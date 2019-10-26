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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3432) праздник (1520) таможня (1503)

 В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня

Украинские таможенники могут получить собственный профессиональный праздник, который будут отмечать 25 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гостаможслужба сообщила в фейсбуке со ссылкой на соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

"Наконец-то есть день таможенника! Ждем поздравлений 25 июня", - говорится в сообщении.

В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня 01

На сайте Офиса президента указа пока нет.

Также следует отметить, что в Украине на данный момент существует День работника налогового и таможенного дела Украины, который ежегодно отмечается 18 марта.

Читайте также: Кабмин принял решение сделать 6 января 2020 года выходным днем

В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156108
 
 
 Топ комментарии
 
В Україні для митників кожний день - день митника )))
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І надати офіційну назву: "День митників і контрабандистів (їхніх колег)"!
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Таможня это золотое корыто, посмотрите как живут таможенники, крутые машины, крутые дома.
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Щоб їхати по місту весь час на зелене світло, потрібно вміти.
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В Україні для митників кожний день - день митника )))
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І надати офіційну назву: "День митників і контрабандистів (їхніх колег)"!
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Предлагаю отмечать этот светлый праздник посадками!
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В этом ведомстве можно посадить всех. И никто не завопит "За что?"
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Ну и
- день парковщика
- день охранника
- день гомосека
- день таксиста
- день зеленского, само собой (31 марта как предтеча дня дурака)
А тем временем 112 канал начинает трансляции новостей шария на постоянной основе...интересно, кто кого перелюбит, клуб любителей 95 квартала или любителей шария...
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И день того кто думает - встать ли с левой ноги, или с правой руки утром)
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Таможня это золотое корыто, посмотрите как живут таможенники, крутые машины, крутые дома.
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Щось твій кловун не поспішає наводити там порядок. Чому?

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А что твоему борову за 5 лет там порядок навести мешало?
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А чим доведеш що він мій, морський лісапет?
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Морский лісапет, а шо мешало азирову, иньюковичу, йущенко, бабе йуле как премьерке и прочей срани? Давай уж всех папирэдныков... бо вовушка, он как жена Цезаря, вне подозрений... во-первых, потому шо милашка такая, а во-вторых, он же ж потомок абрахама...
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а между прочим почему бы нет!
старый анекдот
***
директор ушел в отпуск на 3 недели, а потом попал в больничку еще на три - никто ваще не заметил, ....а стоило уборщице взять два отгула - фсе!
ходим как нерпикаянные, пьем чай из одноразовых стаканчиков, мусор вываливается из урн, бычки из пепельниц... и к тому же вдыхаем амбре из туалетки....)))))
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Таможня це що ви щось своє не завезли на край світу і щоб щось собі погане або дуже цінне не привезли, бо тоді його вкрадуть і будуть проблеми.
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В этот день, суровые таможенники, набухавшись виски с икрой, прогрев джип GMC, пересаживаются на "Таврию" и тихонько едут в цырковь, бросая по 5 копеек(из запасов, так как вроде отменили) жебракам на "паперти", идут размахивать руками и слушать бубнение бородатой женщины в платье и с кадилом.
Гниды, а можид вам еще именные петли раздать, а? Ну, как в Персии было - царек присылал петлю чиновнику и тот на ней тут же вешался, распевая стихи Омара Хаяма о целомуд.рии сцарька и его изысканном чувстве йумара В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня - Цензор.НЕТ 37
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Не пойдут они в церковь к бородатой женщине - у таможенников есть своя бородатая женщина, которая их возглавляет.
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Лучше переименовать в День взяточника, оно больше им подходит.
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А тем временем в Красноярске неожиданно активизировались партизаны.
Партия леса, подготовленного к отправке в Китай, неожиданно загорелась. Вместе со складами и составом.

В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня - Цензор.НЕТ 4556
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дограються красноярці...
Прийдеться вводити китайську народну поліцію для утримання порядку і збереження китайської народної власності...)
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Партизаны пользуются моментом пока китайская милиция Гонконгом занята.
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России давно пора начать воевать с Китаем, а не с Украиной.Какраз с леса и можно было начать.Но нет нерусский Кремль все отдает китаезам и земли в том числе.Они своими действиями ведут Россию и Европу к уничтожению,к главенству желтой рассы...
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Ты еврей?
Как раз рашка отжала у Китая эти земли.
заплатит быдлом/рабами, бабами и ресурсами, после освобождения этих территорий
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Даже новейшие разработки самолетов Россия передает китаезам.Сколько сейчас китаез на ее территории?50миллионов уже есть??? Земли в аренду на 50 лет?Могут искать ископаемые-найдут их,не найдут-иди за мной закапывай. КТО ИХ БУДЕТ ВЫБИВАТЬ ОТТУДА Я не врей(они у вас в Кремле вместе с севшими им на голову арабохаями((эр Мэн?-ворованное слово) сидят)) Когда Даманский оттадавали -там остался пулеметчик бакинец Тофик Аббасов.всех прикрывал при отходе и умер(дали героя),а земли отдали.
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Каждый 10-й клип в Китае о землях России.( типо зачем они тебе,я в них нуждаюсь.Все равно отдашь).
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день очень небедного таможенника можно отмечать каждый день
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... и каждому таможеннику в этот день подарить по смене дежурства на таможне.
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В день смерти Майкла Джексона? Какое кощунство
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Будут праздновать,что не посадили за взятки в течение года от прошлого празднования.
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Интересно, в этот день они без взяток будут пропускать или в тройне брать?
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Так хто ж у Свято працює? Банячити всі митники будуть , а митниці позачиняють на "санітарні години" 😃
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Блін, ну до чого вже ті Зє-збоченці дійшли аби імітувати свою бурхливу діяльність.. Цікаво, а як там далі працюється тим митникам, що їх сцарь Вофка ******** з такою помпою "позвільняв"? Мабуть вже до свого професійного свята вже готуються 😕
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у зв"язку з майбутньою легалізацією ігорного бізнесу і марихуани пропоную встановити


ДЕНЬ КАЗІНО.


