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 Стрельба в Броварах: ранен мужчина. ФОТО

Прошлой ночью под Киевом во время распивание алкогольных напитков один местный житель выстрелил в другого и ранил его в руку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - сказано в сообщении.

Один из свидетелей тут же позвонил в полицию. 31-летнего стрелка задержали на месте.

"Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны", - добавили в полиции.

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Дело расследуют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Стрельба в Броварах: ранен мужчина 01
Стрельба в Броварах: ранен мужчина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156137
 
 
 Топ комментарии
 
ну вот и началось!.. зебилов начали отстреливать..
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а санитары знают, что ты развязался?!
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ну вот и началось!.. зебилов начали отстреливать..
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Ох уж эти фантазии придурков. Достаточно, что на его месте будешь ты...
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Не бойся, шрекозавр, я животных не обижаю...
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Хм, якраз на пиво зібрався, - треба взяти калаша на всякий випадок )))
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І каністру. А то буде щось поряд жалісліве, нажите непосильною працею, горіти.
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Та ні, калаш - то занадто, пацани ж всі свої, вистачить і шокера. )
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не багато і не мало - якраз стільки скільки треба )
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свиноботам заплатили аванс - прёт не по детски...
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Главное перестать стрелять... Пока Зе носистся со своей формулой как с писаной торбой, вчера перестрелка в Харькове, сегодня поножовщина в Одессе, стрельба в Киеве, на днях напали на активистку в Запорожье. Может перед тем как лезть на неподконтрольные територии для начала нужно навести порядок на подконтрольных территориях? Если тут не могут попядка навести, то там тем более не смогут. Зато оттуда хлынет ещё больше криминала.
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