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Все про:ДТП (5826) Луганщина (4216) прокуратура (3720) смерть (6192)

 Водитель Audi на Луганщине наехал на мать с детьми: погиб 3-летний мальчик

В Луганской области водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми. В результате аварии погиб 3-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что инцидент произошел в селе Малорязанцево Попаснянского района. Водитель автомобиля Audi-100 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, наехав на детскую коляску на обочине дороги, по которой двигалась женщина с детьми.

В результате аварии трехлетний мальчик получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи. Также телесные повреждения получила мать детей и двухлетний мальчик.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным управлением ГУНП в Луганской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Сейчас водителю было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156127
 
 
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Каждый день-смерть.
Может пора ДПС образовывать, бальную систему вводить за нарушения,срочно кардинальные решения принимать для уменьшения количества ДТП. Все уже страх потерял, уверовали, что за деньги можно от всего и всех откупится. Не доводить людей до самосудов, когда толпа налетает и от нарушителя ПДД с смертельным исходом остаётся кусок бифштекса.
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жесть. В этих поселках населения почти нет, на улицах - единичные пешеходы. Надо же чтоб так не повезло...
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я не удивлён, в сёлах очень многие ганяют на пидпитку. особенно у них попойки в клубе по пятницам. нажрутся и думают шо воно джигит - до четырёх утра не меньше сотки на сраных тазиках и за самогонкой.
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