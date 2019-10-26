 В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гостаможслужба сообщила в фейсбуке со ссылкой на соответствующий указ президента Владимира Зеленского.
"Наконец-то есть день таможенника! Ждем поздравлений 25 июня", - говорится в сообщении.
На сайте Офиса президента указа пока нет.
Также следует отметить, что в Украине на данный момент существует День работника налогового и таможенного дела Украины, который ежегодно отмечается 18 марта.
- день парковщика
- день охранника
- день гомосека
- день таксиста
- день зеленского, само собой (31 марта как предтеча дня дурака)
А тем временем 112 канал начинает трансляции новостей шария на постоянной основе...интересно, кто кого перелюбит, клуб любителей 95 квартала или любителей шария...
старый анекдот
***
директор ушел в отпуск на 3 недели, а потом попал в больничку еще на три - никто ваще не заметил, ....а стоило уборщице взять два отгула - фсе!
ходим как нерпикаянные, пьем чай из одноразовых стаканчиков, мусор вываливается из урн, бычки из пепельниц... и к тому же вдыхаем амбре из туалетки....)))))
Гниды, а можид вам еще именные петли раздать, а? Ну, как в Персии было - царек присылал петлю чиновнику и тот на ней тут же вешался, распевая стихи Омара Хаяма о целомуд.рии сцарька и его изысканном чувстве йумара
Партия леса, подготовленного к отправке в Китай, неожиданно загорелась. Вместе со складами и составом.
Прийдеться вводити китайську народну поліцію для утримання порядку і збереження китайської народної власності...)
Как раз рашка отжала у Китая эти земли.
заплатит быдлом/рабами, бабами и ресурсами, после освобождения этих территорий
ДЕНЬ КАЗІНО.
можна йог сумістити з 1 вересня.. і проводити там "День відкритих дверей" для школярів..
В ДЕнь Митника
... є в українців така звичка - засівати ...хто копійками, хто гривнями, хто доларом"
звідки інфа ?
з 21 пальця висмоктав ?
Не задумывались ли вы об атеизме?
У атеистов все хорошо, а даже если и нет, то винят они лишь себя, а не джиннов, дажалей, аллахов и что-то там еще, согласно "вере"
Не верь в эту фигню, пожалуйста.
Ты нормально всегда пишешь, но полностью пропитанную дрянь(религией).
Держись и не будь рабомм
писюнистапианиста" etc.
Вообще давно пора через аукционы продать право собирать пошлины частным фирмам - арендаторам таможен. Тогда сами контрабандисты за хорошие деньги выкупили бы это право и таможенников можно было бы ликвидировать, как класс.
единственный принцип когда ты(например) свалил в Канаду - никогда(!) не имей дел с "бывшими"(совками).
я х.з., но совок таки вывел какой-то подвид "античеловека". на Рашку тока посмотреть