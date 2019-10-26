 Поправки в закон об атомной энергетике принимались "под ковром", - Климпуш-Цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявили в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

"Со спокойной душой мы рекомендовали принять законопроект, касающийся атомной энергетики. А потом подковёрно ночью пытаются протащить эту правку, потом принимают ее без присутствия всех членов комитета. Эта правка, не касается закона об атомной энергетике, открывает лазейку для того, чтобы Украина начала импортировать энергию из РФ. Россия использует энергетику как оружие против Украины. Энергия из Белоруссии тоже манипуляция, поскольку они могут продавать только русский. Эту лазейку нужно закрыть "- заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Алексей Кучеренко заявил, что его как заместителя главы профильного комитета проинформировали о том, что заседание, на котором будут рассматриваться правки в закон об атомной энергетие, состоится в 12 часов.

По его словам он прибыл на заседание в 11-57 и ему объявили, что заседание завершено. Депутаты от "СН" собрались раньше и быстро проголосовали без депутатов от других фракций все свои правки.

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