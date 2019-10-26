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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1312) МИД (5171) рыба (166) Бабин (56)

 МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву Украина не обязана согласовывать вылов рыбы в своих исключительных экономических зонах – данное согласование осуществляется на добровольной основе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Данный комментарий возник в результате письма украинского МИД на запрос Цензор.НЕТ о подписании нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. В нем министерство утверждает, что "в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, если один и тот же запас(ы) ассоциированных видов водных биоресурсов встречаются в исключительных экономических зонах двух или более государств, то эти государства должны прямо или через соответствующие субрегиональные или региональные организации согласовать меры, необходимые для координации и обеспечения сохранения и увеличения таких запасов (статья 68)".

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Бабин, в свою очередь, опровергает сказанное в письме.

"На самом деле соседствующие по морю государства по Конвенции не должны, а могут согласовывать мероприятия в сфере защиты сохранения рыбных запасов, и конечно не обязаны это делать. Более того, эти меры могут быть не двусторонними, а в рамках предусмотренных Конвенцией международных организаций (в Средиземном и Черном морях такая структура кстати есть и распространить ее мандат на Азов большой проблемы не составит, было бы желание). Также эти меры в исключительной зоне могут и вообще не касаться вылова, а ограничиваться примером совместными научными исследованиями или согласованием действий рыбзаводов по выпуску в море малька", - пишет он.

Также Бабин отмечает, что исключительная морская экономическая зона является лишь маленькой частью акватории моря, а на другие зоны (внутренние морские воды, территориальное море) именно эти нормы Конвенции вообще не распространяются.

МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 01

Кроме того он подчеркивает то факт, что "рыбные" чиновники не могут объяснить, почему Украина не согласовывает квоты на вылов, например, с соседними Румынией или Турцией.

"На фоне этой циничной попытки пресс-службы МИД ввести в заблуждение как "Цензор", так и его читателей в настолько важном и настолько коррупционном и небезопасном вопросе, допущенная МИД анекдотическая ошибка кажется мне пророчеством. Ведь приведенная пресс-службой норма Конвенции 1982 года отнюдь не содержится в статье 68 настоящего договора, а составляет часть 1 статьи 63. А вот настоящая статья 68 Конвенции очень короткая и на самом деле называется "Сидячие виды" ("Sedentary species")", - резюмирует Бабин.

МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 02
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 03
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 04
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 05
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 06

Источник: https://censor.net.ua/n3156114
 
   
 Топ комментарии
 
подписании нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском мореИсточник: https://censor.net.ua/n3156114

Шел шестой год войны. С оккупантом подписывают соглашения о ловле рыбы.
МИД не верно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин - Цензор.НЕТ 1385
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Цензор, не шатай лодку Дристайку і не заважай капітулювати перед кацапами!
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В МІДі крім Пристайка, є ще дебіли? Чи як в тому анекдоті:"На базі пачками валяються...",
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В МІДі крім Пристайка, є ще дебіли? Чи як в тому анекдоті:"На базі пачками валяються...",
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Зачем договариваться, пускай Московия всю рыбу вылавливает.
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подписании нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском мореИсточник: https://censor.net.ua/n3156114

Шел шестой год войны. С оккупантом подписывают соглашения о ловле рыбы.

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Цензор, не шатай лодку Дристайку і не заважай капітулювати перед кацапами!
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Впадає в око оце окремо написане "не верно".
ПТУ-шнику, прокинься.
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Зебіли знають що роблять, не заважай те.
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Жаль цензоровских редакторов.... следить за такими "потоками мыслей"......
Я бы запросил зарплатку как у Гройсмана)
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А я бы эти потоки направил в другое русло. Канализационное.
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Мне реально смешно, за кого они "мают" нас.
С* бл*, реально за быдло считают то.(кушает семки, запивает пивасом)
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Вить, мы уже так обосрались, шо всем реально по.. за кого мы тут ся считаем то.
Я ясно шо ненавижу кучмистов, но реально ржу над воплями у Дубинского в комментах - "а чо никто не сидит".
Это реально п....314
И я это вижу - быдло, оно везде, не спорь.те) МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 2810
Шевченко очень приукрасил "народ" то.
Я люблю вишиванки и песни - это круто, но г*споди, с этими делами не пободаешься с зубастиками(типо Рашка, Бриташка, или Канада, Трампщина вроде еще)
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Ну да. И я сомневаюсь, удастся ли отмыться. Многие поняли, что не удастся, и свалили. Если бездействовать и дальше - уйдут оставшиеся. Там, понятно, тоже не сахар - вкалывать до посинения, но здесь реально болото.
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Краще, як у Гончарука. "Первая заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука составила 61 916 грн."
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Ну хоть долги за коммуналку погасит.Частично. МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 8998
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"Наше" МЗС зайняте тим, що залякує українців і відстоює інтереси московії
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Що не якийсь "колишній" чи "екс", то обов'язково - придурок......... МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 4681
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Ну согласовали квоты. Кому от этого стало хуже? Никому.
Можно и не согласовывать. Кому от этого станет лучше? Никому. Русня просто всю рыбу выловит без всяких квот, благо и дури, и возможностей у них немеряно.
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Треба так.Москали малька запускают,а Украина их ловит
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По Азовскому морю надо сметать все шахматные фигуры с доски: Все договоры с Россией по Азовскому морю разорвать. Азовское море в таком случае становится нейтральными водами, куда могут заходить военные корабли всех стран. Таким образом плавают по всем морям. Балтийское море, Персидский Залив. А ведь там тоже можно было договориться странам выходящим на эти акватории и они бы стали внутренним морем договаривающихся сторон.
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в Трускавцах не научили читать международные договоры и конвенции, 5 дней образования не дали плодов МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 531
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