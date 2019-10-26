 Заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

Лысенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более чем 600 тыс. гривен.

"По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29 500 000 грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

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Михаила Лысенко задержали накануне, в пятницу, 25 октября в аэропорту Харькова. Он прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко ушел в плановый отпуск.