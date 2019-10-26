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 Общество
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Все про:время (125) зима (111)

 В ночь на 27 октября украинцы переходят на зимнее время

Украина в ночь с 26 на 27 октября переходит на зимнее время.

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Правило перевода часов весной и осенью было введено для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156103
 
 
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Задрали уже с этими переводами. Отстаньте от времени!
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Шоб все стали в 4 часа и перевели стрелки! В ночь на 27 октября украинцы переходят на зимнее время - Цензор.НЕТ 1450
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Угу, щоб у Києві світало у червні о 3 ранку, а о 21:00 було вже темно.
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Может природу переделаем?
Зачем лезть в биоритмы?
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Зимнее время как раз естественное, то что было столетиями и никто не жаловался. Это летнее время - потужно изобретенное У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 7792
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Интересно, когда это уже прекратится???
Совок ввел, а мы продолжаем. А, как же декоммунизация???
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Надо экономить электроэнергию, шоб продать за бугор
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как сейчас помню, 1 апреля 1980 года первый раз этот идиотизм ввели, это говорят спецом сделали чтоб засирать мозги населению и вводить его в депрессию.
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Трампщина, между прочим - тоже так переводит. Наверное Сралин заставил У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 8215
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У нас и то давно уже такой пуйни нет!
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Главное в том, чтобы упражнения были дурацкими и чтобы сотни миллионов людей действовали одновременно. Надо заставить их регулярно совершать глупости.
- И ты придумала такие глупости?
- Это просто. Можно заставить все население Земли каждый год по два раза переводить стрелки часов.
- А чем это мотивировать?
- Объявить, что таким образом энергия экономится.
- Но она не экономится?
- Нет, конечно. Основные потребители энергии - заводы. Переведем мы стрелки вперед или назад, заводы будут потреблять такое же количество энергии. Основной потребитель энергии - транспорт. Переведем стрелки или не переведем, транспорт все равно будет потреблять то, что ему требуется. Основной потребитель энергии - шахты угольные. Там всегда темно. Начали работать - включили энергию. Кончили - выключили. Какая разница, на час раньше или на час позже? Основные потребители энергии - освещение улиц и дорог. Когда темно, свет включаем, когда светло, выключаем. Если стрелки перевести, что изменится?
- Но часть энергии люди потребляют в своих домах.
- Правильно. Меньше одного процента. И не весь этот процент идет на освещение. Скоро наступит такое время, когда в домах у людей будут электрические утюги и электрические мясорубки, додумаются до того, что у каждого в доме будет телефон, радио и электрическое кино. Переводи стрелки или не переводи, от этого расход энергии не меняется. Да и с освещением квартир то же самое: летом так по утрам светло, что все равно света электрического не надо, хоть в пять часов вставай, хоть в десять. А зимой так темно, что все равно без света не обойдешься, как ты стрелки на часах ни крути.
- Ты считаешь, что пользы от перевода стрелок не будет?
- Будет вред. Большой вред.
- И никто не возразит?
- Толпа не способна мыслить. Толпа примет это как должное и будет сама себе творить проблемы. Как только мы введем для населения Земли десяток таких глупейших упражнений и все безропотно подчинятся, мы будем владеть миром("Выбор")
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Используя больше дневное время,можно излишки эл энергии продать в ЕС ,только не берите 1% и больше у ватников используя весь цикл с востока на запад....
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хотелось бы уточнить, так теперь какать и писать нужно на час раньше перед работой либо на час позже ?
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Почему ночью?
Днём дебилизм этого перехода виден гораздо лучше.
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Слово Бобу! Нужно еще бобослужение провести за то шоб Боб не насылал больше потопов У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 6779
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Це добре. Буде хоч щось одне пристойне згадати про "слуг урода" та їхнього сцаря Вофку ********
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охметов дерёт три шкуры с быдла, фирташ назначает президентов,
только раздача оружия населею решит проблему с судьями и прочей дрянью
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