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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азовское море (1312) моряки (944) Новиков (173) Порошенко (17853) Портнов (464) ГБР (659)

 Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков

Государственное бюро расследований, приняв за основную версию расследований позицию Портнова, изложенную в его обвинениях, создает опасный прецедент, подрывая позиции Украины в международных судах, где государство защищает свои интересы и доказывает незаконность действий России.

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

Илья Новиков отметил, что сейчас ГБР ведет расследование дел против пятого президента Украины Петра Порошенко исключительно по заявлениям Портнова: "Все с чем мы имеем дело - это исключительно продукция Портнова и его команды".

"Я не буду спекулировать о его каких-то глубинных мотивах, но безусловно есть точка зрения, что Портнов отрабатывает ту повестку дня, которая выгодна России", - сказал он, не исключая наличие личных мотивов.

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В то же время защитник напомнил, что закончил дело по защите украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Он отметил, что одним из поводов присоединиться к команде защитников Петра Порошенко стало то, что одним из обвинений, которые выдвигает пятому президенту Украины Портнов, является обвинение в том, что операция перехода украинских катеров из Одессы в Бердянск имела провокационный характер. Портнов выдвигает обвинение Порошенко в государственной измене и злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, совершенные организованной преступной группой.

Он отметил, что формально Порошенко не подпадает под статью о злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, поскольку не является военным должностным лицом.

"По версии Портнова, если ее принять, а ГБР себя ведет так как будто они ее внутренне приняли и уже душевно с ней согласились, значит по этой версии должны быть еще какие-то украинские военные, которые входили в состав этой организованной группы... А кто это может быть? Ближе всего к этому стоят украинские моряки", - сказал защитник.

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Новиков также отметил, что исходя из имеющейся информации допросы моряков проводили именно в таком русле. Он отметил, что российское следствие выдвигало морякам обвинение в том, что они действовали организованной группой: "Их обвиняли в том, что они пересекли российскую границу организованной преступной группой".

"Мы видим, что фактически сейчас ГБР работает по той же линии, и если эта линия будет продолжена, то получится, что ГБР разделяет российскую точку зрения", - подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что сейчас продолжается рассмотрение этого дела в Международном морском трибунале в Гамбурге и сейчас происходит стадия процесса, когда Украина и Россия готовятся к итоговому рассмотрению по существу.

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Адвокат отметил, что, по мнению специалистов по международному морскому праву в Украине сейчас хорошая позиция. "Однако она может быть подорвана тем, что украинская власть, а в международном праве - это и ГБР, и Генпрокуратура, и Офис президента, действует или принимает решения исходя из того, что это была военная провокация, чем собственно и подрывается тезис о том, что Украина действовала законно, а Россия - нет", - пояснил он.

"Если вы исходите из того, что это была провокация, задуманная украинской властью, предыдущим президентом во внутриполитических целях и в нарушение международного права, то вы сами рубите сук, на котором сидите сейчас, объективно по заявлению Портнова и действуя в ключе этого заявления. Принимая ее как основную версию, ГБР подрывает позиции Украины в этом международном споре", - добавил Новиков.

Он резюмировал: "Объективно картинка выглядит именно так. Украинскому интересу - это не на пользу. А российскому интересу - это на пользу".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3156120
 
   
 Топ комментарии
 
Шо этот фсбшник предлагает, вообще не трогать коррупционеров?
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Кацап бреше.. Бреше, щоб якось відвести петю від відповідальності перед народом України за діяння петі під час його каденції.. В суспільстві України дуже великий запит на судовий вирок як петі, так і петіним прихвостням..
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Только старший лейтенант ФСБ Новиков переживает по поводу посадки Порошенко, и то из-за потери кормушки
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да нет же вы заблуждаетесь... мы растем... так говорит новое правительство...
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а какое это имеет отношение к новости..?
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це зрозуміло..не зрозуміла дуже вибіркова втрата зору у адміністратора..
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Для них главное - вброс дезы для отвлечения от проблемы.
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,Т.Е. топить Украину в коррупции являясь президентом это усиливать позиции, а отвечать перед законом за свои действия это топить Украину??? Сколько тебе барыга платит?
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Шо этот фсбшник предлагает, вообще не трогать коррупционеров?
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ФСБешник -портнов.и делает, позволяет себе все что хочет .***** через портного мстит Пороху , за то что тот не прогнулся
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Скорее наоборот.Через чур прогибался своим псевдопатриотизмом и люди вовремя раскусили это чмо.
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Проти Жака Ширака також були відкрили справу, за те що гроші відмивав. Чим то закінчилося - не пам ятаю. Здається нічим. Все мабуть залежить від того, скільки вкрав.
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а я би Пороха зрівняв би з Де Голем.Ширак був і нашим і вашим то дружив з сссср то з нато виходив . і крав но дуже хитро як теперишні в Україні. а Де Голь зробив Францію країною переможцею. хотя поляки більше зробили для перемоги .
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І це ви хочете сказати Президент. Да воно на ********* не тягне.
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І хто це в нас тут за порошенка топить, аж дим стоїть?
Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6719
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прямая ссылка есть? Гугл ничего подобного не помнит.
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Це до адміністрації. Хай знімуть блокування пошукової системи для сайту.
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понятно, слился. Все комменты прекрасно индексируются.
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ссылки, прямые ссылки давай. Красивые картинки я тоже могу делать.
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Правильно. И если петю под суд, то путин нападёт.
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тогда и без нападения путин войдет ,кому по гланды кому до желудка , даже тем кто исправно вылизывает ему очко .
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действия свыни и мародера парашенки , подорвало авторитет страны во всем мире
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Порошенко українець, фейк про "Вальцмана" спростовано.

