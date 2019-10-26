 Трамп возобновил действие соглашения об отмене пошлины на определенные украинские товары

Об этом свидетельствует указ, опубликованный Белым домом, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, такое решение связано с "достигнутым Украиной прогрессом по защите интеллектуальной собственности".

"Я сделал это, принимая во внимание, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Украина добилась прогресса в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. Учитывая это, целесообразно отменить приостановление соглашения о беспошлинной торговле в соответствии с Генеральной системой преференций по ряду украинских товаров", - говорится в сообщении Трампа.

Решение вступит в силу через пять дней после опубликования.

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