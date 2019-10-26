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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3432) Крым (21993) назначение (1509) Ташева (1)

 Координатор организации "КрымЅОЅ" Ташева назначена заместителем представителя президента в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил координатора организации "КрымЅОЅ" Тамилу Ташеву заместителем представителя президента в Крыму.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Тамила Ташева с 1991 года проживала в Симферополе после возвращения ее семьи в Крым из Узбекистана, закончила факультет восточных языков Таврийского университета. Была активной участницей "Оранжевой революции" и Революции Достоинства. После оккупации Крыма Российской Федерацией стала одним из основателей общественной организации "Крым SOS", которая информирует о ситуации и нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, оказывает помощь внутренне перемещенным лицам из Крыма и Донбасса.

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20 февраля 2019 года Ташева была награждена орденом княгини Ольги III степени "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность".

Была кандидатом в народные депутаты под №26 в списке партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3156140
 
 
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что и откуда она координирует сегодня: из Симферополя, из Севастополя, Бахчисарая или Киева?
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Где они эту прости****** откопали с окружной? Ну нельзя же так унижать Украину, вы что совсем конченые дЫбилы?
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Яростно мониторит крымреалии, которые к полуострова никакого отношения не имеют, кроме названия.
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Чей Крым, кацапский???
А что там есть и украинцы ещё?
Я так и не пойму, что там делают кацапы тогда???
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Крыма нет, зато есть туева хуча всяких крымских организаций, которые кормятся на бюджете нашей страны. На бюджете, которого вечно не хватает истинно нуждающимся... Зато хватает на всё это.
Раньше крымских чиновников было куда меньше, пока Крым у нас не отобрали, а они там сами у себя кэрувалы.
Как можно заниматься или как-то влиять на то, чего у тебя нет? Чем все эти люди занимаются?
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