https://youtu.be/HuhglKLQnU8
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Девиз простой,коль движемся в Европу-ни капли в рот,ни сантиметра в жопу.
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Просто дурачки думали шо "Петясядет"..... Мне жаль, реально их.
У нас только ""чеГавара" условная могла бы что-то поменять.
Но полусовковое население эту гавару как раз и вышвырнет
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щось сумніваюсь щодо цього твердження. Ти центруєш навколо Порошенка те, на що суспільству начхати.
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Кацап бреше.. Бреше, щоб якось відвести петю від відповідальності перед народом України за діяння петі під час його каденції.. В суспільстві України дуже великий запит на судовий вирок як петі, так і петіним прихвостням..
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ти - не суспільство
кажи за себе, ок?
так і кажи: в мене великий запит... бла-бла-бла...
та на тебе начхати всім
чи тільки мені?
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Ты тоже начинай говорить "за себе".
Или у вас здесь льготы?
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то розкажи про ті діяння .один ****....іж. хоть один факт доказанний .якщо ні то ти не леонід ти кугут. петух по руски
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Только старший лейтенант ФСБ Новиков переживает по поводу посадки Порошенко, и то из-за потери кормушки
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Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции ...ворья и проходимцев всех мастей! Надеюсь он сгниет в тюрьме, чтобы другие не чувстовали себя царьками и боХами в Украине.
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Авторитет України впаде ще нижче якщо не посадять Порошенка-корупціонера. І деяких адвокатів-провокаторів треба до відповідальності...
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ребятки о ботофермах зели все участники уже себя сдали-- не повторяйтесь скучно с вами
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зелена дрисня ж і хоче злити Україну
шо не ясно?
а нашо тоді взагалі був весь той цирк?
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Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России

кацап переживает что из-за переслидування вора его родзина "выиграет")))) логично, че? патриотичненько так. скрепно. Чи грошики не пахнут, га?

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хотелось бы этого верблюда увидеть в профиль...
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А по-моему непредвзятое расследование дел против мародеров , коррупционеров и т.д. , включая и ПАПа , приведут к повышению международного авторитета Украины и не только в судах против эрэфии !
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Портнов прилетел именно при Зе а Новиков один из немногих адекватных русских которые поддерживает целостность Украины-и он свободно без ошибок разговаривает на украинском в отличии от некоторых укр политиков https://www.youtube.com/watch?v=zU_SsaCQ6dw
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Теперішні новини. Закривається. Банкротится. Скорочується кількість працівників. І жодної новини про створення обіцяних робочих місць чи захОду інвестицій в країну.
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далі прийде добрий путєн з дешевими кредитами - і зедристуни будуть клювати з його долоней
інфа - 100
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Не бреши, лищук. Не уйдут из Украины выше перечисленные. Они Украину любят, как дойную корову.
И олигархи, которых якобы сильно прижимают, тоже почему-то с Украины не дрипают. Просто стонут, пищат, ноют ежеминутно, как их, бедных, прижимают, но уезжать не спешат: надеются, что все как-то рассосется, и они и дальше будут пить соки украинцев.
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Сцяв не в баночку для аналізів, а наріту в очі.
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а далі зе будуть кормити один одного методом смоктання
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Скажу даже больше-если хоть одно дело дойдёт до суда то нападёт тупин..
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Вахтанг Кіпіані: Слухайте, якщо Сивохо може бути в РНБО, то Кошовий легко зможе очолити розмінування на Донбасі.

Наобирали. Тепер у владі суцільні непрофессінали-свати з Кварталу. Що там Зе розповідало про кумів Порошенка? Всі добре пам'ятають? Що, свати то ж в жодному разі не куми? І де оте " в нас все буде по-іншому! Деолігархізація! Злам системи!'"? І? Поламали, хіба що здоровий ґлузд та доламують економіку і безпеку країни. На фуя оце було потрібно? Поміняли часи на труси.

Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8244
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ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ БЛИЗЬКИХ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЛЮДЕЙ НА КЛЮЧОВИХ ПОСАДАХ НЕ БУЛО ПРИ ЖОДНІЙ ВЛАДІ.
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Вот и делал порошенко все свои темные делишки, не боясь наказания, ведь потом можно всегда говорить, что все расследования вредят интересам Украины.

