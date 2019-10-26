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 Политика Украины
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 Для защиты Золотого есть армия и полиция, другие вооруженные формирования там не нужны, - помощник президента Ермак

Андрей Ермак, помощник президента Украины, который ездил в Золотое вместе с Владимиром Зеленским, прокомментировал визит.

Его слова приводит главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook:

"Вчера президент приехал на фронт в Золотое, и мы сразу вышли на передовую. Провели совещание с военными, представили нового главу Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая. Президент проверил готовность к разведению войск. На следующее утро мы посетили школу, пообщались с учителями, зашли в магазин местный. Везде президент старался поговорить с людьми. Все местные жители выступают за разведение войск в этом районе. Мы получили поддержку людей. Но нам также сказали, что заехали несколько групп вооруженных людей в Золотое, и президент решил поговорить также и с этими людьми. Одна из групп размещалась в доме в Золотом, не на передовой. Там находилось около 10 человек, с зарегистрированным оружием, в форме. Президент также начал с ними разговор о мире, разведении войск. С ними говорили и местные жители при нас, объясняли. К сожалению, но эти люди были настроены на негатив. Поэтому конструктивный диалог не получился. В конце было сказано президентом: "Знаю, что есть оружие - уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно". Для защиты Золотого есть армия, есть полиция, другие вооруженные формирования там не нужны. Безопасность людей будет обеспечена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я был на фронте с 2014-го по 2017-й, советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а уклоняющимся, - участник акции "Ні - капітуляції" Ганза

Напомним, Владимир Зеленский провел двое суток в Золотом, ездил на передовую, общался с местніми жителями, а также участниками акции "Ні - капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/n3156144
 
   
 Топ комментарии
 
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
Сьогодні в Золотому якийсь дезертир бикував супроти занадто ввічливого добровольця.Покищо рекорд швидкості перебування на посаді президента належить януковичу. Здається, нинішній його пережене.
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На Цензоре сидят сплошные кацапские и порохоботовские тролли
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"Цензор" с весны превратился в унылое г.. о. Здесь собрались откровенные идиоты уровня "руцгая висна".
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"Для защиты Золотого есть армия и полиция, другие вооруженные формирования там не нужны" И какие меры со стороны закона будут применены?
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Армию оттуда выведут и она будет защищать жителей на расстоянии, по видеосвязи очевидно?
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Кто такой ермак ? Пусть ещё конюх зеленского выскажется
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Слава Богу у цензора закончились "плохие" новости.
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