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Все про:депортация (319) Россия (74126) США (15666) Бутина (14)

 Освобожденную из американской тюрьмы россиянку Бутину депортировали на родину

Мария Бутина прилетела в аэропорт "Шереметьево" в сопровождении американских иммиграционных агентов.

31-летняя гражданка РФ Мария Бутина, отбывшая наказание за "конспиративную деятельность" в пользу России, депортирована на родину на следующий день после освобождения из американской тюрьмы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Накануне Бутину освободили из тюрьмы по истечении срока 18-месячного заключения.

Напомним, 29-летнюю Бутину задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне. По данным следствия, начиная с 2015 года и как минимум до февраля 2017 года она действовала в США как агент, выполняя указания высокопоставленного российского чиновника. По информации The Washington Post, Бутина строила доверительные отношения с членами NRA и других организаций, чтобы продвигать интересы РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российская шпионка Бутина частично признала вину: она созналась, что вступила в сговор с целью нанести вред США

По данным аналитика Вадима Лабаса, Бутина также принимала участие в оккупации Крыма, а после включилась в проект "Новороссия" - использовала свое влияние среди определенного слоя населения и призывала к поддержке террористов на востоке Украины.

В середине декабря 2018 года выяснилось, что Бутина пошла на сотрудничество со следствием и согласилась с версией обвинения, согласно которой она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Эта организация – один из основных спонсоров Республиканской партии.

Россиянка сообщила, что готова рассказать о "гражданине США, с которым вступила в сговор", чтобы установить связи в американских политических кругах, а также о "российском чиновнике", который, по ее словам, руководил ее действиями.

Под чиновником подразумевается бывший зампред центробанка России и бывший вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина. Американец, о котором рассказала следователям Бутина, – активист Республиканской партии из Южной Дакоты Пол Эриксон.

Читайте: Российская шпионка Бутина внедрялась в политические круги США с одобрения Кремля, - The Daily Beast

26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за работу в качестве иностранного агента. Он признал, что россиянка как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Президент России Владимир Путин назвал тогда приговор Бутиной "беспределом".

Источник: https://censor.net.ua/n3156129
 
 
 Топ комментарии
 
Пушкін це такий маленький, чорнявий мулат?
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В московском аэропорту Бутина заявила: "русские не сдаются!". Напомню: эта же самая Бутина признала себя в США виновной. И сдала американцам своего куратора Торшина. Которого после этого моментально выставили с поста замглавы Центробанка.
Не сдаются, да.
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Розумію, коли шпигунки симпатичні. Ну не можуть деякі високопоставлені чоловіки перед ними вистояти. Але ж це жахіття як шпигункою стало?
Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6734
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Бутину отдали путину.....конец дуре, ***** её укатропупит.
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прямо стихи можна писать. бутина, путина, Пушкин бы позавидовал Освобожденную из американской тюрьмы россиянку Бутину депортировали на родину - Цензор.НЕТ 8677
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Пушкін це такий маленький, чорнявий мулат?
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він єфіопоп, наскільки я знаю. Не бачив кучерявих темношкірих слуг наріду на росісі 18го віку
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Кажуть, що він з Єфіопії, але далекий родич Зеленського і Коломойського🙊
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По мнению писателя и пушкиниста Ю.Н.Тынянова, весьма вероятно еврейское, а точнее - фалашское происхождение прадеда поэта, «арапа Петра Великого», Абрама Ганнибала.
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Проституция на службе ГРУ-КГБ-ФСБ.
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Марусю бутину отдали путину

А тот с моста ее, к Распутину.
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E-бутину отдали путину,

потом Мик Джаггеру.
Потом Ватутину.
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Накінець то вволю нажується рідних рюський скрєп.
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Трамп тоже не хочет портить отношения сРашкой?
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Якщо би Україна мала нормальні стосунки зі США, то Бутіну обміняли би на українського в'язня на росії.
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Тому, що Аврора нам не потрібна. Ти голосував за путіна?
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В.В.Хуйло уже приготовил ей презент на встречу- духи "NOVICHOK"!!!
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Интеренсо, ее ждет слава Чапман или Забвение "Петрова/Боширова"?
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В кои то веки Машка Захарова смотрится на фото как самое лучшее пятно
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Пришлось поискать дополнительную информацию. Таки Захарова. Но назвать это "приятным пятном" смело!)

Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6972
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А выбрать другую фотку, чтобы не выглядеть проигравшей спор, это немного подленько. Не находите?
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Мы не заключали пари, чтобы был выигравший и проигравший.
Я по собственной инициативе нашла фото, на котором увеличенное пятно точно Захарова и оно малоприятно, как обычно.
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Верно, не заключали. Поэтому вдвойне странно, что Вы просто не признали мою правоту, что на фото Цензора Машка более-менее, а упорно терзали Гугл в поисках худшей фотки. Это уже смахивает на паранойю
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Я искала другое фото, на котором хорошо видно, что это именно она.
Я признала, что это она. И на нем она такая как есть, настоящая, неприятная.
Вы это признаете?
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Признаю. А Вы признаёте, что на фото Цензора она более-менее?
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С расстояния пару десятков метров? Явно лучше чем вблизи.
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Конечно. А со спины вообще красавица.
Такое оно - лицо МИД россии...
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на родіну уродіну... щоб ви здохли, кацапи. усі. і ще. зеленського в пекло захопіть.
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В московском аэропорту Бутина заявила: "русские не сдаются!". Напомню: эта же самая Бутина признала себя в США виновной. И сдала американцам своего куратора Торшина. Которого после этого моментально выставили с поста замглавы Центробанка.
Не сдаются, да.
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Или она не о себе это заявила... Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 5895 Хотя, формально она не сдалась, а сдала...
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//// из рашаговносми
В американской тюрьме Бутиной приходилось бороться за еду

Россиянка Мария Бутина, которая прилетела в Москву, отбыв срок в тюрьме США. Она рассказала журналистам об ужасных (!!!) условиях содержания и скудном рационе питания. В аэропорту ее встретил отец и представитель МИД РФ М. Захарова...

По словам Бутиной, четверг в исправительном заведении был "куриным днем", что оборачивалось борьбой за куриные ножки: они маленькие, и это единственное настоящее мясо, которое дают. К ее возвращению из США она попросила маму приготовить пять куриц в духовке и намерена их съесть - все пять.

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Умница же. Сейчас контрольный отсос на родине у куратора и орден из рук САМОГО.
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Самая актуальная новость на сегодняшний день.Лучше бы рассказали почему МО решило перезагрузить отношения с НАТО.
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Бутина строила доверительные отношения с членами NRA и других организаций, чтобы продвигать интересы РФ.

Представляю это порностроительство... Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 7384
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Примитивная мысль.
Дама с тремя миллиардами баксов в кармане, не будет этим заниматься.
Ну разве что с Клинтоном.
По любви.
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С 3 миллиардами? А зачем ей такая работа, которая её под тюрьму подвела? Та и вообще, хоть какая?
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Как зачем?
Хорошо, тогда назови мне того, кто бы отказался.
Представь 10% от суммы!
За сраный год проведенный в американской тюрьме...
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Я шо-то ни хрена не понял. Ты ж сказал, что у неё изначально было 3 миллиарда. Какие 10%, ккой сраный год?
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Папа у Белги силен в математике Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6184.
Три лярда ей дал вовка.
На карманные расходы.
Для дела, тупица.
А теперь, от этой суммы вычлени 10 процентов.
За год в тюрьме.
Никогда не думал, что буду общаться с такими людьми...
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Та ты реально баран, валера. Ты что, изначально все эти подробности вывалил, что теперь глаза выпучиваешь? Или предполагается. что здесь все, как ты. с этой проститутки глаз не сводят и каждую её получку отслеживают?
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Позвольте, батенька, но в вашем повествовании нет ни единого слова из области математики... Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 4160
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В России празднуют победу над пиндосами, они считают, что нагнули омерику и заставили вернуть Бпутину!
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этих козломордых надо депортировать из всех стран... и пусть живут в соей вяликой... и скрепной берлоге...
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Розумію, коли шпигунки симпатичні. Ну не можуть деякі високопоставлені чоловіки перед ними вистояти. Але ж це жахіття як шпигункою стало?
Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6734
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Ну. не знаю. Может её так разворачивали, что этого не видно было.
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грим и соблазнительная хфигурка..Проститутки умеют скрывать свое уродство..
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У тёлы диабет...мидно невооруженным глазом...
От эта папандос... маруха планировала, небось, родину из Америки любить, а Америку
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Старую,русскую проститутку освободили Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 1243 Прямо в Думу,будет роисянам принимать законы..
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Руслики своих проституток не бросают! ))) Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 2717
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а ведь она засвечена и теперь жить ей только в помойке, ведь ни одна страна её у себя не захочет увидеть.
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