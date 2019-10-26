 Освобожденную из американской тюрьмы россиянку Бутину депортировали на родину

31-летняя гражданка РФ Мария Бутина, отбывшая наказание за "конспиративную деятельность" в пользу России, депортирована на родину на следующий день после освобождения из американской тюрьмы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Накануне Бутину освободили из тюрьмы по истечении срока 18-месячного заключения.

Напомним, 29-летнюю Бутину задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне. По данным следствия, начиная с 2015 года и как минимум до февраля 2017 года она действовала в США как агент, выполняя указания высокопоставленного российского чиновника. По информации The Washington Post, Бутина строила доверительные отношения с членами NRA и других организаций, чтобы продвигать интересы РФ.

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По данным аналитика Вадима Лабаса, Бутина также принимала участие в оккупации Крыма, а после включилась в проект "Новороссия" - использовала свое влияние среди определенного слоя населения и призывала к поддержке террористов на востоке Украины.

В середине декабря 2018 года выяснилось, что Бутина пошла на сотрудничество со следствием и согласилась с версией обвинения, согласно которой она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Эта организация – один из основных спонсоров Республиканской партии.

Россиянка сообщила, что готова рассказать о "гражданине США, с которым вступила в сговор", чтобы установить связи в американских политических кругах, а также о "российском чиновнике", который, по ее словам, руководил ее действиями.

Под чиновником подразумевается бывший зампред центробанка России и бывший вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина. Американец, о котором рассказала следователям Бутина, – активист Республиканской партии из Южной Дакоты Пол Эриксон.

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26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за работу в качестве иностранного агента. Он признал, что россиянка как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Президент России Владимир Путин назвал тогда приговор Бутиной "беспределом".