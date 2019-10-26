 Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.
Илья Новиков отметил, что сейчас ГБР ведет расследование дел против пятого президента Украины Петра Порошенко исключительно по заявлениям Портнова: "Все с чем мы имеем дело - это исключительно продукция Портнова и его команды".
"Я не буду спекулировать о его каких-то глубинных мотивах, но безусловно есть точка зрения, что Портнов отрабатывает ту повестку дня, которая выгодна России", - сказал он, не исключая наличие личных мотивов.
В то же время защитник напомнил, что закончил дело по защите украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Он отметил, что одним из поводов присоединиться к команде защитников Петра Порошенко стало то, что одним из обвинений, которые выдвигает пятому президенту Украины Портнов, является обвинение в том, что операция перехода украинских катеров из Одессы в Бердянск имела провокационный характер. Портнов выдвигает обвинение Порошенко в государственной измене и злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, совершенные организованной преступной группой.
Он отметил, что формально Порошенко не подпадает под статью о злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, поскольку не является военным должностным лицом.
"По версии Портнова, если ее принять, а ГБР себя ведет так как будто они ее внутренне приняли и уже душевно с ней согласились, значит по этой версии должны быть еще какие-то украинские военные, которые входили в состав этой организованной группы... А кто это может быть? Ближе всего к этому стоят украинские моряки", - сказал защитник.
Новиков также отметил, что исходя из имеющейся информации допросы моряков проводили именно в таком русле. Он отметил, что российское следствие выдвигало морякам обвинение в том, что они действовали организованной группой: "Их обвиняли в том, что они пересекли российскую границу организованной преступной группой".
"Мы видим, что фактически сейчас ГБР работает по той же линии, и если эта линия будет продолжена, то получится, что ГБР разделяет российскую точку зрения", - подчеркнул защитник.
Он также напомнил, что сейчас продолжается рассмотрение этого дела в Международном морском трибунале в Гамбурге и сейчас происходит стадия процесса, когда Украина и Россия готовятся к итоговому рассмотрению по существу.
Адвокат отметил, что, по мнению специалистов по международному морскому праву в Украине сейчас хорошая позиция. "Однако она может быть подорвана тем, что украинская власть, а в международном праве - это и ГБР, и Генпрокуратура, и Офис президента, действует или принимает решения исходя из того, что это была военная провокация, чем собственно и подрывается тезис о том, что Украина действовала законно, а Россия - нет", - пояснил он.
"Если вы исходите из того, что это была провокация, задуманная украинской властью, предыдущим президентом во внутриполитических целях и в нарушение международного права, то вы сами рубите сук, на котором сидите сейчас, объективно по заявлению Портнова и действуя в ключе этого заявления. Принимая ее как основную версию, ГБР подрывает позиции Украины в этом международном споре", - добавил Новиков.
Он резюмировал: "Объективно картинка выглядит именно так. Украинскому интересу - это не на пользу. А российскому интересу - это на пользу".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
https://uprom.info/…/v-********-vidbuvsya-spad-promyslovog…/
https://youtu.be/HuhglKLQnU8
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
У нас только ""чеГавара" условная могла бы что-то поменять.
Но полусовковое население эту гавару как раз и вышвырнет
кажи за себе, ок?
так і кажи: в мене великий запит... бла-бла-бла...
та на тебе начхати всім
чи тільки мені?
Или у вас здесь льготы?
шо не ясно?
а нашо тоді взагалі був весь той цирк?
кацап переживает что из-за переслидування вора его родзина "выиграет")))) логично, че? патриотичненько так. скрепно. Чи грошики не пахнут, га?
інфа - 100
И олигархи, которых якобы сильно прижимают, тоже почему-то с Украины не дрипают. Просто стонут, пищат, ноют ежеминутно, как их, бедных, прижимают, но уезжать не спешат: надеются, что все как-то рассосется, и они и дальше будут пить соки украинцев.
Наобирали. Тепер у владі суцільні непрофессінали-свати з Кварталу. Що там Зе розповідало про кумів Порошенка? Всі добре пам'ятають? Що, свати то ж в жодному разі не куми? І де оте " в нас все буде по-іншому! Деолігархізація! Злам системи!'"? І? Поламали, хіба що здоровий ґлузд та доламують економіку і безпеку країни. На фуя оце було потрібно? Поміняли часи на труси.
А вот, например, торговля свинарчуками запчастями, которые они брали на россии - это, конечно, не вред Украине, это подвиг. Ну и что, что на россии знали, что именно у нас есть в наличии, а чего нет. Разве это военная тайна?
Да и склады, скорее всего и были подорваны, чтобы потом наступила нехватка этих запчастей, а свинарчуки стали героически доставать их из паРаши.
Голова СБУ - його партнер по бізнесу і сусід. В головному управлінні розвідки - чоловік бухгалтера «95 кварталу». Який «перестрибнув» 11 кар'єрних сходинок і отримав генеральську посаду. Склад ЦВК також «барвить» так би мовити своїми людьми. І ситуація з колишнім генеральним директором "каналу 1+1" Олександра Ткаченко на посаду мера Києва також з цього ряду", - зауважив народний депутат."На кожному кроці бачимо родичів, друзів, бізнес партнерів Зеленського. То ж у мене виникає логічне питання. У нас що закінчилась епоха кумівства і почалась епоха сватовства?
Все це веде до капітуляціі України, до зняття санкцій з Мордору та вштовхуванню ракових пухлин дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ в тіло України на умовах паРаші.
Все претензии к виновнику "торжества".
В Украине его никто защищать не хочет?
Так, прихватил даром всего-навсего 120 разных предприятий, пользуясь служебным положением.
І не переводь стрілки.
У Коломойського грошей більше ніж у Порошенка.
Оно, конечно, в интересах подзащитного адвокату все средства хороши. Но уподобляться рыбаку, с его слов из реки выудившего подсвечник, ну ладно, пускай серебряный, ну шоб с зажжёнными свечами...
У вас устаревшая методичка.
Их - 25 штук в ВР.
Это - главное условие ЕС и США для дальнейшего с ними сближения, соеголовый баран.
Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2005 года преподаёт там же на юридическом факультете и факультете повышения квалификации судей. С августа 2011 года - старший партнёр в юридическом бюро «Гончарова, Новиков и партнеры». C января 2013 года - партнёр консалтинговой компании Tenzor Consulting Group. В настоящее время имеет статус адвоката. Среди доверителей Новикова украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за причастность к убийству российских журналистов. В связи с этим делом, менее чем за 2 года выучил украинский язык. Другой его клиент - молдавский бизнесмен и политик Вячеслав Платон, который обвиняется в Молдове в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (190 и 243 статьи УК РМ).
Для нього головні вороги не риги з януковищем і не хйуло авжеж.
Він веде наступ на колишню владу, яка воювала з кремлем.