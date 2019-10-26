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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в группе "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

На видео запечатлено общение президента с представителем добровольцев по имени Денис, которого он просит убрать оружие. Кроме того, речь в разговоре идет об акциях "Нет капитуляции" и о письме.

Читайте также: Акция "Нет капитуляции" - это не просто протест, это часть нашей войны за независимость, выходим по всей Украине, - Ярош

Источник: https://censor.net.ua/n3156119
 
   
 Топ комментарии
 
Ти- безідейне зелене непорозуміня
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шмаркля зеленая даже с людьми говорить нормально не может... тыкает... гавно есть гавно...
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Какой же он ЧМО.и быдлоид...фууу.скорей бы его уже на ростов прогнать
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Ты смотри, чтобы твоего "Зелю" не погнали самого нах из страны!
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Пішов в сраку , разом зі своєю зєльою , ідіот ! Привели в країну чудо небачене .
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4режды уклонист рассказывает как нужно правильно драпать со своей земли.
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надіюсь коли Зе вішатимуть на банковій(ну чисто гіпотетично), сентментів не буде! чого буде варте його * я прєзідєнт, а нє лох* без охорни Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть - Цензор.НЕТ 6849
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Мне нравица сама постановка вопроса - не "если", а "когда". Это хороший ход мысли.
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Хохли малароси хто голосував за цього пейсатих піаніста .Ви понімате Зебилi що ви натворили? )
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Понимают, отлично всё понимают, именно потому и голосовали, эта малоросская шваль в душе полностью покацапленная и за Рашку . Это даже тут на Цензоре видно как заговорила месная ЗЕбилятня кремлёвскими высерами.
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Ну видео спорное. Я мечтаю увидеть нарика на столбе на Крещатике, но тут надо быть объективным.
Судя по разговору, Зе увидел в хате где живут добровольцы, оружие. По закону, гражданским (добровольцам) нельзя иметь оружие, поэтому Зе попросил оружие убрать.
Доброволец начинает быковать на камеру, Зе отвечает тем же.
Делать выводы про "зраду" я бы тут не стал.
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Та дело ж не в этом моменте а скорее в самой сути отвода войск. Ведь именно в этом проблема - шо войска то уходят и практически гарантировано винторогие займут наши позиции..в этом же проблема, а не в частном случае на видео.
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вот когда займут - тогда и кричи зрада.

потерять 1 или 2 км - это не главная беда, и не Илловайск. Разведение - не проблема! проблема - особый статус для лугандонов!!!
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Дело в том что он уверен что ему мешают договорится с Путиным. Он не понимает что с ****** на равных условиях, нельзя договориться !!!
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А он договаривается и не на равных. В нормандском формате, с участием союзников- у него перевес на переговорах.

И ***** это знает.
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А ты приедь из Америки на передок и спроси там у бойцов- желают ли они воевать за Украину?
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*****, обрізаний скоморох і піаніст членом в одній особі - це гетьман України Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть - Цензор.НЕТ 8984
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ж##во відносится до Українців як до бидла
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Мне нравятся слепая петушня !)))Не в том смысле конечно которым ты подумало ! ну то такое размер проникновения личное каждого петяботика ))
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Слава Зе! Выжени капитулянтов с Донбассу!Полезные идиоты путлера.
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Хахаха вот радости петя-путе ботамм передовую пасматреть))) Где они еще увидят как не в интернете а Донецк асвабадить и сказать твердое реальное нет капитуляции их не затянешь )))
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пока при владі в Україні буде ж@@во гої будуть батраками
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Обрали Голобородька тепер радійте , хоч на жаль народ обирав далеко не кращих президентів , але такого непрофесіоналізму ще небуло ,Беня сказав "как мы их сделали" та тільки жаль Україну, що в такий народ .
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ну тим не меньше воїни остаються на місцях...останній пост їх...
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Да кстати не понятно они - добровольцы чего ??? Добровольцы освабадить Украину Донецк Луганск от расцийского ига ? Нет ! Добровольцы отодвинуть нулевку ? Нет ! Ани чего добровольцы??? Добровольцы соблюсти Минск??? Нет ! Ани чего добровольцы? Запутанная история .......
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Стоїть "чмо, мнє 42 года", откосівшеє від воєнкомату на ***.. их фестивалях у Юрмалі, включає дурака і тикає бійцю, який воював.

Вова, чмо ти 42-лєтнєє, два марші вже було, не дивуйся, якщо тобі завтра буде не дощ по всій Україні і проллється тобі "божа роса" Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть - Цензор.НЕТ 9166 у вічі.

Одразу раздуплишся на Йолкє
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Ничего страшного, отважные вояки. Он вам сказал то же самое- что и я сказал в 2014. Надо выждать паузу. А чтобы зря не тратить время- запишитесь в армию, и пройдите бесплатную подготовку. Это может пригодиться в любую минуту.
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Хай краще поїде в лугандонію і скаже там бойовикам щоб вони прибрали зброю. Сподіватись правда на те що його там грохнуть не приходиться
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Тупеньке Зе и хочет закрыть и расформировать ЛДНР - ему просто временно шлюшки мешают! Ну то такое временное .....
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Зеленскому респект!! Людям надо больше обьяснять что б ими не манипулировали всякие сомнительные личности а часто и кацапская агентура.
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ну нашел с кем говорить. там маруси зверюхи или как там их
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Не охота слушать Гнусавого. Есть хоть что-то умное в том, что он сказал? Или кроме самовнушения с целью убедить самого себя, что он президент там ничего нет интересного? Из опыта понимаю, что даже эти попытки ничтожны и убоги и кроме рвотных позывов ничего не вызывают. Но все же...Мало ли, все бывает, хоть и нечасто...
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