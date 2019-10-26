 Сайдик о миротворцах ООН на Донбассе: я не сказал бы, что это в данный момент реально

Об этом спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил в интервью Ukrlife, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не сказал бы, что это в данный момент реально. Введение миротворцев возможно, если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть на Донбассе. Нужно решение Совета Безопасности ООН. И мы все знаем, кто является членом Совета Безопасности (Россия – постоянный член Совбеза ООН. – Ред.). Поэтому предпосылка – это общее согласие", – сказал Сайдик.

Он предположил, что можно было бы создать совместную миссию ООН и ОБСЕ.

"Я считаю, что более разумно было бы иметь теоретически такую совместную миссию, потому что ОБСЕ уже давно там работает", – добавил спецкоординатор.

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Переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

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