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 Противник с начала суток трижды открывал огонь по защитника Украины, - Минобороны

Российско-оккупационные войска нарушили режим тишины районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. Боевых потерь нет.

Об этом заявил на брифинге в Минобороны официальный представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Дважды, после полуночи, и с 07.35 утра противник вел огонь от Доломитного по позициям наших защитников Новолуганского. Оккупанты применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. Кроме этого, после 03.40 ночи, враг совершил обстрел из подствольных гранатометов наших защитников хутора Свободный", - сказал он.

По словам Гуцуляка, защитники Украины несколько раз открывали адекватный огонь, чтобы подавить вражескую активность. Боевых потерь с начала суток нет.

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"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - добавил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3156117
 
 
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