 Трамп возобновил действие соглашения об отмене пошлины на определенные украинские товары

Об этом свидетельствует указ, опубликованный Белым домом, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, такое решение связано с "достигнутым Украиной прогрессом по защите интеллектуальной собственности".
"Я сделал это, принимая во внимание, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Украина добилась прогресса в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. Учитывая это, целесообразно отменить приостановление соглашения о беспошлинной торговле в соответствии с Генеральной системой преференций по ряду украинских товаров", - говорится в сообщении Трампа.
Решение вступит в силу через пять дней после опубликования.
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Очень крут этот чувак - такую клоунаду развел шо я уже его страну Трампщиной величаю)
вофка подыграл - теперь ты...должен! ))))