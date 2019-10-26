 Опубликован указ о смене главы Луганской ОГА: вместо Комарницкого - Гайдай

Соответствующий указ президента от 25 октября опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", - гласит текст документа.

Еще одним указом Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виктора Комарницкого, занявшего этот пост 7 июля.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 октября Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности главы Луганской облгосадминистрации Комарницкого и назначение кандидатуры Гайдая.

Сергей Гайдай с 2015 года - уроженец Северодонецка, депутат в Мукачевском районном совете (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года - глава Мукачевской райгосадминистрации.