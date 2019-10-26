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Все про:Вовк Дмитрий (107) НКРЭКУ (305) Роттердам+ (47)

 "За 2,5 года НАБУ смогло написать против меня лишь на 15-страничный документ" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Бывший председатель Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк отвергает все обвинения со стороны НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Я думаю, что Шабунин не получал доступа к подозрению, потому что это явное раскрытие тайны следствия.

Проведение экспертизы, то там указано, что эксперт не отвечает за свое заключение, потому что оно базируется на аналитической справке НАБУ. За 2,5 года НАБУ смогло написать  документ на 15 страниц, а все остальное - макулатура", - подчеркнул Вовк.

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Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3156094
 
 
 Топ комментарии
 
"Не виноватый я!", но объявляться в Украине сцыкотно "За 2,5 года НАБУ смогло написать против меня лишь на 15-страничный документ" - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 7607
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Так чого нова влада не втручається у ціноутворення нових тарифів на опалювання, які вище старих на 30%?
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Аж на 15 страницах документ имеется! Так ЭТО- более, чем достаточно. А приговор ему можно в одну строчку вместить, если на то пошло. Но... не случится этого. И вот тут я бы добавил: к сожалению. Потому, о нем проще забыть, или- как всегда: заочно лет 25 расстрела впаяют, для сохранения приличия. Ото и всё.
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"Не виноватый я!", но объявляться в Украине сцыкотно
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Ну если к тебе претензий нет, что ж ты по заграницам шкеришься. Возвращайся на родину наш поЦреот. Тебя Ахметка к себе пристроит в награду за былые заслуги.
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Не плохо эта гнида намакулатурила 18,7млрд.грн.
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Так чого нова влада не втручається у ціноутворення нових тарифів на опалювання, які вище старих на 30%?
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тебе то шо???
собирай кизяк да топи себе тандыр
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Аж на 15 страницах документ имеется! Так ЭТО- более, чем достаточно. А приговор ему можно в одну строчку вместить, если на то пошло. Но... не случится этого. И вот тут я бы добавил: к сожалению. Потому, о нем проще забыть, или- как всегда: заочно лет 25 расстрела впаяют, для сохранения приличия. Ото и всё.
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Тоже политический? Пора бы для этих политических расстрельную статью ввести .
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Якщо розстріляють твоїх родичів, то тобі легше стане?
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Тобто ти не розумієш українську мову, але бажаєш пити кров інших людей і не розумієш, що твої бажання повернуться до тебе великою дупою.😏
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тебе точно повернется
привет тебе курды еще не передали???
делай намаза почаще
турки тебя не спасут
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а это говорит только о том, что набу - организация без мозгов... понабирали кого не попадя под парашенковскую дудку, создали большой мыльный пузырь... вот и имеют на выходе пшик... а если бы набирали не родственников, а профессионалов, то вовка бы загнали в такой угол, что...
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Загнати у глухий кут можна кожного, навіть тих, хто нічого поганого не зробив. І також зрозуміло, що у нової влади нема професіоналів та мабуть їх там не буде.
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оооо
ты еще тут???
так шо тебе курды слелали???
за шо им твои одноверци головы отрезали для фото???
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Каждая страница -- год изоляции от общества.
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