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 СБУ выявила многомилионные хищения при ремонте 7 поликлиник на Донетчине

В Донецкой области Служба безопасности Украины выявила присвоение миллионов бюджетных средств при ремонте медицинских учреждений в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор сделки проживает во временно оккупированном Донецке. Зарегистрированные им в Киеве две фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в 7 поликлиниках Донбасса. Общая сумма контрактов составила более 75 млн гривен.

Треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а выделенные государством средства присвоены участниками сделки. Это создало угрозу стабильному функционированию объектов социальной инфраструктуры региона. Устанавливается точный размер причиненного государству ущерба.

Также выявлено, что дельцы умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 12,5 млн гривен.

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Во время обысков в Киеве в офисах и по месту жительства руководителей фирм обнаружены банковские карточки, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, печати задействованных в сделке фирм, которые подтверждают противоправную деятельность. Наложены аресты на банковские счета фирм.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам дела.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156090
 
 
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воруют не только на донетчине, и есть вопрос - а причем здесь сбу?
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Лугандон всегда больше всего денег сосал и воровал. Кормильцы блин.
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