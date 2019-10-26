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Все про:миротворцы (842) Донбасс (19753) Сайдик (187)

 Сайдик о миротворцах ООН на Донбассе: я не сказал бы, что это в данный момент реально

Введение миротворцев ООН в зону конфликта возможно только при согласии обеих конфликтующих сторон. Для Донбасса такой вариант не выглядит реалистичным.

Об этом спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил в интервью Ukrlife, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не сказал бы, что это в данный момент реально. Введение миротворцев возможно, если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть на Донбассе. Нужно решение Совета Безопасности ООН. И мы все знаем, кто является членом Совета Безопасности (Россия – постоянный член Совбеза ООН. – Ред.). Поэтому предпосылка – это общее согласие", – сказал Сайдик.

Он предположил, что можно было бы создать совместную миссию ООН и ОБСЕ.

"Я считаю, что более разумно было бы иметь теоретически такую совместную миссию, потому что ОБСЕ уже давно там работает", – добавил спецкоординатор.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Может так быть, что миротворческая миссия появится на границе между Украиной и Россией, - Зеленский. ВИДЕО

Переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Также на Цензор.НЕТ: UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", - Кислица

Источник: https://censor.net.ua/n3156135
 
 
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Если это будут руские добровольцы ООН, то хоть завтра...
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У Сайдика нереально, а у Зели все реально, он уже готов и войска отводить и с белым флагом завалил на фронт к добровольцам. И торговлю с агрессором разрешил и расширил, нарушая энергетическую безопасность Украины и нарушая украинские санкции к врагу. У олигофренов все просто, цирк на дроте.
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Ты это Зеле объясни, оно же не понимает термина "риал политик" и того, что Западу насрать на территориальную целостность Украины.
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Иди лесом,Сайдик. С тебя толку небыло,нет и не будет.
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канешна! канешна не реально! ибо рашка никогда не согласится (от слова - никогда)
потому как закроется граница - здохнут ихтамнеты без гумконвоев и пр. помощи рашки
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Дипломат, а мог бы проще сказать: путин все еще ху#ло!
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Так чим наше шибзданюте займається ? Кого воно розводить ????
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Тоесть прекращать огонь и устраивать мир на дамбасе никто не собирается? Зачем же тогда ВСУ отводить от линии фронта? Берешет падло ********** на ходу
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Уявіть тепер - хйуло і наш такий самий домовились розвести війська.
Наших відвели - миротворців нема- кацапи зайшли на нові території.
А наше мале та дурне вже відмовилось від в ступу в НАТО. Воно незабаром белькотітиме про позаблоковий статус.
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запад потурает мордору в оон в пасе присутствуют строят нордстрим 2 растоптали будапешсткий договор а с Украины требуют чтобы минск исполняли который подписали а не хитрожопые вы- так что зебилы не гоните на порохоботов про минск что порох подписал но не воплотил в жизнь а пеняйте на запад что похерили будапешсткий а не требуйте с Украины она ничего не должна
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Ввод миротворцев на Донбасс была темой №1 Порошенко в каждой из поездок в Европу, из которой он практически и не вылазил все 5 лет! Морочил голову европейцам чтобы выглядеть миротворцем №1, а оказался сам брехун №1: обманул и свой народ и союзников. Дошло до того,что американцы перестали предоставлять военную помощь Украине из-за тотального разворовывания последней друзьями и ставленниками Порошенко в МО и Укроборонпроме.
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Ответ пацанчику https://t.me/LastBP/150Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї, [26.10.19 17:37]⚡️ Сьогодні президент Володимир Зеленський намагався вмовити нас покинути позиції̈. Йому це не вдалося.Після хамської розмови з нами вранці і поширеного відео у соцмережах він віддав особистий наказ викинути нас із Золотого.Хочемо нагадати, що ми - ті ветерани, які звільнили Маріуполь, Мар'янку та з десяток українських міст. Ми втратили побратимів, але не здали ворогу ані клаптика української землі. Ми прикривали ваші спини, поки ви сиділи в тилу. Зараз ви нас змушуєте до капітуляції̈, але ми на це не підемо.Ми назвали нашу акцію «Останній блок-пост» і ми залишимось тут до останнього, чого б нам це не вартувало. Ми тут на законних підставах. Це наш конституційний обов'язок захищати Україну та її громадян.#Золоте #Ні_КапітуляціїОстанній блок-пост (https://t.me/lastbp) 👊🏻
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Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения. Кто там недавно рассказывал что отвод войск ВСУ от линии фронта повлияет на быстрое освобождение дамбаса? Все говорит только о том что ***** наоборот пытается отделить и узаконить ОРДЛО, сделав его независимой республикой которая будет сосать деньги из бюджета Украины, влиять на векторы направления Украины и в ту же очередь не будет подпадать под влияние Украинских законов. Ето Украина будет позорной марионеткой ОРДЛО.
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