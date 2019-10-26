 В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гостаможслужба сообщила в фейсбуке со ссылкой на соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

"Наконец-то есть день таможенника! Ждем поздравлений 25 июня", - говорится в сообщении.

На сайте Офиса президента указа пока нет.

Также следует отметить, что в Украине на данный момент существует День работника налогового и таможенного дела Украины, который ежегодно отмечается 18 марта.

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