 В ночь на 27 октября украинцы переходят на зимнее время

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Правило перевода часов весной и осенью было введено для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Читайте также: Украина полностью запаслась газом на зиму, - Коболев