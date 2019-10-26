 Люди в военной форме, с которыми общался Зеленский, нелегально находятся в Золотом с оружием, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"В распространенном сегодня в социальных сетях видео Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди находились в частном доме и представились добровольцами.
"Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил. Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как Закон об операции Объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.
Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из этих категорий, а поэтому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему будет дана надлежащая правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.
Смотри, за некоторые новоязы тут банят, правда не всех.
А в приказном тоне будешь говорить со своими тапками и соевыминедоумками.
Ковыляй отсюда.
Методичку міняй, йолопукін.
Ковыляй давай）
г*споди, так на Трампщині навіть що "мутять".
б*же, вы че, офонарели там? я уже распереживался шо нашу Зелю застрелят
)жаль.....(Отправить
Воно взагалі опупєло. І це тільки півроку минуло.
Що воно продало ***** за "мир" наш вступ в НАТО ?
УРОД.
Реальный рейтинг - 173%. В эти проценты входят януковощи (где-то процентов 60)
мля... какие дебилы...
пипец стране
ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЕНСКОМУ ЗА ПРОДАЖУ УКРАИНЫ ОККУПАНТУ.
Кучму в тюрьму за подписанные договора
на улице кого ни спросишь, все голосовали за Пороха
Це все що залишилось від його рейтинга після сьогоднішніх висловлювань.
Это обычная практика когда руснявым солдатам разрешают пограбить и понасиловать ними освобожденных.
Н-да...
Это правило такое.
Ты же как жирафа пока до тебя дойдет все зверушки уже в курсе и разбежались а ты под раздачу и попадешь.
у нас - ВЕТЕРАНЫ!
он уже и ВСУ, и ветеранам, и просто патриотам в печенки въелся своей гнусавой хуцпой
Но зеля он же НЕ дурак и поэтому НЕ понимает ничего...
«Люди в военной форме ... нелегально ... с оружием...» - это как? Даже не знаю чё больше: не смешно или интересно?
Окажись я там, лично я бы геройски:
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