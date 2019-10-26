 Координатор организации "КрымЅОЅ" Ташева назначена заместителем представителя президента в Крыму

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Тамила Ташева с 1991 года проживала в Симферополе после возвращения ее семьи в Крым из Узбекистана, закончила факультет восточных языков Таврийского университета. Была активной участницей "Оранжевой революции" и Революции Достоинства. После оккупации Крыма Российской Федерацией стала одним из основателей общественной организации "Крым SOS", которая информирует о ситуации и нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, оказывает помощь внутренне перемещенным лицам из Крыма и Донбасса.

Читайте также: Опубликован указ о смене главы Луганской ОГА: вместо Комарницкого - Гайдай

20 февраля 2019 года Ташева была награждена орденом княгини Ольги III степени "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность".

Была кандидатом в народные депутаты под №26 в списке партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года.