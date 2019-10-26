 Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

Илья Новиков отметил, что сейчас ГБР ведет расследование дел против пятого президента Украины Петра Порошенко исключительно по заявлениям Портнова: "Все с чем мы имеем дело - это исключительно продукция Портнова и его команды".

"Я не буду спекулировать о его каких-то глубинных мотивах, но безусловно есть точка зрения, что Портнов отрабатывает ту повестку дня, которая выгодна России", - сказал он, не исключая наличие личных мотивов.

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В то же время защитник напомнил, что закончил дело по защите украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Он отметил, что одним из поводов присоединиться к команде защитников Петра Порошенко стало то, что одним из обвинений, которые выдвигает пятому президенту Украины Портнов, является обвинение в том, что операция перехода украинских катеров из Одессы в Бердянск имела провокационный характер. Портнов выдвигает обвинение Порошенко в государственной измене и злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, совершенные организованной преступной группой.

Он отметил, что формально Порошенко не подпадает под статью о злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, поскольку не является военным должностным лицом.

"По версии Портнова, если ее принять, а ГБР себя ведет так как будто они ее внутренне приняли и уже душевно с ней согласились, значит по этой версии должны быть еще какие-то украинские военные, которые входили в состав этой организованной группы... А кто это может быть? Ближе всего к этому стоят украинские моряки", - сказал защитник.

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Новиков также отметил, что исходя из имеющейся информации допросы моряков проводили именно в таком русле. Он отметил, что российское следствие выдвигало морякам обвинение в том, что они действовали организованной группой: "Их обвиняли в том, что они пересекли российскую границу организованной преступной группой".

"Мы видим, что фактически сейчас ГБР работает по той же линии, и если эта линия будет продолжена, то получится, что ГБР разделяет российскую точку зрения", - подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что сейчас продолжается рассмотрение этого дела в Международном морском трибунале в Гамбурге и сейчас происходит стадия процесса, когда Украина и Россия готовятся к итоговому рассмотрению по существу.

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Адвокат отметил, что, по мнению специалистов по международному морскому праву в Украине сейчас хорошая позиция. "Однако она может быть подорвана тем, что украинская власть, а в международном праве - это и ГБР, и Генпрокуратура, и Офис президента, действует или принимает решения исходя из того, что это была военная провокация, чем собственно и подрывается тезис о том, что Украина действовала законно, а Россия - нет", - пояснил он.

"Если вы исходите из того, что это была провокация, задуманная украинской властью, предыдущим президентом во внутриполитических целях и в нарушение международного права, то вы сами рубите сук, на котором сидите сейчас, объективно по заявлению Портнова и действуя в ключе этого заявления. Принимая ее как основную версию, ГБР подрывает позиции Украины в этом международном споре", - добавил Новиков.

Он резюмировал: "Объективно картинка выглядит именно так. Украинскому интересу - это не на пользу. А российскому интересу - это на пользу".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.