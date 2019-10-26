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Все про:Минздрав (2060) Тернопольщина (404) дифтерия (24)

 На Тернопольщине обнаружили дифтерию, заболел взрослый, - Минздрав

Диагноз "дифтерия" лабораторно подтвержден у 47-летнего жителя Тернопольской области. Мужчина сделал прививку в 2017 году, что позволило предупредить развитие тяжелых осложнений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения в Facebook.

"Диагноз "дифтерия" у 47-летнего мужчины подтвержден лабораторно - сообщает Центр общественного здоровья Украины. По оперативным данным, мужчина привился от дифтерии в 2017 году, впрочем о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту данных нет", - сказано в сообщении.

Больной проживает на границе Хмельницкой и Тернопольской областей. Контактировал с тремя лицами, один из которых – ребенок. По месту жительства пациента провели дезинфекцию.

"Прививки от дифтерии рекомендуется Календарем профилактических прививок не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно у своего семейного врача", - добавили в Минздраве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на этой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

В четверг, 24 октября Минздрав подтвердил случай дифтерии у 9-летнего киевского школьника. Мальчик не был вакцинирован.

Источник: https://censor.net.ua/n3156138
 
 
 Топ комментарии
 
Если займётся ГРУ, то даже вам хватит. А у нас- ГУР, для сведения.
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Мне осталось, в Мариуполе, четыре недели... Это- радует. Коты ведь этой хренью не болеют, верно? Ну, вот и славно. А жена моя уберечься сумеет. Остальным- желаю Здоровья.
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Ты хоть вакцину с сывороткой не путай.
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пошло-поехало. Комаровский как в воду глядел. С такой убогой системой лечения и профилактики скоро и тиф и холера будут. Не зря поляки облегчают трудоустройство для медработников с Украины, спасают знания, которые в Украине стали ненужны.
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Прочитайте ещё и о самой дифтерии,а не только Комаровского слушайте.Не всё так ясно.
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Мне осталось, в Мариуполе, четыре недели... Это- радует. Коты ведь этой хренью не болеют, верно? Ну, вот и славно. А жена моя уберечься сумеет. Остальным- желаю Здоровья.
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Дифтерит ни с того ни с сего? Может ГРУ займется жтим вопросам. Ведь КТОТО завез бактириологический материал.
Могу даже предположить, что раша. Хотят отвлечь людей от сдачи Украины сепарам
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Если займётся ГРУ, то даже вам хватит. А у нас- ГУР, для сведения.
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Справа в тому, що і вакцин немає в наявності.
В цей час слуги народу, на поліграф бігають , веселуха...
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Ну, не клевещите! Есть вакцина! Аж 200(двести) единиц. Её щас по областям распределяют. понятное дело- по справедливости.
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Ты хоть вакцину с сывороткой не путай.
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Виноват! Вы совершенно правы. Благодарю, за своевременную поправку.
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Повторюю вакцин від дифтерії нема в наявності.
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Я, сегодня, весь день в ИНЕТе, по этому поводу. Даю слово: данные- самые разные. Цены на вакцинацию- тоже. От бесплатной, до 1800 гривен. Такие вот дела...
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Безкоштовна по місцю проживання, все через сімейного лікаря, але нема в наявності, дізнавався в друзів, хотіли зробити щеплення не зробили.
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За 5 лет Украину превратили в Африку.... папуасию какую то! Кошмар!
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Не скажите! В Африке вакцин, например в Гане, малярийных- на весь Мир хватит. Бо там малярия- это угроза. А у нас, по сравнению с Ганой- вакуум. Не более. И- не менее. Я о об опасностях, представляющих угрозу.
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Всех инфицированных нужно переселять на российскую границу,оттуда вся зараза прёт,пусть туда и распространяется.
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А якого виробника була та вакцина в 2017? І якщо людині 47 років, то не може не бути даних про попердні вакцинації. У совку з цим було суворо. З дитячої картки в дорослу все переписувалось і архіви повинні бути. Та й дозволів тоді ніяких не потрібно було - вакцинували всіх.
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Могли за гроші просто зробити запис в карту і все.
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Чоловіку 47 років. Первинна вакцинація до 14. Ну хіба що картку втратив. Або її взагалі не було. Хоча в моєму богом забутому селі батьків серед ланів, лісів і полів Полтавщини медицинські картки мали всі і сільський фельдшер за цим ретельно слідкувала.
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Насколько я понимаю вакцинаций 8 раз должно быть. Ещё читала, что надо проверять наличие антител в организме. Может не быть иммунного ответа.
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Вакцина не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, можете захворіти, але хвороба буде проходити не в такій тяжкість формі.
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