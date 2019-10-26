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Все про:США (15662) интеллектуальная собственность (55) Трамп (2575)

 Трамп возобновил действие соглашения об отмене пошлины на определенные украинские товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для ряда товаров, произведенных в Украине.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный Белым домом, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, такое решение связано с "достигнутым Украиной прогрессом по защите интеллектуальной собственности".

"Я сделал это, принимая во внимание, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Украина добилась прогресса в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. Учитывая это, целесообразно отменить приостановление соглашения о беспошлинной торговле в соответствии с Генеральной системой преференций по ряду украинских товаров", - говорится в сообщении Трампа.

Решение вступит в силу через пять дней после опубликования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156099
 
 
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Вот она демократия в действии,этого рыжего кацапа наклонили не смотря на всю его прокацапость.Хуйлишко наверное накатило сегодня))))
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Будут закупать у нас автомобили и автобусы.
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Лучше бы помог нам выплачивать пенсии израильским пенсионистам
Очень крут этот чувак - такую клоунаду развел шо я уже его страну Трампщиной величаю)
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ой лукавишь рыжий, ой лукавишь!
вофка подыграл - теперь ты...должен! ))))
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Вопрос интеллектуальной собственности, это по большей части вопрос достатка, ввп на душу населения и ценовой политики компаний представляющих свой продукт на рынках развивающихся стран, есть деньги, можешь себе позволить покупать игры, фильмы, ОС и прочее, нет денег ставим торрент клиент и качаем ломаное, соответственно имеем проблемы, вирусы, обновления, обслуживание, лаги и прочее... Чем дешевле софт, тем охотней его покупают, а корпорациям-монополистам типа майкрософт не нужно жадничать и коррелировать ценовую политику в соответствии с регионом, тогда будут больше покупать.
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