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 Люди в военной форме, с которыми общался Зеленский, нелегально находятся в Золотом с оружием, - пресс-центр ОС

Люди в военной форме, которые 26 октября общались с президентом Владимиром Зеленским в Золотом, не имеют права находиться в зоне Операции Объединенных сил с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"В распространенном сегодня в социальных сетях видео Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - бойцам: "Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием "Украина"". ВИДЕО

Отмечается, что люди находились в частном доме и представились добровольцами.

"Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил. Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как Закон об операции Объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.

Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из этих категорий, а поэтому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему будет дана надлежащая правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.

Люди в военной форме, с которыми общался Зеленский, нелегально находятся в Золотом с оружием, - пресс-центр ОС 01

Также смотрите: Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом. ВИДЕО

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.

Источник: https://censor.net.ua/n3156133
 
   
 Топ комментарии
 
Побратался с мышебратьями чтоли? А снашими пацанами даже чаю пить не захотел. Зато с сепарами видимо вдополь напился!!!
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А соевый к недовольным добробатовцам на передовую ездил когда либо, кто знает подобные факты?
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я знаю. сыньоносый небыл, но приказ паковать добробатовцев давал, и убивать добробатовцев приказы от него были
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сподіваюсь ти не хочеш, щоб тебе вважали балаболкою, і ЗАРАЗ же надасиш докази існування цих наказів.
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Надасыш. ）
Смотри, за некоторые новоязы тут банят, правда не всех.
А в приказном тоне будешь говорить со своими тапками и соевыминедоумками.
Ковыляй отсюда.
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Тобто балаболка таки ... Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4358
Методичку міняй, йолопукін.
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То, что ты балоболка йолопукинская, знают все, а то, что ты с методухи строчишь, вообще не обсуждается.
Ковыляй давай）
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И ...где реакция? Скоро будут ходить с оружием открыто кто угодно и где угодно.
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Треба було нашим добровольцям цих нелегальних зі зброєю в руках та Шмарклю взяти в полон і поміняти на наших полонених. Сєпари з кацабами за свого Зеленського нам би віддали усіх кого сказали.
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Добровольці й патріоти в Україні нелегальні, а вороги й їх посіпаки - легальні, навіть в штабі ООС
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крайня штука є, максимум шо можу сказати шо типу "хтось" "харчується" емоціями, бо більше пояснень я цій клоунаді - абсолютно не бачу.
г*споди, так на Трампщині навіть що "мутять".
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Подобное(!) «сообщение» - тревожный «звоночек»...........
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если люди в военной форме нелегально находятся в Золотом , то им можно переодеться в клоунскую одежду - раз клоун легально находился в Золотом
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Гениально. Украинцы находятся нелегально на територии УКРАИНЫ. ЭТО ДНО ТОВАРИЩИ!
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Раньше пресс-центр помалкивал,но тут пришло указание от богдана закудахтать.
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г*споди, я ваще дурак, шо маю верить шо чудаков не проверила.... "фсо"?
б*же, вы че, офонарели там? я уже распереживался шо нашу Зелю застрелят Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3771
)жаль.....(Отправить
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Я вовсе не одобряю происходящие события и заявы команды Зеленского, а Гончарука- просто не воспринимаю, даже на фото. Как тока увижу- так и посылаю- тудой. Бо- ненавижу, беса. Однако! Как я понял, добровольцев допустили к общению с Зеленским при оружии, что ли??? Не было никакого тщательного шмона??? Если всё именно так, то теряю нить происходящих событий. Бо поверить в исключительное бесстрашие Зеленского- не могу. Даже если бы очень хотел. А я, кстати, и не хочу. Тогда вопрос: а что это было за показательное выступление???
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писец, с отпуска то и не хочется возвращваться.. зеленая гнида это реально прогоняет?. я ,лично, нелегально находился в районе ДАП в 15 году с непонятным автоматом..а зеленая мразь в это время шуточки шутила.
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Після оприлюдненого відео не поважаю Зеленського ще більше.
Воно взагалі опупєло. І це тільки півроку минуло.
Що воно продало ***** за "мир" наш вступ в НАТО ?
УРОД.
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Зеленский президент нашей страны и с ним 73% граждан.
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Это Порошенко ? Согласна на все 100%...
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та чего там 73%?!
Реальный рейтинг - 173%. В эти проценты входят януковощи (где-то процентов 60)
мля... какие дебилы...
пипец стране Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6635
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В октябре рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 7% по сравнению с сентябрем. Ранее к президенту положительно относились 73% граждан, а в октябре их число снизилось до 66%, свидетельствуют данные опроса КМИС. Источник: https://censor.net.ua/n3155035
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Дура. Считать научись 13 млн ЭТО НЕ 27 млн, которые ща него не голосовали.
ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЕНСКОМУ ЗА ПРОДАЖУ УКРАИНЫ ОККУПАНТУ.
Кучму в тюрьму за подписанные договора
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В Украине 73% нелегальных граждан и все они голосовали за Зеленского, сидят тихонько посапывают -

на улице кого ни спросишь, все голосовали за Пороха
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Він путінський клоун з рейтингом 0,73%.

