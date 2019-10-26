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Все про:правоохранительные органы (455) убийство (5367) преступность (885) Национальная гвардия (1276) Аброськин (566)

 Приговоренный к пожизненному преступник убил 21-летнего конвоира. ФОТО

Осужденный напал на служащего Нацгвардии во время конвоирования в спецвагоне. От полученных травм солдат погиб на месте.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью 25 октября 2019 в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побежал совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 г. р., который от полученных ранений погиб на месте", - написал он.

Приговоренный к пожизненному преступник убил 21-летнего конвоира 01

Погибший от руки убийцы солдат Нацгвардии

Аброськин добавил, что убийца не понесет никакого наказания.

"Этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день", - подчеркнул Аброськин.

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Приговоренный к пожизненному преступник убил 21-летнего конвоира 02

Спецвагон для конвоирования заключенных

Приговоренный к пожизненному преступник убил 21-летнего конвоира 03

Источник: https://censor.net.ua/n3156128
 
 
 Топ комментарии
 
Так почему эта б...лядь не может пять раз случайно споткнутся и столько же раз упасть на вилку.
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Устав конвойной службы написан на крови.
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А чего сослуживцы ему не устроили "при побеге"?
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В Штатах есть смертная казнь, вплоть до несовершеннолетних. А уж как там копы гасят при задержании...
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Тобто атбросткін повністю розписався в некомпетентності підконтрольного йому відомства, де злочниці щодня можуть вбивати своїх конвоїрів. Де службове розслідування за недбалість у виконанні службових обов"язків? Хто покараний?
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Он уже там не при делах. Он заведует Одесской юракадемией. Заодно, готовиться баллотироваться в мэры Мариуполя.
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А... вже не при посаді. Якось ця новина вийшла повз моєї уваги. Хоча навіть колишній мусор повинен, в першу чергу, звертати увагу на недбалість виконання обов"язків. Хоча про кого це я? Сєпара атброськіна...
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"Во время конвоирования гражданин, осужденный к пожизненному заключению, совершил нападение на должностных лиц с целью дальнейшего побега.Заключенный якобы попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно откуда в заключенного оказался пистолет. По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование..." - Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в Facebook, однако позже она удалила этот пост.
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ну а как же он еще мог убить конвоира? конвоиров в спецвагоне много. только оставшись наедине (туалет), ну и оружие...
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просто..."від отриманих поранень" можно истолковать по разному
сначала ведь не указывалось что именно от "огнестрельных" ранений... а может удушил? или загрыз? или хрен его маньяка знает...
и про "туалет" в статье ничего нет... это уже в других источниках мелькнуло...
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в спецвагоне можно убить только быстро, потому что там много конвоиров, так что задушить и загрызть () не получится. а быстро убить можно только их пистолета или ножом. ни того, ни другого у заключенного не должно было быть.
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смертная казнь в стране где можно купить суд? вы *******....парень не знал кем работает и с кем имеет дело?
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Как это можно так конвоировать?
Они ж там сидят за решеткой, при походе в сортир конвоир отходит на положенное расстояние и имеет в руках короткий автомат.
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Да и по нормам должны быть двое охранников
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у бевзюка был пистолет. конвоир молодой, не ожидал
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Почему преступнику ничего не будет?
Его надо подлечить успокоительными лекарствами.
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можно пожизненную ванну сделать в сточной яме...
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Савет шакшотам: "Чумную крыску не пробавали падсадить".
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Нужно было пойти с ним на компромис и выполнить его требование. Он просто хотел чтобы мусора отвели свои войска и дали автономию его камере.
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тебе вопрос, ну нахрена ты глупость пишешь, там парня убили. А тебе лишь бы на насрать по заказу, Бога не боишься?.. ведь аукнется или тебе или родным
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Ты видишь что я здесь кого то высмеюваю или насмехаюсь? Я провожу паралели, между убийцами сидящими в тюрьме и убийцами сидящими в ОРДЛО. Одних почему то садят на пожизненное в клетки а с другими предлагают помириться и даже им предоставить автономию и льготы.
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итак, чем убил бевзюк конвоира? если действительно застрелил, то смертной казни заслуживает тот, благодаря кому пистолет оказался в руках дикой обезьяны. Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра - Цензор.НЕТ 6781
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"Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра"
Тут два варіанта, або це не "конвоїр", а "попутник", або пенітенціарна система наразила на небезпеку чесних громадян, які платять податки за цю халтуру.
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А как же неписаные законы , зделать так , чтобы через 3 мученеских дня его из за болeзни не стало в живых.
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Пенециарная система относится к министерству юстиции, а конвоиры в поездах - к МВД.
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Неправильно мыслите. мужики.Он должен каяться 24 часа в сутки.До конца дней своих.. Как это сделать-вопрос тюремщиков.А смертная казнь,это очень лёгкая смерть.
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Почему нельзя ничего сделать ?? Не надо убивать или смертная казнь.
Просто ампутация пальцев рук и ног. И всё.
Интересно будет наблюдать как он шнурки будет завязывать и мыться в душе.
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Слва воїну! Цього покидька треба знищити як таргана, а не на довічному тримати.
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