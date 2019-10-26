EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  173  6
Материалы по теме:
Все про:арест (9881) Днепр_город (2855) мост (560) прокуратура (3720) СИЗО (1109) Лысенко Михаил (2)

 Заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн.

Дзержинский районный суд Кривого Рога арестовал заместителя городского главы Днепра Михаила Лысенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

Лысенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более чем 600 тыс. гривен.

"По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29 500 000 грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в хищении 29 млн заммэра Днепра Лысенко задержан в аэропорту Харькова

Михаила Лысенко задержали накануне, в пятницу, 25 октября в аэропорту Харькова. Он прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко ушел в плановый отпуск.

Источник: https://censor.net.ua/n3156122
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та нормально, я считаю. 30 лимонов украл, 600 штук отдал - и на свободу с чистой совестью. Заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн. - Цензор.НЕТ 3768
 показать весь комментарий
 
2% - зворотна єфективність злодійства в Україні Заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн. - Цензор.НЕТ 8088
 показать весь комментарий
 
У него в левом кармане штанов было 900 тыс.. 600 тыс - просто фигня для него
 показать весь комментарий
 
Мізерний задаток.. А щодо мишка - то там крім розкрадання, ще фігурує й стаття про фінансування тероризму.. Гроші з Дніпра пішли в донецьк, завдяки мишку.. А мишко - це права рука борі.. Отака муйня в Дніпрі..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх