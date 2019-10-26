EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  3611  53
Все про:Черноморск (Ильичевск) (60) поджог (674) таможня (1503)

 В Черноморске средь бела дня подожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов. ВИДЕО камеры наблюдения

В Черноморске неизвестный поджог машину таможенника и единственный рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В пятницу 25 октября произошло из ряда вон выходящее событие на Одесской таможне в порту Черноморск. Согласно записи камеры наблюдения, изъятой правоохранителями, в 15.57 неизвестный мужчина забежал на открытую парковку к зданию таможенного поста "Черноморский" в городе Черноморск на улице Промышленная, 7, облил горючим и мгновенно подпалил автомобиль "Субару Трибека", принадлежащий начальнику отдела таможенного оформления №1 - заместителю начальника поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Машина вспыхнула. Судя по видео поджога, преступник действовал самостоятельно, вся операция заняла буквально секунды", - отмечает журналист.

Читайте также: В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня

"Но это оказалась не вся драма. Машина Харченко пылала, и постепенно пламя перекинулось на соседний автофургон. А это оказался автофургон, в котором находился Rapiscan - единственный работающий рентгеновский сканер проверки грузов Одесской таможни! Ужасная случайность, прямо в стиле рассказов Бабеля. Пожарные приехали быстро, но сканер все равно сгорел! Стоимость мобильного сканера - миллионы долларов. В Украине такие системы пока большая редкость", - добавляет Бутусов.

По его словам также удивляет и поджог машины таможенника, с которыми обычно всегда и все легко договариваются.

"По данным источников, близких к расследованию, Харченко предполагает, что причина поджога может заключаться в служебной деятельности. Так, в пятницу Харченко принял весьма резонансное решение - направил новому и.о. главы Одесской таможни Резнику письмо с предложением рассмотреть аннулирование разрешения на работу таможенного склада компании "ЛСЛ Одесса". Эту компанию связывают с Орестом Фирманюком, который по данным в интернете долгие годы при разных властях был одним из главных "решал" на границе. Таможенный склад - это один из ключевых объектов инфраструктуры таможни, с контроля которого строят схемы своей работы все крупные теневые дельцы", - пишет главред Цензор.НЕТ.

Читайте также: Налоговая милиция и ГБР ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали ткани с занижением таможенной стоимости

По информации Бутусова, СБУ рассматривает две версии.

"Либо поджог был местью за решения Харченко, либо под видом мести решили уничтожить уникальный дорогостоящий сканер. Возможно, чтобы скрыть его реальное состояние.

Обе версии демонстрируют:

1. На границе полный хаос и беспредел, криминальные методы включаются там, где все правила исчезли, и шантаж и давление на чиновников являются вполне допустимыми. А значит - такой инцидент не будет последним.

2. Из-за смены власти на таможне, перестановки кадров, из-за смены кадров в главке "К" СБУ, который также открыл серию уголовных дел по контрабанде и проводит обыски, в Одессе мафия не понимает как и с кем договариваться. С одной стороны хорошо, что не знают с кем договариваться, а с другой стороны, если так нагло действуют, значит уверены в своей полной безнаказанности, в беспомощности правоохранительных органов, в том, что сейчас можно творить что угодно.

Что ж, посмотрим, есть ли шансы раскрыть такое суперрезонансное преступление, которое нанесло государству ущерб на миллионы долларов, и которое является настоящим вызовом вообще дееспособности государства навести порядок на границе в условиях сопротивления мафии", - резюмирует журналист.

Читайте также: Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3156111
 
 
 Топ комментарии
 
Во! Тут же благодарные граждане отреагировали на учрежденный праздничек!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Во! Тут же благодарные граждане отреагировали на учрежденный праздничек!
 показать весь комментарий
 
 
До дня таможенника от Зели он себе ещё 10 купит. В Черноморске средь бела дня сожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов - Цензор.НЕТ 5646
 показать весь комментарий
 
 
тут 2 варіянти: або не підкупний, або бєспрєдєльщик
 показать весь комментарий
 
день таможеника готовятся праздновать - пока "разминка".
 показать весь комментарий
 
Горе у человека, почти как у Гонтыревой В Черноморске средь бела дня подожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов - Цензор.НЕТ 4395 И радоваться этому могут только огенды кримля В Черноморске средь бела дня подожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов - Цензор.НЕТ 4210
 показать весь комментарий
 
 
Напрашивается ролик из совкового "фильма" - "все уже украдено до нас".
В первом видео - переживал за черное существо, не испугалось ли.
а во втором - че там смотреть то? бык какой-то чет бубнит на вяликоросском, а на мониторе горит произведение, .... французского шоле, автопрома.
романтика бл..(ин) В Черноморске средь бела дня подожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов - Цензор.НЕТ 9018
 показать весь комментарий
 
На самій корумпованій митниці. Совпадєніє? Не думаю.
 показать весь комментарий
 
 
любопытно, какую песТню запилят моральные уродцы из 95 квартала на этот раз?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Моральные уродцы - это ты и твой Мародер, который передал в наследство Зеленскому это Говно.
 показать весь комментарий
 
 
ооо!.. йододифицитный вышел из запоя.. а ну гавкни ещё что-нибудь!
 показать весь комментарий
 
