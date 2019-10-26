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 Политика Украины, Общество
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 Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом. ВИДЕО

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с добровольцами в Золотом заявил, что гражданское население хочет отвода войск, предусмотренного договоренностями в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

"Люди хотят отвода", - сказал Зеленский, добавив, что понимает опасения добровольцев. Вместе с тем, он заявил, что нужно делать все для окончания войны. "Тут наши военные и они тут главные, при всем уважении к вам", - сказал президент.

Смотрите также: Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

Зеленский также сказал, что в вопросе возврата украинских территорий ему все равно с кем договариваться.

Источник: https://censor.net.ua/n3156123
 
   
 Топ комментарии
 
Гражданское население хочет что бы ппезидент вернул Крым и ордло под контроль Украины а не отводил воиска.
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Сцыкло, четырежды откосившее от Криворожского военкомата, припёрся в Золотое-4 и требует у добровольцев, прошедших самые тяжёлые участки фронта, собрать оружие и уходить с крайнего блокпоста... Патамушта мирные жители за развод сил...
Ещё раз: взрослый человек 42 лет, быкует на пацанов, которые прошли Широкино, Промку и другие горячие участки, мол он тут президент?..
Отважный поц.
Глупый, но отважный.
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Зеленский - предатель, сепаратист и враг Украины!
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каким образом? Как Крым сдали?
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схоче це ЗЕнепорозуміння не зрозуміло, шо народ за своїх воїнів порве будь кого! Шо ж, зелялька поставить хоча б один рекорд по самому короткому терміну "правління" державою
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Давай уже разводи войска!!! 8% против 73%!!! Президент должен быть сильным, не будь тряпкой!
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вот именно. а сейчас какой то дрыщ и сцыкун презедентом работает.
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А с чего ты, опудало мокшанское, взяло, что 73% украинцев за разведение войск?
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Что-то этот не лох, а президент сильно часто носик чешет, кто знает о чем это говорит, тот поймёт.
Не понимающим могу дать дополнительные разъяснения. Обращайтесь.
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Вы специалист по кокосу? Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 3798
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А вы все-таки сами догадались, в чем дело? Я психиатр, с зависимыми пациентами приходится часто работать.
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Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность заменить главарей боевиков Захарченко и Плотницкого менее одиозными персонажами, а Порошенко заинтересовался созданием в ОРДЛО администраций, которые возглавили бы фигуры, которые устраивают и Киев, и Москву.Источник: https://censor.net.ua/n378720
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Вот же Зеленая скотина. Сволочь продажная, предатель и враг Украині.
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Маруся Звіробій звернулася до Зеленського: "Слухай сюда зелене га*но й*бане! Ти кому тика*ш????? Запомни гн*да!

І З ЦЬОГО ДНЯ ХТО ЗВЕРНЕТЬСЯ ДО НЬОГО НА "ВИ", ТОЙ ТАКИЙ САМО ДО*БЕНЬ, ЯК УСІ ХТО ЦЬОГО НЕВІГЛ*СА ОБРАЛИ!
Пропоную звертаться до нього ТІЛЬКИ НА "ТИ"!!! Він має відчути, що таке нація, в яку воно по случайності втрапило завдяки російським ботофермам!!!"
https://bestpost.co.ua/887/roksolana/?fbclid=IwAR2P5coCEb5lNLmXjiB114ttUXQwUAvdWZ8RQjlWcYaMq90yqhrX_fZqoRQ

Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 1248
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Президенту Зеленському - респект та повага за розумну та виважену позицію в складному питанні.
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Люди хотят ОПу в Золотом, подписываем петицию О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
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Президенту Зеленському - респект та повага за розумну та виважену позицію в складному питанні.
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Когда уже из порохоботов сформируют дивизии и бросят их на штурм Крыма... Мне кажется порохоботы самые застенчивые люди в мире. Они великолепные войны, но в военкомат идти стесняются. Так им нужно помочь! Насильно их туда привести! А потом в Крым с военной миссией...
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в крыму российская армия. Это другое
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Но есть же москитный флот и самая сильная армия на континенте. Нужно просто Симферополь сбоку обойти и под прикрытием москитного флота ударить по Севастополю!

