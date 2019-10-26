 Водитель Audi на Луганщине наехал на мать с детьми: погиб 3-летний мальчик

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, сообщается, что инцидент произошел в селе Малорязанцево Попаснянского района. Водитель автомобиля Audi-100 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, наехав на детскую коляску на обочине дороги, по которой двигалась женщина с детьми.
В результате аварии трехлетний мальчик получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи. Также телесные повреждения получила мать детей и двухлетний мальчик.
"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным управлением ГУНП в Луганской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб малолетний ребенок", - говорится в сообщении.
Сейчас водителю было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК.
Может пора ДПС образовывать, бальную систему вводить за нарушения,срочно кардинальные решения принимать для уменьшения количества ДТП. Все уже страх потерял, уверовали, что за деньги можно от всего и всех откупится. Не доводить людей до самосудов, когда толпа налетает и от нарушителя ПДД с смертельным исходом остаётся кусок бифштекса.