 Люди в военной форме, с которыми общался Зеленский, нелегально находятся в Золотом с оружием, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"В распространенном сегодня в социальных сетях видео Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что люди находились в частном доме и представились добровольцами.

"Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил. Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как Закон об операции Объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.

Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из этих категорий, а поэтому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему будет дана надлежащая правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.