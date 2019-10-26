EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  1687  14
Все про:Германия (3440) Голодомор (888) Грицак Ярослав (128)

 Аргументы МИД Германии о Голодоморе не имеют смысла, - историк Грицак

Сопредседатель немецко-украинской исторической комиссии Ярослав Грицак считает аргументы Министерства иностранных дел Германии о невозможности признания Голодомора геноцидом такими, которые не имеют смысла.

Об этом он сказал в комментарии Украинской службе Deutsche Welle, реагируя на дискуссию, которая проходит в Германии относительно Голодомора, передает Цензор.НЕТ.

Грицак отмечает, что петиции о Голодоморе, которую обсуждал петиционной комитет Бундестага, "не хватало документов, которые могли бы дать более точное правовое определение геноцида", а аргументы МИД Германии он называет "такими, которые не имеют никакого смысла".

"Понятие геноцида, которое было принято ООН, искусственно сужено, по сути, кастрированное. То есть украинская сторона должна была проработать правовую сторону", - сказал Грицак и напомнил, что определение преступлений геноцида в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году, были значительно сужены под давлением СССР. В частности, из конвенции тогда исчезли все упоминания о политических аспектах.

Читайте также: Слушания в Бундестаге по признанию Голодомора являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник

Грицак также подтвердил, что в комиссии расходятся мнения относительно применения понятия геноцид к Голодомору, который все ее члены единодушно признают спланированным преступлением против человечности.

"Дело в том, что надо доказать умысел - что Сталин хотел уничтожить именно украинцев. Такое намерение доказать невозможно, так как пока не нашли документов. Мы можем найти очень много документов или фактов, или воспоминаний, которые дают косвенное доказательство, но не дают прямого доказательства", - объясняет Грицак.

Читайте также: В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин

Грицак также отреагировал на критику украинского посла в Германии Андрея Мельника, который утверждает, что комиссия делала недостаточно, чтобы влиять на немецкую общественность по этому вопросу, и призвал к переформатированию комиссии.

"Мы не являемся государственным институтом, мы - добровольное объединение историков, украинских и немецких, которые решили показать свою солидарность с Украиной во время российской агрессии 2014 года, выступив с этой инициативой. И мы не берем ни копейки от украинского государства", - заметил Грицак.

Напомним, что комитет немецкого Бундестага провел заседание по петиции о признании Голодомора геноцидом украинцев, которая в конце мая набрала необходимый минимум в 50 000 голосов для рассмотрения ее парламентом. МИД Германии в свою очередь выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3156125
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дайте информацию в немецкую прессу! Приведите факты.Там тоже достаточно проститутов,любящих кацапские деньги
 показать весь комментарий
 
 
РАБОТАЙТЕ одним словом а не сопли размазывайте
 показать весь комментарий
 
 
правительство и депитуты Германии, продажный шлюхи за "Гразьпромовские" деньги..
и клинический пример, это Шрёдер.. когда канцлер страны, за газовые доллары, открывает рот по команде из Лубянки, это национальный позор..
 показать весь комментарий
 
 
У нас тут с розведением войск похоже намечается еще по-круче голодомора. Зебил запретил стрелять солдатам ВСУ Аргументы МИД Германии о Голодоморе не имеют смысла, - историк Грицак - Цензор.НЕТ 5113
 показать весь комментарий
 
якщо так, то його самого треба в Києві стрельнути.
 показать весь комментарий
 
 
Да все намного проще, он ща в зоне ООС. Просто зачислить его к небоевым потерям и всё Аргументи МЗС Німеччини про Голодомор не мають сенсу, - історик Грицак - Цензор.НЕТ 1030
 показать весь комментарий
 
 
Ну просто німці знавці в геноциді - у них якщо геноцид - то геноцид по повній програмі, німецький раціональний. Яка різниця який єврей - лояльний, геній чи дурний, чи шахрай - усіх в крематорій. Спалили й нема.
А тут проблема інакша - геноцид проти працьовитих і непокірних українців - щоб вимерли і стали лояльними і слух яними. Німцям та тупорила хитрість не доходить. Бо, по суті то і не хитрість - бо сьогодні прибокав - слух'яні, - а завтра ножа під дих. Це просто дурний геноцид від дурних руськогрузинів, але геноцид.
 показать весь комментарий
 
Сегодня,деннь рждения Нестора Ивановича Махно!
Всех идейных анархистов с праздником!
 показать весь комментарий
 
Питання визнання ФРН голодомору в Україні як геноциду набагато ширше. Тут треба сказати, а куди йшла пшениця, яку сталін забирав у селян в і відправляв за кордон. Вона йшла в Німеччину. Тобто значною мірою за рахунок мільонів смертей українців Німеччина за короткий строк після приниження і кризи за результатами Першої світової стала надзвичайно сильною.
 показать весь комментарий
 
 
Пол мира признало, а Германия заявляет о невозможности признания...
Ню ню...
 показать весь комментарий
 
 
Это провал дипломатии. Когда же еще удобнее это было делать как не сейчас ?
 показать весь комментарий
 
медицинский факт: у диарейщицы- тумбалалайки под германским флажком под статьями о власти ФРГ случается внезапный запор.По причине: То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх