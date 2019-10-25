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Все про:НАБУ (2923) Киевсовет (1174) Кличко (2763) НАПК (771) Шулявский мост (12)

 НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве Шулявского моста, письмо о Кличко направили в НАПК. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство после заявления депутатов Киевсовета о коррупции при строительстве Шулявского моста.

Об этом сказано в ответе НАБУ, который опубликовал в Facebook депутат Киевсовета Илья Сагайдак, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" во время строительства Шулявского путепровода, что повлекло тяжкие последствия. (...) Кроме того, в адрес НАПК направлено письмо о принятии решения о наличии в действиях Виталия Кличко конфликта интересов и принятия мер реагирования в пределах компетенции", - говорится в письме НАБУ.

НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве Шулявского моста, письмо о Кличко направили в НАПК 01

"Похоже не мы одни увидели, что злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявской развязки вызывает тяжкие последствия. Это еще было до того, как Кличко добавил полмиллиарда гривен генподрядчику Шулявки, бенефициар которого взят под стражу, поэтому конфликт интересов получает еще один эпизод", - прокомментировал ответ НАБУ депутат Киевского городского совета Илья Сагайдак.

Читайте на Цензор.НЕТ: 18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 сентября шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского главы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.

НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве Шулявского моста, письмо о Кличко направили в НАПК 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156091
 
 
 Топ комментарии
 
Ты смотри а покупку электроэнергии с рашки не расследуют..странно..Ах да, это же новая команда ЗЕрехворматоров покупает, а им то можно...
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Когда же вы строить что-то начнёте, вместо того чтобы открывать пачками липовые "дела" ?
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Не везет Кличко с мостами 😀😀😀
Томущо слово ' амплитуда" не выучил
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Не везет Кличко с мостами 😀😀😀
Томущо слово ' амплитуда" не выучил
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Не везёт кацапам с мозгами. Мост через Клязьму не могут построить
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Это все туфта . Сытник точно в доле в коррупционных схемах . Во многих . Про Холодницкого пока неизвестно .
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Ты смотри а покупку электроэнергии с рашки не расследуют..странно..Ах да, это же новая команда ЗЕрехворматоров покупает, а им то можно...
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Когда же вы строить что-то начнёте, вместо того чтобы открывать пачками липовые "дела" ?
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Непонятно: чем это НАБУ недовольно. Тем что мост таки строится ? А в чём их цель - чтобы строительство прекратилось, наверное.
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Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
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Муки, сами ничего не делают и другим не дают. Но по дорогам катаются
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Рейдерский захват депутатами Шулявского моста - новое слово современного рейдерства. Теперь остался только рейдерский захват ЦИК.
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Возможно,Виталий Владимирович говорит как идиот и выглядит иногда как идиот. Но вы не должны обманываться: он действительно идиот.
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Ну загонять, так загонять. Кабанчик должен быть тревожным. Педаля к Джулиани не побежит снова на ручки карапкаться? Последняя так сказать надежда! Как всё славно и медленно движется к развязка. Даже не так, Шулявская развязка приближает педалю к развязке. Педалями был на столько туп, что умудрился наследить уже когда его хобот держали в руках. Жадность педаля, залог бедности а природная тупость, залог хорошего срока. В любом случае будет интересно.
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Стоило только 12 Свидетелям Зерро накатать бумагу на Кличка https://censor.net.ua/news/3156062/18_deputatov_kievsoveta_iz_120_poprosili_zelenskogo_uvolit_klichko, как началось следствие. Самое главное, что бы не началось ЗЕ-покращення
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