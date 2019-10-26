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 Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС: ранены трое бойцов

25 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов: неподалеку от Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм; возле Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку от Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Хутора Вольный – из стрелкового оружия; возле Луганского – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Золотого-4 (вне участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Луганского – из автоматических гранатометов; в районе Травневого – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе сообщили, что ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – из-за подрыва на растяжке, установленной ранее врагом.

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С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник вел огонь из подствольных гранатометов у Хутора Вильного и из СПГ - неподалеку от Новолуганского. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС: ранены трое бойцов 01
Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС: ранены трое бойцов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156096
 
 
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Надо настаивать на вводе миротворцев.Украина с кремлевским маньяком не сладит сама.И санкции до усерачки кацапским гопникам. По-моему другие пути не приведут к результату
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Кто же их туда пустит, кацапы против...
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да никто не введет санкци ни ЕС ни США. Ну что как маленькие
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Может лучше взять примеры из истории например финская война 1939 года в Финляндии на тот момент население было меньше 4 млн. Опыт Израиля с населением около 8 млн. что не мешает ему «строить» всех вокруг, есть хорватский вариант и т. д.
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ЧЕЙ КРЫМ, КРЫМ ЭТО КРЫМ ОН ВСЕХ АХАХАХА Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС: ранены трое бойцов - Цензор.НЕТ 7890
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ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ А ТО ОЛЕНЕВОД ШАЙГО АТОМНУЮ БИМБУ СБРОСИТ Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС: ранены трое бойцов - Цензор.НЕТ 4103
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Как же мир меняется, теперь в зебилья их бог портнов, и разная сепарская шваль.
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Зебільне "перемир'я " продовжується, доки говнокамандующій Вофка ******** який вже день разом з макаками по пріколу бульки дупою пускає в гарячих джерелах в далекій Джапонії
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