 В Черноморске средь бела дня подожгли машину таможенника и дорогостоящий сканер грузов. ВИДЕО камеры наблюдения

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В пятницу 25 октября произошло из ряда вон выходящее событие на Одесской таможне в порту Черноморск. Согласно записи камеры наблюдения, изъятой правоохранителями, в 15.57 неизвестный мужчина забежал на открытую парковку к зданию таможенного поста "Черноморский" в городе Черноморск на улице Промышленная, 7, облил горючим и мгновенно подпалил автомобиль "Субару Трибека", принадлежащий начальнику отдела таможенного оформления №1 - заместителю начальника поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Машина вспыхнула. Судя по видео поджога, преступник действовал самостоятельно, вся операция заняла буквально секунды", - отмечает журналист.

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"Но это оказалась не вся драма. Машина Харченко пылала, и постепенно пламя перекинулось на соседний автофургон. А это оказался автофургон, в котором находился Rapiscan - единственный работающий рентгеновский сканер проверки грузов Одесской таможни! Ужасная случайность, прямо в стиле рассказов Бабеля. Пожарные приехали быстро, но сканер все равно сгорел! Стоимость мобильного сканера - миллионы долларов. В Украине такие системы пока большая редкость", - добавляет Бутусов.

По его словам также удивляет и поджог машины таможенника, с которыми обычно всегда и все легко договариваются.

"По данным источников, близких к расследованию, Харченко предполагает, что причина поджога может заключаться в служебной деятельности. Так, в пятницу Харченко принял весьма резонансное решение - направил новому и.о. главы Одесской таможни Резнику письмо с предложением рассмотреть аннулирование разрешения на работу таможенного склада компании "ЛСЛ Одесса". Эту компанию связывают с Орестом Фирманюком, который по данным в интернете долгие годы при разных властях был одним из главных "решал" на границе. Таможенный склад - это один из ключевых объектов инфраструктуры таможни, с контроля которого строят схемы своей работы все крупные теневые дельцы", - пишет главред Цензор.НЕТ.

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По информации Бутусова, СБУ рассматривает две версии.

"Либо поджог был местью за решения Харченко, либо под видом мести решили уничтожить уникальный дорогостоящий сканер. Возможно, чтобы скрыть его реальное состояние.

Обе версии демонстрируют:

1. На границе полный хаос и беспредел, криминальные методы включаются там, где все правила исчезли, и шантаж и давление на чиновников являются вполне допустимыми. А значит - такой инцидент не будет последним.

2. Из-за смены власти на таможне, перестановки кадров, из-за смены кадров в главке "К" СБУ, который также открыл серию уголовных дел по контрабанде и проводит обыски, в Одессе мафия не понимает как и с кем договариваться. С одной стороны хорошо, что не знают с кем договариваться, а с другой стороны, если так нагло действуют, значит уверены в своей полной безнаказанности, в беспомощности правоохранительных органов, в том, что сейчас можно творить что угодно.

Что ж, посмотрим, есть ли шансы раскрыть такое суперрезонансное преступление, которое нанесло государству ущерб на миллионы долларов, и которое является настоящим вызовом вообще дееспособности государства навести порядок на границе в условиях сопротивления мафии", - резюмирует журналист.

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