Местные жители давно уже ждут освобождения!
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А говорили , що проффесор , той що в Ростові - тупий хам , а порох безпредельщик і хам , а ні ,оказується дно ми ще не пробили
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Зеленский супер! Он говорит устами украинского народа. Люди действительно хотят отвода войск и таких 90% украинцев, остатаок- провокаторы и бомжи наемные!
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отвода украинских войск с украины хотят только кацапы

а зеленский может кончить еще хуже за яныка
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А ты какого Х в Киеве ошиваешься? Бери ружо и мандуй стрЫлять ворогив, дЫбил конченый...
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вгадай, скільки військовослужбовців після приїзду зешмарклі звільняться з ЗСУ?
і служити при такому головнокомандуючому повинні тільки зебіли. так що у військомат шмаркач зелений!
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Іди нх чмозелене на парашу і там кукарєкай цю дурню - та мточно повірять в це!
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зеленский - это кацапское говно, которое для дураков засунули в патриотическую обертку на время выборов
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Это лучший представитель украинского народа а ты говно потому что за ним 74% а за тебя даже жена не проголосует, понял, рогуль???
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нет за ним никаких 74% и не было, даже 73% не за ним, если есть кто за ним это те 30% в первом туре от 61% пришедшего на голосование,
то по факту за него голосовало 5.8 млн избирателей от общего количества (30 млн избирателей)
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...и смайлик... приколист, небось? Или иной нетрадиционный???
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Блин я не знал что ты такой. Только что ответил на другой твой пост. Ладно, заканчиваем общение.
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никогда твоя сопля зеленая не станет моим президентом...

А теперь ответь: кому ты нужен что бы кто-то стал твоим президентом? За Зеленского проголосовал народ Украины. Всё.
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Такое говно как ты-не народ, будь вас и 99%, всё равно останетесь говном.
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Во-первых я не украинец, а россиянин. Во-вторых мы качаем революцию и Майдан.
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Упреждая твой ответ: однажды получится снова...
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Осмелюсь напомнить, тот же народ Украины голосовал и привел януковича. Отупевше стадо...
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Ну... тут комментарий в тему. Ну не знаю что сказать.
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ты, мудак, не путай "своих" людей и граждан! МЫ ПРОТИВ!
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Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом.
 Какой человек в здравом уме с проукраинской позицией будет этого хотеть, он что самоубийца?
С такой украинской властью и врагов не нужно, она сама за них все сделает.

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Звісно у Золотому залишиться поліція. Але чи зможе поліція вберегти проукраїнських громадян Золотого від помсти диверсійних груп з Лугандону? Якщо там не буде укрвійськ, то в ту ж ніч цих громадян всіх виріжуть. Хіба Вовік цього не розуміє? Може разом з відведенням треба і забрати це проукраїнське населення, та надати йому держпідтримку десь на новому місті? І хто проводив опитування місцевих - кого більше в Золотому - тих, хто за відвід укрвійськ, чи тих, хто проти?
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залишиться, але - тільки на протязі світлої частини дня і тільки без усякої зброї. А тепер покажіть мені поліціянта який погодиться там залишитися на таких умовах.
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Ось це питання має бути пропрацьовано не меньше ніж інші.
Але відводити від лояльного населення укрвійська - це взагалі глупство, як на мене. З такою "миротворчою" позицією поразка невідворотня.
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это кто здесь перднул, что не лох - кто признался тот и об..делался
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Люди хотят чтобы враг - путин забрал свои войска с нашей территории.
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Те що Моніка фігляр і цінік було відомо давно, але воїни певно все ж сподівались на якусь розмову рівня державного діяча з відповідним рівнен розуміння ситуації... Той шквал гопоти, зверхньості, хамства новоспеченого царька був таки неочікуваний. Бо бійці навіть не знайшлися, що відповісти адекватно недолугому. А що тут відповідати? На таке треба пику товкти і неслабо.
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Хотят " люди" ,а вы путин на блюде! Когда уже этого "миротворца" наконец угомонят?
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А нахер ты нам посовываешь сомнительную статью 2016 года? 3 года прошло и нечего из написанного не сбылось.
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в отличе от тупых порохоботов я даю ссылки.
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"Люди хотят отвода"

есть даже список этих людей
беня путя зеля. шифер, баклан.. и многие другие
надо пойти на встречу - компромиссссссить ))))))
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ВПхлалала взяв Зе на понт, що той не може, а тому не буде Норманської зустрічі.
Зебеня вирішив довести що він може.
Ну не лох.
По друге, а чого він переживає що там залишаться патріоти.......у них гармат немає, танків немає.......а є бойові навики як протистояти диверсійним групам.
Навпаки треба видати наказ і підсилити поліцію військовим патрулем
і усі питання будуть зняті.
Якщо він насправді не капітулянт і не лох.
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Я живу у прифронтовфй Костянтинівці як мої діди прадіди і вимагаю, щоб війська не відводили! Чи я для Зе не людина?
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А кого більше в Константинівці - за Україну, чи за денеру?
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Зеленский всегда говорит про мир, что все хотят мира, и с этим трудно поспорить, но
вся манипуляция заключается в том, что нам предлагают мир на условиях агрессора, а это капитуляция и кто поддерживает такой мир тот предатель.
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Аваков-шоу "Бійці -добровольці були проти,але мудрий ПреЗЕдент їх переконав" успішно завершене.Розходимось.
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Чмо зеленое !!!! Какие люди хотят??? Где он их видел ???? Скоро допи..дится !!!!!!! Поедет к корешу на ростов !!!!! Довыбирались зелечмошники????
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этот Слуга Народа забыл кто его хозяин?
Он забыл, что это его эти люди выбрали выполнять функции президента, по факта менеджера, нанятого работника?
Откуда он знает что хотят люди, шептуны нашептали?
Пока люди не выйдут на улицу, массово, а не так, по пару тысяч и не скажут ему кто он есть и куда ему идти, это ******* будет продолжаться до полной сдачи Украины.
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18 Червень, 2014 ты когда пожелтевшим листом "Голоса Америки" подтираешься, обращай в следующий раз внимание на число
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А чего они с Пукиным боятся то что эти 10-20 добровольцев с двухстволками дойдут до Москвы?)
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Да, много людей хотят отвода войск, они или добросовестно заблуждаются, думая что будет мир, или они враги Украины.
Напомню Президенту, что много людей хотят капитуляции перед Россией, он и на это готов пойти, ведь люди хотят.
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ЗЕля- "я ж не лох", получается что лохи 70%))
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" люди" хотят отвода. А значит военные - не люди, патриоты - не люди, украинцы - не люди ?
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Люди? это кто? кто за это чмо голосовал? И теперь, что получается, что зеля-мойша сможет сдать мою Украину? я тоже народ - я не хочу, чтобы чтобы наши военные уходили с укрепленных позиций, в угоду предателю зели и ему подобным Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 7049
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Які люди? Кацапи?
На цього телепня неможливо спокійно і без матів дивитися(((
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Є населення, яке бажає відведення військ, повернення совка, вступу до тайожного союзу, є, що бажають послати нахєр цапів й збудувати мур з кулеметними баштами на кордоні з руськеміром, вступити до НАТО та спілкуватись з нормальними країнами, а ще є такі, що бажають вирвати кадик у шмарклі зеленої... Кого з них буде слухати припіздєнт???
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Почему враг (мокшане/моксели/кацапье) выбрали именно определенные участки на фронте для разведения сил?

Таня Черновол (своеобразная тетка, но в ее патриотичности сомнений нет),дает объяснение https://censor.net.ua/blogs/3155150/stanitsyaluganska_zdali_myi_okopchik

Суть разведение в тех местах, где у нас хорошие и неудобные для врага позиции и сдав которые, мы в тех районах больше не получим тактическое преимущество, а враг наоборот серьезно укрепится. Вот только дибилу В. Пристайко и Зеленому никто это не объясняет.
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Так. Краще б російського шпигуна і мародера Порошенка обрали...
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"Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых": выступление "95 квартала" в Латвии. https://youtu.be/3kR0GxNw564
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ж@@во і їхня маріонетка головногімно пістон зе зливають Україну
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"Ми бачимо, як поводиться Росія: Абхазія, Карабах. Давайте будемо реалістами. Перемир'я з ними - це не перемир'я з "Л/ДНР", - зазначив доброволець.

Криворожский гопник отвечает:
"Та мені пофіг, із ким воно буде. Нам із вами пофіг. Нам треба території повернути і припинити вбивства", - відреагував Зеленський.
это просто пздц!
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