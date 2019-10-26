 Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".
"Люди хотят отвода", - сказал Зеленский, добавив, что понимает опасения добровольцев. Вместе с тем, он заявил, что нужно делать все для окончания войны. "Тут наши военные и они тут главные, при всем уважении к вам", - сказал президент.
Зеленский также сказал, что в вопросе возврата украинских территорий ему все равно с кем договариваться.
Не понимающим могу дать дополнительные разъяснения. Обращайтесь.
І З ЦЬОГО ДНЯ ХТО ЗВЕРНЕТЬСЯ ДО НЬОГО НА "ВИ", ТОЙ ТАКИЙ САМО ДО*БЕНЬ, ЯК УСІ ХТО ЦЬОГО НЕВІГЛ*СА ОБРАЛИ!
Пропоную звертаться до нього ТІЛЬКИ НА "ТИ"!!! Він має відчути, що таке нація, в яку воно по случайності втрапило завдяки російським ботофермам!!!"
https://bestpost.co.ua/887/roksolana/?fbclid=IwAR2P5coCEb5lNLmXjiB114ttUXQwUAvdWZ8RQjlWcYaMq90yqhrX_fZqoRQ
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
Местные жители давно уже ждут освобождения!
а зеленский может кончить еще хуже за яныка
і служити при такому головнокомандуючому повинні тільки зебіли. так що у військомат шмаркач зелений!
то по факту за него голосовало 5.8 млн избирателей от общего количества (30 млн избирателей)
А теперь ответь: кому ты нужен что бы кто-то стал твоим президентом? За Зеленского проголосовал народ Украины. Всё.
Какой человек в здравом уме с проукраинской позицией будет этого хотеть, он что самоубийца?
С такой украинской властью и врагов не нужно, она сама за них все сделает.
Але відводити від лояльного населення укрвійська - це взагалі глупство, як на мене. З такою "миротворчою" позицією поразка невідворотня.
есть даже список этих людей
беня путя зеля. шифер, баклан.. и многие другие
надо пойти на встречу - компромиссссссить ))))))
Зебеня вирішив довести що він може.
Ну не лох.
По друге, а чого він переживає що там залишаться патріоти.......у них гармат немає, танків немає.......а є бойові навики як протистояти диверсійним групам.
Навпаки треба видати наказ і підсилити поліцію військовим патрулем
і усі питання будуть зняті.
Якщо він насправді не капітулянт і не лох.
вся манипуляция заключается в том, что нам предлагают мир на условиях агрессора, а это капитуляция и кто поддерживает такой мир тот предатель.
Он забыл, что это его эти люди выбрали выполнять функции президента, по факта менеджера, нанятого работника?
Откуда он знает что хотят люди, шептуны нашептали?
Пока люди не выйдут на улицу, массово, а не так, по пару тысяч и не скажут ему кто он есть и куда ему идти, это ******* будет продолжаться до полной сдачи Украины.
Напомню Президенту, что много людей хотят капитуляции перед Россией, он и на это готов пойти, ведь люди хотят.
На цього телепня неможливо спокійно і без матів дивитися(((
Таня Черновол (своеобразная тетка, но в ее патриотичности сомнений нет),дает объяснение https://censor.net.ua/blogs/3155150/stanitsyaluganska_zdali_myi_okopchik
Суть разведение в тех местах, где у нас хорошие и неудобные для врага позиции и сдав которые, мы в тех районах больше не получим тактическое преимущество, а враг наоборот серьезно укрепится. Вот только дибилу В. Пристайко и Зеленому никто это не объясняет.
Криворожский гопник отвечает:
"Та мені пофіг, із ким воно буде. Нам із вами пофіг. Нам треба території повернути і припинити вбивства", - відреагував Зеленський.
это просто пздц!