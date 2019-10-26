 С начала суток враг 9 раз нарушил режим тишины, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Невельского (из крупнокалиберных пулеметов), а также дважды у Марьинки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций: четыре раза вблизи Новолуганского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также у хутора Вольного (из подствольных гранатометов), за пределами участка разведения возле Золотого (из стрелкового оружия).
Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, 25 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое - из-за подрыва на растяжке, установленной ранее врагом.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2806000-formula-stajnmajera-k-miru-na-donbasse-ne-privedet-kucma.html