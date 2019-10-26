 Я был на фронте с 2014-го по 2017-й, советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а уклоняющимся, - участник акции "Ні - капітуляції" Ганза

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Мне 23 года, я пошел на войну в 18 лет. Вначале приехал с друзьями в батальон "Донбасс" - но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед, на фронт. Почему? Я из Харькова, у нас там все остро. Можно было, конечно, сидеть тихо, у моих родителей частное предприятие, магазин. Если ты за Украину в Харькове - это тогда была опасная позиция, тут или-или, Россия рядом, много "ваты", которая ждала Путина. Я свой выбор сделал, я видел, как гибнут люди на фронте, и понял, что нельзя в такое время стоять в стороне. Принимал участие в боях под Иловайском, в Марьинке, в Широкино, под Мариуполем.
Президент приехал к нам, стал говорить: "Давайте разведем войска, здесь все тихо". Ну как все тихо? По ночам стреляют. У нас нет камер, но на телефон я записал вчера ночью звуки выстрелов с той стороны, хотел показать. Но Зеленский сказал, что это неправда, что стрельбы не было.
В словах президента не было конкретики, он не смог объяснить смыслы. Зачем разводить войска? Как это повлияет на мирное урегулирование на Донбассе? Можно ли верить Путину после пяти лет войны? Какие последствия наших уступок? Просто призывы были: "Уходите - тут будут войска".
Я по мэру Харькова Кернесу спрашивал: "Почему сепаратисты на свободе, почему он у власти, почему не в тюрьме?" Ответ был такой же, как и при прошлой власти, мол, он же мэр, органы работают, все будет. Ну да.
Президент предложил мне послужить в армии - а что он сделал для реформы армии или полиции, чтобы призывать туда людей идти служить?
Я пошел на фронт добровольцем в 2014-м и служил до 2017-го, и советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а тем, кто уклонялся от защиты Родины в это самое трудное время. Мне 23 и я привык защищать Украину без приказов и без повесток из военкомата. Золотое - наша земля, мы ее должны сохранить для будущего Украины. Мы останемся здесь", - рассказал Ганза.
Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский общался с добровольцами, участниками акции "Ні - капітуляції!" в Золотом. Сидя у костра, он говорил с одним из самых молодых участников акции - 23-летним Борисом Ганзой. В конце беседы президент предложил Ганзе: "Когда ты хочешь защищать Родину - в армию пойди и защищай, Боря".
Всіх собак на нього спустили, навіть закон про столицю.....Хто ще не зрозумів до чого все йде, їм вже столиця потрібна...
Всё будет Украина.
У мене навіть курточка є з їх емблемою.
Порох был лучшим президентом Украини, но его оболгали евреи за то, что он первый из президентом Украины начал отодвигать еврейский капитал от власти.
за Ваш вислів , а не простим лайком ! Як же приемно - що є в нас РОЗУМНІ люди !!
З повагою !!
Наташка Могила (яка стала Могилевською): - Я не криса і не ****!
Я согласен.
Эти мутные договорняки с НВФ раши они не о чемные.
Президент Украины должен потребовать от раши вывести своих НВФ в рашу и оставить Украине границу.
Где были законы в 2014 году- защищали сепаратистов, и отпускали из РОВД, и аналогично сегодняшним событиям добробатовцы были бандитами для врагов Украины . .
Этот парень с оружием защищает свой дом, семью, Родину от разных отодвигателей рос.границы.
КИЕВ. 26 октября. УНН. Лица, с которыми общался сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Золотое Луганской области, не являются представителями любых силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"В распространенном сегодня в социальных сетях видео Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как Закон об операции Объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.
"Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а затем находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чем предоставляется надлежащая правовая оценка", - отметили в штабе ООС.
Когда ты не хочешь защищать Родину - делай как Вова и иди в Презы
Вот она ЗЕ логика
Трындец Вове , он настроил против себя добровольцев которые за него же и голосовали . Теперь плюются .
Главные месседжи для критики.
- Зеленский, который никогда не защищал Украину, «пхает» герою Украины добровольцу, который рискуя своей жизнью, защищал страну в самый тяжелый момент времени.
- Делать акцент на «базаре» и тоне президента. ( В этом ключе уже разгоняют картинку, где Зеленского сравнивают с Захарченко, когда тот «пхал» украинскому генералу).
- Разобрать его реплики на части и сделать «троллинговые картинки».
Задача поставлена столкнуть лбами президента и добровольцев. Акценты специально выстраивают так, что будто Зеленский «пхал» добровольцам, а не говорил с ними на равных. Ведь если бы он с ними говорил, как «мямля», все бы, начали утверждать, что президент «тюфяк». Так что сейчас оппоненты Зеленского подменяют понятия и трактуют это так как им выгодно и пытаются свой месседж навязать массам.
А по самій ситуації - якби Зе вів себе достойно, то і поводів для критики не було б! Негоже главі держави вести себе, як дворова шпана! На цьому відео ажніяк не видно, що Зе із професорської родини, бо складається враження, що це типовий люмпен
Клоун, он и в Африке - клоун!