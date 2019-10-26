 На Тернопольщине обнаружили дифтерию, заболел взрослый, - Минздрав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения в Facebook.

"Диагноз "дифтерия" у 47-летнего мужчины подтвержден лабораторно - сообщает Центр общественного здоровья Украины. По оперативным данным, мужчина привился от дифтерии в 2017 году, впрочем о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту данных нет", - сказано в сообщении.

Больной проживает на границе Хмельницкой и Тернопольской областей. Контактировал с тремя лицами, один из которых – ребенок. По месту жительства пациента провели дезинфекцию.

"Прививки от дифтерии рекомендуется Календарем профилактических прививок не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно у своего семейного врача", - добавили в Минздраве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на этой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

В четверг, 24 октября Минздрав подтвердил случай дифтерии у 9-летнего киевского школьника. Мальчик не был вакцинирован.