А вот, например, торговля свинарчуками запчастями, которые они брали на россии - это, конечно, не вред Украине, это подвиг. Ну и что, что на россии знали, что именно у нас есть в наличии, а чего нет. Разве это военная тайна?
Да и склады, скорее всего и были подорваны, чтобы потом наступила нехватка этих запчастей, а свинарчуки стали героически доставать их из паРаши.
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Нам варто пригадати те, як кандидат в президенти Зеленський обіцяв нам кінець епохи кумівства. І постійно дорікав, Порошенко тим, що він начебто призначає кумів і партнерів по бізнесу на посади.Такої кількості близьких до президента людей на ключових посадах в країні не пам'ятаю при жодній владі.

Голова СБУ - його партнер по бізнесу і сусід. В головному управлінні розвідки - чоловік бухгалтера «95 кварталу». Який «перестрибнув» 11 кар'єрних сходинок і отримав генеральську посаду. Склад ЦВК також «барвить» так би мовити своїми людьми. І ситуація з колишнім генеральним директором "каналу 1+1" Олександра Ткаченко на посаду мера Києва також з цього ряду", - зауважив народний депутат."На кожному кроці бачимо родичів, друзів, бізнес партнерів Зеленського. То ж у мене виникає логічне питання. У нас що закінчилась епоха кумівства і почалась епоха сватовства?
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Звичайно, в цьому заслуга ЗеБілів, у яких головний ворог - це Порошенко, а не пуйло та обісРашка, тим самим вони відбілюють агресора та винуватця війни, тим самим ЗеЛена шмаркля та ЗеБільні хАхли-малороси працюють на обісРашку.
Все це веде до капітуляціі України, до зняття санкцій з Мордору та вштовхуванню ракових пухлин дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ в тіло України на умовах паРаші.
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Снова зеркало виновато.
Все претензии к виновнику "торжества".
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а где ты был когда петрушка стал гарантом коррупции? Или коррупция потужного не ослабляла позиций Украины?
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Кримінальна діяльність падларошенка посилює позиції України
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Очень показательно, кого порошенко выбрал себе в адвокаты.
В Украине его никто защищать не хочет?
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У Коломойского баксів більше ніж у Порошенка.
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Странно было бы, если бы у порошенко было бабла больше, чем у кого-либо: всю жизнь работает чиновником, и вроде бы не занимался бизнесом.
Так, прихватил даром всего-навсего 120 разных предприятий, пользуясь служебным положением.
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120 предпріятій? Та пиши вже 100500
І не переводь стрілки.
У Коломойського грошей більше ніж у Порошенка.
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кто бы , что бы там не блеял , а петя - вор , лицемер и просто свинья , не в антропометрическом плане , хотя и это тоже , а по натуре , по состоянию души , грязная вонючая - свинья
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"Вари срако борщ, а я піду на солдатів дивиться"©
Оно, конечно, в интересах подзащитного адвокату все средства хороши. Но уподобляться рыбаку, с его слов из реки выудившего подсвечник, ну ладно, пускай серебряный, ну шоб с зажжёнными свечами...
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міжнародна спільнота і так знає що таке порошенко, у нас 25% не розуміють цього
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Какие 25%?
У вас устаревшая методичка.
Их - 25 штук в ВР.
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о чём ты шепчешь, моя берёза, какие штуки, свинорылов считают или по головам а порохоботва по 25 штук никогда не получала
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На что и направлено - это преследование по политическим и личным мотивам и этим должны заниматься международные суды.
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Борьба с коррупцией подрывает наши позиции?
Это - главное условие ЕС и США для дальнейшего с ними сближения, соеголовый баран.
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Один уже Юльку посадил. Ничему история людей не учит
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Це очевидно: переслідувати людину, яка успішно переслідувала в судах ботоксного щура і терориста. Це явно грати за ****. Будь яка з кебами людина це зрозуміє. Але тупому Зе-скоту пох.. Вони будуть **** і в дупу цілувати і навіть нагородять аби покарати "баригу"
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Це не той бува Ілья Новіков, що під чарівним впливом Надєньки Савченко за два роки став наукраїнськішим росіянським петріотом? Дії ДБР проти Порошенка підривають позиції України в міжнародних судах на користь Росії, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2959

Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2005 года преподаёт там же на юридическом факультете и факультете повышения квалификации судей. С августа 2011 года - старший партнёр в юридическом бюро «Гончарова, Новиков и партнеры». C января 2013 года - партнёр консалтинговой компании Tenzor Consulting Group. В настоящее время имеет статус адвоката. Среди доверителей Новикова украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за причастность к убийству российских журналистов. В связи с этим делом, менее чем за 2 года выучил украинский язык. Другой его клиент - молдавский бизнесмен и политик Вячеслав Платон, который обвиняется в Молдове в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (190 и 243 статьи УК РМ).
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Государство и Порошенко это ни одно и то же!
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Зеленському це і потрібно.
Для нього головні вороги не риги з януковищем і не хйуло авжеж.
Він веде наступ на колишню владу, яка воювала з кремлем.
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