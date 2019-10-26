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 С начала суток враг 9 раз нарушил режим тишины, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Невельского (из крупнокалиберных пулеметов), а также дважды у Марьинки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций: четыре раза вблизи Новолуганского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также у хутора Вольного (из подствольных гранатометов), за пределами участка разведения возле Золотого (из стрелкового оружия).

Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 25 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое - из-за подрыва на растяжке, установленной ранее врагом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156145
 
 
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Херня какая-то. Президент сказал, что не стреляют. Я верю своему президенту. С начала суток враг 9 раз нарушил режим тишины, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2501
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Що цікаво- коли в Золотому був Зеленський- не було жодного пострілу. Схоже, сєпари знали що там зараз Зєля.
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Они ж знают, шо Воха - нормальный пассажир...
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Може Зеленскому перед ними побык... побывать - теми, что нарушают
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Хоч би який там клятий сєпар та влучив Вофкє Зєлупєю розривною кульою в очко. Ото би з горя всі би так натішилися і натанцювалися б 😕
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