 Стрельба в Броварах: ранен мужчина. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - сказано в сообщении.

Один из свидетелей тут же позвонил в полицию. 31-летнего стрелка задержали на месте.

"Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны", - добавили в полиции.

Читайте также: Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи". ФОТОрепортаж

Дело расследуют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.



