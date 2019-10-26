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 Политика Украины
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Все про:Портнов (464) Чорновол Татьяна (510) ГБР (659) Богдан Андрей (199)

 ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана

Государственное бюро расследований отмечает, что в заявлении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол не указаны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в 2012 и 2013 годах экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андреем Портновым и замминистра Кабинета министров Андреем Богданом.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке ГБР.

В сообщении отмечается: "Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование покушения на растрату средств государственного бюджета страны в размере более 3 млрд гривен заместителем Министра Кабинета Министров Украины А.Богдан и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины А.Портновым в 2012 и 2013 годах.

Соответствующее заявление Татьяна Черновол передала директору Государственного бюро расследований Роману трубе во время брифинга 9 октября. При этом, в заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления".

Как сообщал Цензор.НЕТ  ранее экс-депутат и журналист-расследователь Татьяна Чорновол заявила о том, что ГБР начало уголовное производство по ее заявлению в отношении Андрея Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/n3156093
 
 
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Сколько можешь писяться от Порошенко? Черновол никогда не была в ББП,она депутат от "народного фронта",больших дурней чем зебилы , прикрывающие воров у власти найти невозможно.
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" ГБР заявило, что в заявлении Черновол нет информации о возможных преступлениях Богдана......"

Нифига себе. Он более 3 млрд. гривен спустил ********** и это ГБР называет - "нет информации о преступлении".
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Мафия общечеловеков не хочет умирать.
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Портнов первым же "делом" против Пороха нарушил статью 110-ю УК.
Но ГБР "ничего не видит".
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