 
оціх, зєбобіку? У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 3056
У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 8662Руководитель "новой" таможни Нефедов крышует родственников-контрабандистов
https://jizn.info/rukovoditel-novoj-tamozhni-nefedov-kryshuet-rodstvennikov-kontrabandistov/
 показать весь комментарий
 
Я сейчас умру от смеха В Черноморске средь бела дня подожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов - Цензор.НЕТ 8736
".....из-за смены кадров в главке "К" СБУ, который также открыл серию уголовных дел по контрабанде и проводит обыски..."
Юрий, Вы или неисправимый романтик или просто дурак. "К" уже давно ничего не решает (в пользу государства) и ни с кем не борется. "К" - это такие же бандиты, как и те, кто поджигал авто, только более высокого уровня, но не более раскошного ума. Их перевоспитать не возможно, Их надо ВСЕХ (!!!) поголовног уволить!
И набирать новых, на основе конкурса. Но не в СБУ (эту линию там надо управзднить).
А ещё надо ввести в действие принятый но не подписанный вашим кумиром Порошенко "Закон о частной детективной деятельнсти".
Борьба с правонарушениями - должна стать всенародным делом. А монополия Государства на борьбу с преступностью только усугубляет социальный недуг.Источник: https://censor.net.ua/n3156111
 показать весь комментарий
 
 
бгггг...
Готовят новых смотрящих". Что стоит за анонсированной президентом Зеленским "чисткой" на таможнях

http://ukrrudprom.com/digest/Gotovyat_novih_smotryashchih_CHto_stoit_za_anonsirovannoy_prezid.html
 показать весь комментарий
 
так как мытникив никто не любит, они решили сами себя побаловать
 показать весь комментарий
 
И сканер дорогостоящий списали... и был ли он там? Интересно а случайно документы за 5 лет работы таможни не сгорели? У нас еще у судьей кабинеты горят с важными делами и в учреждении земельных ресурсов. В Черноморске средь бела дня подожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов - Цензор.НЕТ 8020
 показать весь комментарий
 
Таможню давно надо перевести на аутсорсинг. Британцы за миллиард Евро (а сейчас там равзоровывается 4 миллиарда) наведут там порядок в течение 1-2 месяцев.
 показать весь комментарий
 
 
Криминал в Украине -как рыба в воде.Решает глобальные проблемы без промедления.
 показать весь комментарий
 
Пилять..Да все в своем городе знает кто бандиты, всех криминалитетов знают и мусора (по другом язык не поворачивается назвать их) Есть спецподразделения пусть их ликвидируют без суда и следствия! У Украины нет другого варианта побороть эту гидру тысячеголовую.....Нет времени на сюсюканье по судам, от которых толку как от козла капусты!
 показать весь комментарий
 
 
так батька в соседней стране так и сделал, удавил всех авторитетов и казнокрадов по-тихому, без НАБУ, СБУ, ГПУ, чего там еще НКВД и пр. кто захотел остаться в живых, свалили из страны, кто не был в Белоруссии, рекомендую сьездить, а также в Батуми, Голливуд отдыхает...
 показать весь комментарий
 
а по другому никак не возможно победить эту гидру!
 показать весь комментарий
 
Значит, все-таки таможня меняется, раз на такие шаги идут.
 показать весь комментарий
 
Сканер тута ни при чом, эта был неудачный суицыт...таможенник аблил машыну, поджох, а сесть в ниё побоялси и сипалси
 показать весь комментарий
 
а вот вам на лицо борьба контрабандистов (в т.ч. действующих кадров таможни и полиции) с желанием забрать у них доходы.
 показать весь комментарий
 
Я так понял, что пожарную службу у вас уже ликвидировали...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Казнокрады - порохоботы будуть стоять насмерть, защищая свои воровские схемы
 показать весь комментарий
 
 
Осінь прийшла.
Зелень пожовтіла.
Будемо викорчовувати)))
 показать весь комментарий
 
 
Не бреши, зеленосопливий! Бидло з зеленими мордами вже витіснило бидлів з шоколадними писками з перших рядів. Навіть не намагайся відмазати "своїх". Такі методички від дубінських та араХАМій не проканають. Чому? Тому, що ви набагато дурніші від Кілі Бімби-Азарова з його ниттям про "папєрєднікав". У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 2215
 показать весь комментарий
 
Чувак вручив рішення Чорноморського районного народного суду.
 показать весь комментарий
 
 
Цей "суд" такий же "порядний", як чорноморсько-одеські митники. Я з 1993 по 2007 рік мав нещастя користуватись "послугами" цих паскуд-паразитів, тому свідчу з повним розумінням того, що відбувається.
 показать весь комментарий
 
бедный таможенник, 15 лет по копейке собирал с зарплаты на новенький джип, сам недоедал, дети голодали, жена в обносках ходила и тут такая беда, как он теперь? горе то какое.
 показать весь комментарий
 
Верно. Пора ставить точку и наводить порядок.
 показать весь комментарий
 
"Операция бабушкина Субара", ждем операцию "Дедушкина дача" и "Тещин дом"...
 показать весь комментарий
 
Вот вам и тема для очередного хита від хору "Мотузки" і "Кварталу"...

А в обще конечно забавно, да? Почему у них на стоянке стоят рядом служебные и частные авто? Теперь, как ни крути, а дорогущий сканер загорелся от автомобиля, хозяин которого известен...
 показать весь комментарий
 
Через месяц на таможне будет порядок !!! Приеду на самокате и все проверю !!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх