 СБУ выявила многомилионные хищения при ремонте 7 поликлиник на Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор сделки проживает во временно оккупированном Донецке. Зарегистрированные им в Киеве две фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в 7 поликлиниках Донбасса. Общая сумма контрактов составила более 75 млн гривен.

Треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а выделенные государством средства присвоены участниками сделки. Это создало угрозу стабильному функционированию объектов социальной инфраструктуры региона. Устанавливается точный размер причиненного государству ущерба.

Также выявлено, что дельцы умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 12,5 млн гривен.

Смотрите: Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков в Киеве в офисах и по месту жительства руководителей фирм обнаружены банковские карточки, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, печати задействованных в сделке фирм, которые подтверждают противоправную деятельность. Наложены аресты на банковские счета фирм.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам дела.

Также читайте: Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ. ФОТО