можна йог сумістити з 1 вересня.. і проводити там "День відкритих дверей" для школярів..
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чомусь уявляється картина, як у цей день контрабандисти подарункову мзду заносять
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І Буде на митниці традиція..
В ДЕнь Митника


... є в українців така звичка - засівати ...хто копійками, хто гривнями, хто доларом"


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Зё пошёл потрошино-********** пропагандонским путём - поднимать свой имидж не достижениями экономики, в социальной политике, победами на фронте и в дипломатии.., а поздравлениями всех с праздником по телевизору театрально пуская слезу от добродушия и сердечности.
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Вже не скидує відосики з телехвона на Ютуб. Прогрес.
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ну, шоу тожё для народа сойдет, согласи-ся, проффёсианально дёлают разводку для лохёв, да?
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Я даже догадываюсь как и кто его будут отмечать. Совместить его с днем контрабандиста. Вонючий совок. То день мусоров отмечали, все помнят как ето было, когда мусора будучи в зю-зю пьяными останавливали все подряд машины и просили пожертвовать на праздник
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Теперь плач народ...Надо же будет "поздравлять".
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Позавчера, буквально, таможенникам дал месяц Гончарук, на полнейшее искоренение коррупции. Потом пришел к Зеленскому... расплакался и признался, что это он беса прогнал. Ну и решили они, вдвоём, на вот это деяние: учреждение Таможенного Праздничка. Блин, какой-то сюр, чес слово.
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Привет. Но, как-то странно, верно? Тока разнос, в Черновцах, и тут же- пряник.
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Потом пришел к Зеленскому... расплакался и признался, что это он беса прогнал. Ну и решили они,

звідки інфа ?
з 21 пальця висмоктав ?
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Нет, пан Ляшко, просто логика, то, что тебе- 21-й палец понять.
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Андрюха, я когда тут увидел ролик Зели шо идет она в презики - точно так же чуть не обосрался, как от новости шо Гончарук высрал о "росте на 40% за 5летку".... Они реально думают шо мы все - быдло?(кушает семки, жрет пивас, харкает под ноги)
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Так 25 июня его и праздновали всё время, это день создания украинской таможни.
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Ну да, судя по тому, сколько они зарабатывают, эти праздники должны длиться 3 дня и быть государственными выходными.
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В этот день все бизнесмены и другие рванут на таможню за своими товарами или приедут туда с ними.Ведь в такой общий праздник таможеники наверное не заикнутся о лишней надбавки- будут думать бизнесмены и другие.День ОТКРЫТЫХ дверей будет!
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Здравствуйте, Бай.
Не задумывались ли вы об атеизме?
У атеистов все хорошо, а даже если и нет, то винят они лишь себя, а не джиннов, дажалей, аллахов и что-то там еще, согласно "вере"
Не верь в эту фигню, пожалуйста.
Ты нормально всегда пишешь, но полностью пропитанную дрянь(религией).
Держись и не будь рабомм В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня - Цензор.НЕТ 8853
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Трындец! скоро будет куда не ткни в календарь то обязательно попадешь в праздник, еще выходной сделайте в этот день! А может тогда день дворника, ассенизатора тоже сделать, от них хоть толку больше чем от таможни! Праздник кучки дармоедов, взяточников, лоботрясов, тунеядцев.....
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креативчика маловато - нужны еще "день лоха","день клоуна","день барыги","ночь путаны","вечер писюниста пианиста" etc.
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Так 25 июня в Украине и так отмечается день таможенной службы. Или теперь надо персонифицировать, назвав ее днем конкретного таможенника. Да, а как там поживает уголовное дело "нового лица" Нефедова и его поддельника, который из этой же лейки шайки, и причинил государству как и свинарчук более 10 млн. гривен.
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В этот день вся контрабанда будет официально дариться таможенникам, ее задержавшим.
Вообще давно пора через аукционы продать право собирать пошлины частным фирмам - арендаторам таможен. Тогда сами контрабандисты за хорошие деньги выкупили бы это право и таможенников можно было бы ликвидировать, как класс.
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Было за державу обидно, теперь еще обиднее станет
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в жёппу такую "державу".
единственный принцип когда ты(например) свалил в Канаду - никогда(!) не имей дел с "бывшими"(совками).
я х.з., но совок таки вывел какой-то подвид "античеловека". на Рашку тока посмотреть
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1го апреля день зекоманды(только переименовать на Европейский манер)
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да у них и так каждый день праздник! бабло несут , везут , шлют , передают.... у постовых таможеников ,как у врача ,есть личная печать, знаете как они ее называют - "кормилец-поилец". может назовем этот праздник "день спи.женого бабла"? летом ездил на своей шкоде в Польшу через пункт Мостицкая а перед ней Судова Вишня там живут эти слуги таможенных сборов, судя по маеткам и авто - все они уже давно и в Европе и в Швейцарии и в коммунизме и в милионных статках. я бы их менял каждые 3 месяца и никаких им свят.....
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Реальное шоу в жизни... В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня - Цензор.НЕТ 7022 В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня - Цензор.НЕТ 7022 В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня - Цензор.НЕТ 7022. До такого юморного действа, даже на сцене "95 квартала", не додумались. День главных обирателей народа и госбюджета праздновать.
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