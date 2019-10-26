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 Политика Украины
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Все про:Кучеренко (37) энергетика (1117) атомная энергетика (98) Климпуш-Цинцадзе (348)

 Поправки в закон об атомной энергетике принимались "под ковром", - Климпуш-Цинцадзе

Народные депутаты Украины Алексей Кучеренко ("Батькищина") и Иванна Климпуш-Цинцазде заявили о том, что поправки в закон об атомной энергетике принимались под ковром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявили в эфире Свободы слова с Савиком Шустером. 

"Со спокойной душой мы рекомендовали принять законопроект, касающийся атомной энергетики. А потом подковёрно ночью пытаются протащить эту правку, потом принимают ее без присутствия всех членов комитета. Эта правка, не касается закона об атомной энергетике, открывает лазейку для того, чтобы Украина начала импортировать энергию из РФ. Россия использует энергетику как оружие против Украины. Энергия из Белоруссии тоже манипуляция, поскольку они могут продавать только русский. Эту лазейку нужно закрыть "- заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Алексей Кучеренко заявил, что его как заместителя главы профильного комитета проинформировали о том, что заседание, на котором будут рассматриваться правки в закон об атомной энергетие, состоится в 12 часов.

По его словам он прибыл на заседание в 11-57 и ему объявили, что заседание завершено. Депутаты от "СН" собрались раньше и быстро проголосовали без депутатов от других фракций все свои правки. 

Читайте на Цензор.НЕТ - "1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3156092
 
   
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По его словам он прибыл на заседание в 11-57 и ему объявили, что заседание завершено. Депутаты от "СН" собрались раньше и быстро проголосовали без депутатов от других фракций все свои правки. Источник: https://censor.net.ua/n3156092»

сходка...
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Да пижонство это всё. Продавать москалям уран, покупать у них топливо для АЭС, а потом посыпать голову пеплом, что и 1% электричества купили. Трындец катастрофа!
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Януковича верните, он ниче так оказывается был.
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только в наручниках и на кравчучке под конвоем!
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Бедные ЗЕбилы, с таким темпами как их ЗЕкловуны грабят и деребанят Украину, бедному ЗЕбилу вообще нельзя будет ни в одну тему зайти. Осталась одна надежда для всех ЗЕбилов шо Цензор будет переодически шо то про Петю и Гонтареву писать...вот где сразу все ЗЕбилы прибегут моментально, а в таких темках как эта, ЗЕбилов вы не увидите...
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Шото опять гниде-гудку концовка передачи не понравилась.Вырубили раньше времени.
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Энергия из Белоруссии тоже манипуляция, поскольку они могут продавать только русский Источник: https://censor.net.ua/n3156092
Ага, все такие херак и прозрели вдруг...
А у меня вопрос- белорусский уголь, белорусская нефть и продукты ее переработки, а также словацкий (sic] !!! ГАЗ, ни на какие мысли не наводят, не? В Словакии такие месторождения газа открыли за последнее время, что ты
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Ну, шо? Ще раз на поліграф?
А, може, краще - в цирк?
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Это все мне очень напоминает белорусский хамон, пармезан и креветки в московских супермаркетах. Особенно креветки, Белоруссия же вся окружена морями, епт, я и забыл
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Герус возможно неправ! Но когда вопли и сопли исходят от представителей барыжной свинофермы возникают сомнения! Мертветчука реанимировали, свинарчуков породили, коляхарошийпарень, мальдивский петя инкогнито, генпридурок сейшельський, тот котрый муж женщины 21-го тысячелетия ..и т.д.!
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