 Координатор организации "КрымЅОЅ" Ташева назначена заместителем представителя президента в Крыму

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Тамила Ташева с 1991 года проживала в Симферополе после возвращения ее семьи в Крым из Узбекистана, закончила факультет восточных языков Таврийского университета. Была активной участницей "Оранжевой революции" и Революции Достоинства. После оккупации Крыма Российской Федерацией стала одним из основателей общественной организации "Крым SOS", которая информирует о ситуации и нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, оказывает помощь внутренне перемещенным лицам из Крыма и Донбасса.
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20 февраля 2019 года Ташева была награждена орденом княгини Ольги III степени "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность".
Была кандидатом в народные депутаты под №26 в списке партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года.
А что там есть и украинцы ещё?
Я так и не пойму, что там делают кацапы тогда???
Раньше крымских чиновников было куда меньше, пока Крым у нас не отобрали, а они там сами у себя кэрувалы.
Как можно заниматься или как-то влиять на то, чего у тебя нет? Чем все эти люди занимаются?