 Приговоренный к пожизненному преступник убил 21-летнего конвоира. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью 25 октября 2019 в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побежал совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 г. р., который от полученных ранений погиб на месте", - написал он.
Погибший от руки убийцы солдат Нацгвардии
Аброськин добавил, что убийца не понесет никакого наказания.
"Этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день", - подчеркнул Аброськин.
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Спецвагон для конвоирования заключенных
"Во время конвоирования гражданин, осужденный к пожизненному заключению, совершил нападение на должностных лиц с целью дальнейшего побега.Заключенный якобы попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно откуда в заключенного оказался пистолет. По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование..." - Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в Facebook, однако позже она удалила этот пост.
сначала ведь не указывалось что именно от "огнестрельных" ранений... а может удушил? или загрыз? или хрен его маньяка знает...
и про "туалет" в статье ничего нет... это уже в других источниках мелькнуло...
Они ж там сидят за решеткой, при походе в сортир конвоир отходит на положенное расстояние и имеет в руках короткий автомат.
Его надо подлечить успокоительными лекарствами.
Тут два варіанта, або це не "конвоїр", а "попутник", або пенітенціарна система наразила на небезпеку чесних громадян, які платять податки за цю халтуру.
Просто ампутация пальцев рук и ног. И всё.
Интересно будет наблюдать как он шнурки будет завязывать и мыться в душе.