 Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

На видео запечатлено общение президента с представителем добровольцев по имени Денис, которого он просит убрать оружие. Кроме того, речь в разговоре идет об акциях "Нет капитуляции" и о письме.

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