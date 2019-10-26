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Все про:аэропорт (1249) Госпогранслужба (3509) Днепр_город (2855) задержание (5529) Харьков (4467) Лысенко Михаил (2)

 Подозреваемый в хищении 29 млн заммэра Днепра Лысенко задержан в аэропорту Харькова

В пятницу, 25 октября, в аэропорту Харькова пограничники задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, о задержании гражданина Украины, 1977 года рождения, который находился в розыске, сообщило Восточное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, задержанный прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 и ст. 366 УК Украины.

По данным "Информатора", речь идет о заместителе мэра Днепра Лысенко, которого прокуратура подозревает в хищении бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко ушел в плановый отпуск.

Читайте также: В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник

Подозреваемый в хищении 29 млн заммэра Днепра Лысенко задержан в аэропорту Харькова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156101
 
 
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Тільки людина відпочила, а тут сунуть їй підозри. Так все керівництво України пересаджати можна.
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і що цікаво... в Україні серед мешканців лише 0.8%ашкєназі.. а серед економічних злодіїв -85% Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 9354
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не оценили , стало быть, оте подскоки на "стыках" и 3 года маеты? ))))
интересно, весной асфальт весь слезет? или местами?
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Как в эпоху супертехнологий можно сделать мост так,что все кто едут по нему едут как на поезде и при этом еще и украсть?.Как?
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Как можна так звездетт и не краснеть ? Лахта отдельные курсы видать проходит
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если мер ему делегировал (письменно ) полномочия...то мог и решать (хотя бы по бумагам, где ставил свои подписи)... во всяком случае теперь будут именно так утверждать )))))
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Хм...Так шо чеснейшего человека, соратника Порошенко и шефа этого ворюги пана Филатова нельзя вспоминать всуе?
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Як сказав би відомий сищик Гнєзділов - "Тут і дебілу все зрозуміло. Це все мєсть сцаря Вофкі ******** за його опозорену дєвічью чєсть на щойно відремонтованому в Дніпрі мосту" 😕
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Модератор, шо не так? Почему удаляешь посты по теме?
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