Це все що залишилось від його рейтинга після сьогоднішніх висловлювань.
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Обещало отдать Дж.Эквадоров на разграбление.
Это обычная практика когда руснявым солдатам разрешают пограбить и понасиловать ними освобожденных.
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за влади порошенко човен розкачувати не можна було, бо пукин нападе..а шо, ботокс вже здох і можна качнути..?
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Еще и на царя-батюшку решили наехать, а сами то оказывается злодеи-нелегалы. А потом выяснится, что все они террористы и коллаборационисты.
Н-да...
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зе-***** с маниакальным упорством добивается "отвєдєнiя" именно наших войск. видно им мощно заплатили за этот "номер".
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Призывю всех УСПОКОИТСЯ !!Разбор полетов последует
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Пора Володя показать кто есть кто. Спецназ СБУ должен провести против этих самозванцев и анархистов АТО. 73% избирателей за !
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Сепарша тебя первой ограбят и изнасилуют.
Это правило такое.
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Когда будешь бояться уже поздно будет.
Ты же как жирафа пока до тебя дойдет все зверушки уже в курсе и разбежались а ты под раздачу и попадешь.
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"Люди в воєнній формі"... Це якийсь ... В 14 -му ці люди, будучи не в воєнній формі, пуйло зупинили. Це не керівництво держави, а сходняк українофобів
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Любите ви гнидити. Яке відношення здача території, по наказу зеленського, має до переходу добробатів до ВСУ?
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Зелень хочет, чтоб отошли, а путинцы заняли ихние места, падло продажное он...
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Соевые идиоты, а вы точно так же само кипятком на боевых диванах сцались от заяв Порошенко в 2015-м году: Порошенко выдвинул добровольческим батальонам ультиматум
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Все правильно если каждая группа незаконных вооруженных формирований будет президенту свою волю навязывать порядка в стране не будет !!! Есть только ВСУ которые имеют право там находится с оружием
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твои незаконные военные формирования за фронтом дамбасскую землю унаваживают, Владик. а
у нас - ВЕТЕРАНЫ!
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Проблема в том, что высший офицерский состав ВСУ наводнён ставленниками Пороха. Если соевый барыга решит устроить военный переворот, то именно такие вот незаконные добровольцы -- единственная сила, которая сможет Зеленского защитить.
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а зачем его защищать?

он уже и ВСУ, и ветеранам, и просто патриотам в печенки въелся своей гнусавой хуцпой
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Новой власти давным-давно нужно было очистить страну от соевой скверны, начав с посадки шоколадного мародера сразу после инаугурации. Неужели Зеленский не понимает, что порохосрань, где бы она не находилась, будет заниматься саботажем и дискредитацией всех реформ в призрачной надежде вернуть к власти своего обанкротившегося и прогнившего дотла пахана?
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ОС они за Украину или за кого?или добровольцы не защищают Украину ?кацапскме сми разносят новость что Зеленский пообщался с боевиками и ссылаются на пресс центр ОС а именно так наш ОС преподносит это
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троните ветеранов в Золотом, полетит ЗЕБЕня в Киеве !
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Ну что , зебобики. ВЫБРАЛИ идиота, КОТОРЫЙ РАСПОРЯЖАЕТСЯ ЗЕМЛЕЙ УКРАИНЦЕВ?
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Возникает простой вопрос - как вообще весь этот сброд может с оружием находиться в зоне ведения боевых действий??? У нас защищает страну регулярная армия или махновщина? Нужно немедленно разоружить этих ряженых макак, финансируемых соевым мародером, и отправить под суд, дабы показать, наконец, кто реальная власть в стране!
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ща тебе порохоботы расскажут, что этот сброд в 2014 году куйло остановил Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3305
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Мир нам нужен-мы устали от войны а Зеленский это понимает делая все что в его силах чтобы дать его нам.
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С рпзбега об стену, головой. Таким образом, получишь личный, вечный мир.
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Щоб ти трахатись устала до кінця днів . Хоча в твоєму віці це вже не актуально . Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2605
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Шикарна Щобла зібралася в штабі ООС й Херштабі Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4640 Ой-же-ж Шикарна
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небезпечна ситуація. якщо цей зедурень спробує використати її як привід для початку закручування гайок, може спалахнути.
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Гайки давно уже пора закрутить, власть у нас больно деликатная и нерешительная!
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Лавруша его именно на это и провоцирует сегодня своими заявами.
Но зеля он же НЕ дурак и поэтому НЕ понимает ничего...
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Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, ну переведи ты стрелку на другой день. (с.) Жмурки. Нет бы постараться погасить конфликт, а он его еще и обостряет. ЗЕ видимо вообще бесстрашный и с головой дружить даже не собирается... Наголосовали некоторые граждане блин....
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"Вари срако борщ, а я піду на солдатів дивиться"©
«Люди в военной форме ... нелегально ... с оружием...» - это как? Даже не знаю чё больше: не смешно или интересно?
Окажись я там, лично я бы геройски:
"Сраку в жменю - і гайда"©
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Їхав з народом лівий пасажир. Взагалі не з того поїзда - роззява не в той поїзд влізла. І раптово став президентом..
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Петя-параша сумел своей брехнёй расколоть патриотов ...эта падло готово гражданскую войну начать чтоб только не отвечать за свои преступления и по Майдану , и после Майдана.
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Опят Пэдро в штаны насрал... Вы неизлечимы
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Хорошо что Аваков с Володей в одной команде а значит планы Порошенко будут сорваны а Нацгвардия с полицией наведут там порядок.
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Яскравий приклад синдрому Даннінга - Крюгера . І за кого ви голосували зєбіли ?
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зачем зеля распинаеться перед бандитами?
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