот, попробуй...
-Чмо встретилось с типа националистами
-на Покрова нацики смешались с народом и показали, что их типа много
-Выступила Белая вошь
-Штаб ООС заявил,что Чмо встретилось с преступниками
Имеем
- В Украине лютые фашисты ведут войну против мирного Бомбассу